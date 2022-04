A feszes és rugalmas bőr itt kezdődik

Ha valaki ismeri Petőfi Sándor Pató Pál úr című versét, akkor tudja, mi volt a címszereplő kedvenc szavajárása: "Ej, ráérünk arra még!". Sajnos sokáig én is ezt a hozzáállást képviseltem, ha ránctalanításról volt szó. Bár az utóbbi időben már észrevettem a szememnél néhány apróbb szarkalábat, a szám körül pedig - egyelőre még halvány - nevetőráncokat, és a két szemöldököm között is húzódik egy láthatóbb ránc, úgy éreztem, távolról sem olyan rossz a helyzet, hogy elkezdjek mindezekkel komolyabban foglalkozni.

Éppen ezért, amikor kiderült, hogy tesztelhetem az Eucerin Hyaluron-Filler termékcsaládját, egyfajta kihívásként éltem meg a dolgot. Azt mondtam magamban, lássuk, tudnak-e valamit kezdeni ezek a készítmények a bőrömmel (amiről akkor még úgy gondoltam, a "korához képest" jól tartja magát). Egy kis spoiler: a tesztidőszak végére kiderült, hogy nagyon is tudnak.

Mit, mikor és hogyan?

Három Hyaluron Filler-terméket teszteltem négy héten keresztül: az Eucerin Hyaluron-Filler hidratáló, ránctalanító arcápoló koncentrátumot, az Eucerin Hyaluron-Filler ráncfeltöltő szemránckrémet, illetve a normál, vegyes bőrre ajánlott Eucerin Hyaluron-Filler ráncfeltöltő nappali arckrémet. Mindezek mellett megkaptam még kipróbálásra az Eucerin DermatoCLEAN szemsminklemosót és az Eucerin DermatoCLEAN [HYALURON] 3 az 1-ben micellás arclemosót is.

Bár első alkalommal kissé zavarban voltam a sok terméktől, hamar megtanultam a helyes sorrendet és alkalmazási technikát. A készítményeket, két kivételtől eltekintve, naponta kétszer, reggel és este használtam (a szemsminklemosót csak este, míg a nappali arckrémet csak reggel vittem fel). Először mindig a tisztítással kezdtem - tisztítás után ugyanis az ápolószerek aktív hatóanyagai sokkal jobban felszívódnak -, amihez az Eucerin DermatoCLEAN [HYALURON] 3 az 1-ben micellás arclemosót vettem elő. Amennyiben aznap a szememet is kisminkeltem, este az Eucerin DermatoCLEAN szemsminklemosót is bevetettem.

A ránctalanító készítmények használatát időben el kell kezdeni. Fotó: Getty Images

A micellás arclemosóról azt kell tudni, hogy a gyengéd tisztító összetétel mellett hialuronsavat és egyéb természetes hidratáló összetevőket is tartalmaz, hogy segítse a bőr természetes nedvesség-egyensúlyának fenntartását. A szemsminklemosó pedig azért hasznos, mert amilyen alapos és gyors a vízálló és a nem vízálló smink eltávolításában, olyan gyengéd a szemkörnyék érzékeny bőréhez. Mindkét terméket vattakorong segítségével vittem fel, és addig töröltem a bőrt/szemkörnyéket, amíg a vattakorong tiszta nem maradt.

Miután megtisztult a bőröm, jöhetett az Eucerin Hyaluron-Filler hidratáló, ránctalanító arcápoló koncentrátum. A minden bőrtípusra alkalmazható koncentrátum egy hidratáló és frissítő hatású termék, amely feltölti a finom ráncokat. A dizájnja ennek tetszett a legjobban - a gyönyörű, átlátszó türkizkék tartó olyan volt, akár egy dísztárgy -, használat közben pedig arra is rájöttem, hogy nagyon praktikus a készítmény pipettás kiszerelése. Nem volt más dolgom vele, csak néhány "pöttyöt" ejteni a pipettával a bőrömön, majd finoman bemasszírozni, kerülve a szemkörnyéket.

A koncentrátumot a normál, vegyes bőrre ajánlott Eucerin Hyaluron-Filler ráncfeltöltő nappali arckrém követte. A termék belülről tölti fel még a mélyebb ráncokat is, és óriási plusz pont, hogy 15-ös fényvédő faktorral (FF15) és UV-szűrőkkel is rendelkezik (ez egyébként azért fontos, mert gátolja a bőr idő előtti öregedését és a már meglevő ráncok elmélyülését). Felvittem az arcomra, majd gyengéd mozdulatokkal, a szemkörnyéket kihagyva, a bőrbe masszíroztam. Rendkívül könnyű volt az állaga: pillanatok alatt beszívta a bőröm, nem hagyott zsíros, nehéz, ragacsos érzést maga után. Ugyanezt éreztem egyébként a koncentrátum után is.

Legutolsó lépésként az Eucerin Hyaluron-Filler ráncfeltöltő szemránckrémet használtam. A kifejezetten a "szarkalábak", azaz a kényes szemkörnyéki bőr finom ráncainak csökkentésére kifejlesztett terméket szemorvosok tesztelték, és csakúgy, mint a nappali arckrém, ez a készítmény is FF15-tel és UV-védelemmel rendelkezik. "Bepöttyöztem" a szemkörnyéket, majd az ujjbegyemmel óvatosan bemasszíroztam a krémet a szemkörnyék bőrébe. Az állagra szerencsére ennél a terméknél sem volt semmi panaszom.

Kihívás teljesítve

Az első naptól kezdve izgatottan figyeltem, hogyan is teljesítenek az én kis kihívásomon a készítmények. Bár azonnali változásról nem tudok beszámolni (pontosabban egyről igen: a termékeknek köszönhetően már a tesztidőszak kezdetétől nagyon kellemes illatú volt az arcom), 2-3 hét elteltével azért elkezdett alakulni a bőröm. Rugalmasabbnak, feszesebbnek éreztem, és nem csak én. Egyik este a párom szinte belebújt az arcomba, és elkezdte simogatni, majd arról faggatott, hogy mit csináltam vele. Mert valahogy "más". Megkérdeztem tőle, hogy jó értelemben? Azt válaszolta, igen, sokkal fiatalabbnak nézek ki. A tesztidőszak végére azt is elégedetten konstatáltam, hogy a szarkalábaim és a nevetőráncaim a halványabbnál is halványabbak lettek, és a leglátványosabb "versenyző", a két szemöldököm közötti ránc is jócskán veszített dominanciájából.

Az Eucerin Hyaluron-Filler termékcsalád tehát nálam jól vizsgázott. Remélem, a későbbiekben sem okoz majd csalódást, mert úgy döntöttem, a termékek a jövőben sem hiányozhatnak a fürdőszobám polcáról. Elvégre az idő telik, és a ráncok - ha szabad így fogalmaznom - egyre szemtelenebbek lesznek. Én viszont azt szeretném, ha a párom 10-20-30 évvel később is azt mondaná: "Sokkal fiatalabbnak nézel ki!"