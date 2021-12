A kézmosás kiszárítja a kezem. Mit tegyek?

A szappanokban és a kézfertőtlenítőszerekben található hatóanyagok gyakran erőteljesen igénybe veszik a bőrt; ha pedig valaki ekcémára - vagy egyéb bőrbetegségre - hajlamos, a tünetek még jobban fellángolhatnak. A bőr kiszáradhat, felrepedezhet, felhasadhat, ha pedig természetes védőrétege megsérül, még nagyobb a kockázata a nedvességvesztésnek és az irritációkeltő anyagok behatolásának.

Bőrgyógyászok tippjei: így ápoljuk a száraz bőrt A hűvös, szeles időben és a fűtésszezonban még a normál bőr is könnyebben kiszáradhat. Annál pedig, aki alapvetően száraz bőrtípussal rendelkezik, még erőteljesebben jelentkezhetnek az ezzel járó kellemetlen tünetek.

Kíméletes kéztisztítás

Az alkoholos készítmények használata a bőrfertőtlenítés egyik leghatásosabb módszere, ezért járványok idején gyakran alkalmazzák. Azonban sokan megtapasztalhatták, hogy ezek extrém módon igénybe veszik a bőrüket. Érdemes csak akkor használni, ha valóban szükség van rá, ezért például otthoni körülmények között válasszuk helyette inkább a szappanos vizes lemosást. A hagyományos, erősen lúgos változatokkal szemben elérhetőek már olyan bőrbarát pH-értékű készítmények, amelyek kíméletesen tisztítják a bőrt. Azokat a kézmosóolajokat, amelyeket kifejezetten száraz, érzékeny bőrűek számára ajánlanak, olyan felületaktív hatóanyagokból készülnek, amelyek szárító hatás nélkül tisztítanak. A citrát-puffert és dexpanthenolt tartalmazó olajok képesek helyreállítani és támogatni a bőr optimális pH-értékét, és biztosítani az intenzív regenerálást.

Mosás után elengedhetetlen a hidratálás

Ahhoz, hogy bőrünk saját védő funkciója extrém igénybevétel mellett is megfelelően működhessen, fokozott gondoskodásra van szüksége. Ehhez érdemes olyan kézkrémeket használni, amelyek ureát, ceramidokat, illetve egyéb természetes hidratáló elemeket tartalmaznak. Az urea szerves alkotórészként alapvetően jelen van a külső epidermiszben, azonban száraz bőrűek esetében jóval kisebb mennyiségben. Ha a kívülről pótoljuk, a bőr víztároló kapacitása megnő, ezáltal simábbá és a külső környezettel szemben védettebbé válik. A ceramidok a megbomlott lipid védőrétegek helyreállításában vesznek részt, akár csak az egyéb természetes hidratáló elemek. Együttes alkalmazásukkal hatékonyan erősíthető a bőr természetes ellenállóképessége és látványosan csökkenthetőek a bőrszárazság kellemetlen, húzódó, viszkető vagy akár fájdalmas tünetei.

Megfelelő gondoskodással óvhatjuk a kezünket az irritációtól. Fotó: Getty Images

SOS ápolás

Ha bőrünk látványosan rossz állapotba került, érdemes SOS ápolást nyújtó, koncentrált hatóanyagtartalmú krémeket alkalmazni. Olyan hidratálószereket, amelyek például regeneráló hatású abrakzab kivonatot, omega-6 zsírsavakat - például ligetszépemag vagy szőlőmag olajat -, bőrnyugatót édesgyökér kivonatot, valamint antibakteriális és hűsítő hatóanyagokat tartalmaznak. Ezek a fokozottan hidratáló hatású krémek segítenek enyhíteni a fellángoló tüneteket, valamint a viszketéssel és gyulladásokkal járó folyamatokat. Elérhetőek olyan készítmények, amelyek félig áteresztő védőréteget képeznek a bőrön: miközben biztosítják az oxigén és a vízpára természetes áramlását, megóvják a bőrt a kiszáradástól.

Viseljünk kesztyűt!

Állandó kézmosás és kézfertőtlenítés helyett esetenként viselhetünk kesztyűt is, különösen akkor, ha extrém érzékeny, erőteljes kiszáradásra és különböző bőrbetegségekre hajlamos a bőrünk. Bár a textil vagy bőrkesztyűk megvédenek a szintén szárító hatású hideg ellen, azonban a kórokozók könnyedén átjutnak rajtuk. A gumikesztyűk azonban megvédhetnek ellenük, azonban csak akkor, ha viselésükkel kapcsolatban betartunk néhány alapvető szabályt: csak tiszta kézre húzzuk fel, ne hordjuk egész nap vagy hosszú órákon át, valamint ne nyúljunk kesztyűs kézzel a szemünkhöz, arcunkhoz, hajunkhoz, ruhánkhoz, valamint a tárgyakhoz is csak a legszükségesebb esetben. Levételekor ügyelni kell arra is, hogy a csupasz kezünkkel ne érintsük meg a kesztyű külső oldalát. Érdemes megjegyezni azt is, hogy otthon, kézkrém használata után is húzhatunk kesztyűt, ha erősíteni szeretnénk a hidratálószerek beszívódásának a hatékonyságát. Erre a célra azonban vékony, jól szellőző, pamutból készült cérnakesztyűt válasszunk.