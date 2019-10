A hatékony trió

Mik vannak az arckrémeinkben?. Fotó: iStock

Ezért fontos megfelelő táplálkozással ösztönözni természetes képződésüket és a, amelyek összetételében ez a három hatóanyag kombinálódik és természetes módon egészítik ki egymást. Szerencsére ez a három összetevő a leghatékonyabbak közé tartozik a kozmetikai iparban...A Q10 koenzim, amely az arcbőr sejtjeiben természetesen is jelen van. Az arcbőrt energiával látja el és semlegesíti a káros szabadgyököket, meggátolva ezzel a sejtek károsodását és az immunrendszer gyengülését. Elkerülhetetlenülés a bőrsejtek folyamatos megújulásához. Csökkenti a ráncokat, serkenti a bőr biológiai folyamatait és megelőzi öregedését.A Q10 koenzim forrása a szervezet által termelt mennyiségen kívül az élelmiszerek és a kozmetikumok. A legtöbb Q10 koenzimet a kukorica, a bab, a dió, a húsok, a halak, a brokkoli , a spenót, a paradicsom, atartalmaz.A hyaluronsav ugyanúgy előfordul az emberi testben természetes formában, és fontos szerepet játszik a bőrben, ahol az emberi test teljes hyaluronsav tartalmának csaknem 55%-a található. A hyaluronsav tökéletesen, csaknem ezerszer nagyobb mennyiséget képes megkötni, mint amennyi a saját térfogata, ennek köszönhetően aközött tartjuk számon. A fiatalos külső kulcsának is tekintik, mert jótékony hatása van a bőr öregedésére, befolyásolja a bőr feszességét, rugalmasságát, kisimítja a ráncokat, gyorsítja a sebgyógyulást és gátolja a sebhelyek kialakulását. Fő felhasználási területe a bőr- és szemgyógyászatban, illetve az esztétikai orvostudományban van.A hyaluronsav természetes képződését egyes élelmiszerek támogatják - gyökérzöldség,(szójatej és sajtok, tofu),(bor, szőlő és szőlőlé is), de ideális forrása az állati ízületekből, csontokból, inakból és bőrből készült főzet (például a csirke- vagy tyúkleves is). A hyaluronsavat a bőrbe kozmetikai készítmények segítségével is be lehet juttatni, de befecskendezéssel, akár közvetlenül a bőr problémás területeire is eljuttathatjuk.A kreatin egy, a testünk összes sejtjében természetesen, de a legnagyobb kreatintartalom közvetlenül azFő feladata, hogy az izom- és idegsejtek számára elegendő energiát biztosítson, de energiaraktárként is működik, amelyet pontosan abban a pillanatban és helyen szabadít fel, ahol szükséges. A kreatin nélkülözhetetlen a sejtek megfelelő működéséhez, regenerálódásához, és immuntevékenységének megfelelő ellátásához. Fontos szerepet játszik az-serkenti a kollagén képződését, amely az arcbőrünk csaknem 80%-át alkotja.A kreatin forrása a. Energiaforrásként az arcbőr számára a kreatin gyakran a kozmetikai termékek ápoló összetételének része.