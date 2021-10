A pattanások lelki okai

Az akné a fejlett országok egyik legelterjedtebb bőrproblémája: bár leginkább a tinédzsereket érinti, valójában bármely életkorban előfordulhat. Általában az arcon, a háton, a nyakon vagy a vállakon jelentkezik. Három súlyossági fokozata ismert:

Enyhe aknénál fekete és fehér mitesszerek jellemzőek, amelyek csak nagyon gyenge gyulladásos tüneteket generálnak.

Közepesen súlyos aknéról beszélünk, ha a mitesszerek mellett rózsaszínű/pirosas pattanások észlelhetőek, amelyek viszonylag kicsik, de fájdalmasak. Néhány hólyag is megjelenhet ilyenkor, sőt, akár hegesedés is bekövetkezhet.

Súlyos az akné, amennyiben sok puha tapintású, fájdalmas csomó látható a bőrön, amelyek környezete erősen gyulladt. A csomókból genny is ürülhet. Kiemelendő, hogy ha a csomók összeolvadnak egymással, akkor tályog képződhet.

Akné akkor keletkezik, amikor a felesleges faggyú, az elhalt hámsejtek, a baktériumok vagy esetleg a szőr eltömíti a bőr pórusait - az azonban még a szakemberek előtt sem ismert teljesen, hogy mindez egészen pontosan miért történik. Bizonyos tényezők egyébként növelhetik az aknéra való hajlamot: ide tartoznak a terhesség vagy a tinédzserkor alatt történő hormonális változások, bizonyos gyógyszerek (pl. fogamzásgátlók), de szintén nagyobb az akné veszélye akkor, ha a családunkban más is küzd vele.

Az akné nagyon elterjedt bőrprobléma. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Mi a helyzet a stresszel?

Sokan úgy hiszik, a stressz is okozhat aknét, holott ez nem igaz. Tanulmányok viszont kimutatták - írja vonatkozó cikkében a Healthline -, hogy az idegesség, feszültség már meglévő akné esetén kiválthatja, illetve súlyosbíthatja a tüneteket. Egy kutatás során például, amely 2003-ban jelent meg az Archives of Dermatology című folyóiratban, a Stanford Egyetem szakemberei megállapították: a főiskolai hallgatóknál a vizsgák idején - amikor több stresszről számoltak be - sokkal jellemzőbb volt az akné fellángolása, mint azokban az időszakokban, amikor nem kellett teszteket írniuk. Az akné súlyossága tehát erősen korrelál a növekvő stresszel - szögezték le a kutatók.

h i r d e t é s

Ugyanerre az eredményre jutottak a Wake Forest Egyetem szakemberei is, akiknek a tanulmányát 2007-ben közölte az Acta Derm Venereol című svéd orvosi folyóirat. A kutatók aknéval küzdő, szingapúri középiskolásokat vizsgáltak, és azt találták, hogy a fiatalok bőrproblémái súlyosbodtak a vizsgaidőszakban, szemben például a kevésbé stresszes nyári szünettel.

Az mindazonáltal egyelőre még nem tisztázott, pontosan hogyan súlyosbítja a stressz az aknét, milyen mechanizmus áll a háttérben. "Azt tudjuk, hogy a faggyútermelő sejtek számos hormonreceptort hordoznak, így a stresszhormonok számára is rendelkeznek receptorokkal. Elképzelhető tehát, hogy amikor egy aknéval küzdő személyt sok stressz ér, a faggyútermelő sejtek elkezdenek több faggyút termelni, ami eltömíti a szőrtüszőket, így még többpattanásalakul ki" - beszélt egy lehetséges magyarázatról a webMD-nek dr. Lisa A. Garner bőrgyógyász.

A szakember szerint a stressz és az akné összefüggését tekintve nem elhanyagolható, hogy ha szorongunk, idegesek vagyunk, hajlamosabbak vagyunk piszkálni a pattanásainkat. Ez azonban akné esetén szigorúan tilos, hiszen csak rontunk a bőrünk állapotán - figyelmeztet dr. Garner.

Kezelési lehetőségek

Mutatjuk, melyek azok a bőrápolási szokások, amiktől rosszabb lesz az akné.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a sikeres aknéterápia szerves részét képezi a stresszkezelés. Ebben segíthetnek például a relaxációs technikák, a rendszeres testmozgás, vagy valamilyen számunkra élvezetes hobbi gyakorlása. Ne feledjük: van, amikor a stressz forrása nem a munkahely vagy a párkapcsolatunk, hanem pont az akné. Sokan ugyanis rosszul viselik, hogy bőrhibák csúfítják el az arcukat. Náluk a stresszkezelésnek magában kell foglalnia önmaguk elfogadásának, szeretetének gyakorlását is.

Az akné kezelésével kapcsolatban elmondható még, hogy enyhébb esetben jellemzően elég, ha az érintett rendszeresen használ kifejezetten a problémás, aknés bőrre kifejlesztett bőrápoló és tisztító termékeket, illetve beiktat néhány életmódbeli változtatást. Ami a változtatásokat illeti, a már említett stresszkezelés mellett az alábbiak is kiemelten fontosak:

Laza, jól szellőző ruhákat hordjunk, mert így elkerülhetjük az irritáló hatású izzadást.

Ne nyomkodjuk, piszkáljuk a mitesszereket, pattanásokat!

Figyeljünk oda az étrendünkre: ne fogyasszunk például gyulladásfokozó ételeket, italokat (olajban sült ételek, fehér lisztből készült ételek, alkohol).

Lehetőség szerint tartózkodjunk az olyan helyektől, ahol a bőrünk füstnek vagy kosznak van kitéve.

Középsúlyos vagy súlyos aknénál a felsoroltak mellett már gyógyszeres kezelésre is szükség lehet: ilyenkor az orvos felírhat a többi között szájon át szedhető antibiotikumot, retinoidot vagy hormontartalmú készítményeket is.