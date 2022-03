Van, amikor a víztisztító többet árt, mint használ

Mint ismert, egészségünk megőrzése érdekében naponta legalább 1,5-2 liter folyadék fogyasztáss szükséges, ám hőségben és sportolás esetén nagyobb mennyiség bevitele indokolt. A műanyagpalackokból kioldódó mikroműanyagok és egyéb káros anyagok miatt az ásványvizek egyre kevésbé népszerűek a környezet- és egészségtudatos fogyasztók körében, viszont sokan a csapvíz minőségében sem bíznak meg feltétel nélkül, a rendszeres vízminőség-ellenőrzés ellenére sem. Sokan teszik le tehát a voksukat az otthoni víztisztító berendezések használata mellett.

Csakhogy ezekkel az eszközökkel kapcsolatban számos tévhit kering a köztudatban, így nem árt alaposan tájékozódni, mielőtt mi is a vásárlás mellett döntenénk. Az alábbiakban a víztisztítókhoz köthető, legelterjedtebben tévhiteket és az ezekkel szembenálló tényeket vesszük sorra a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közösségi oldalán megosztott tájékoztató alapján.

Nem mindegy, hogy milyen minőségű vizet iszunk. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Tévhit: csökken a vízben lévő kórokozók mennyisége

Bár a neve miatt a legtöbben azt várják a víztisztító berendezéstől, hogy csökkentse a vízben található kórokozók számát, a legtöbb víztisztító jellemzően nem javítja, inkább rontja a víz mikrobiológiai minőségét, hiszen megfelelő környezetet biztosíthat a baktériumok elszaporodásához. Ezért kizárólag olyan víztisztítót válasszunk, amely mikrobiológiai védelemmel - például UV-lámpával, KDF-szűrővel, ezüstözéssel - is rendelkezik.

Tény: megszűnik a klórszag

A víztisztítók többsége aktív szén töltetet tartalmaz. Ennek köszönhetően ezek a berendezések valóban képesek mérsékelni vagy akár teljesen megszüntetni a klóros ízt és szagot okozó anyagokat.

Tévhit: minden víztisztító kiszűri az ólmot és az arzént

Az ólom és az arzén ártalmas az egészségre, azonban nem mindegyik víztisztító képes eltávolítani ezeket a káros anyagokat. A szűrés hatékonysága ugyanis nagyban függ a víztisztító típusától, valamint a vezetékes víz minőségétől is.

Tény: lágyítja a vizet

Egyes víztisztítók csökkentik a vízben lévő kalcium- és magnézium-ionok mennyiségét, amelyek a víz keménységéért és a vízkő kialakulásáért felelnek. A lágyított vizet azonban az NNK szakemberei csak a melegvizes rendszerek és a háztartási eszközök (például a mosógép) használatához javasolják. Az ionmentes víz hosszú távú, ivóvízként való felhasználása azonban nem ajánlott.

Tévhit: várandósoknak és gyerekeknek csak víztisztítóval kezelt víz fogyasztása ajánlott

Az ország legnagyobb részén biztonságosan fogyasztható az ivóvíz még a várandósok és a kisgyermekek számára is, tehát csupán a család bővülése miatt nem indokolt egy víztisztító berendezés beszerzése. A vízszűrővel felszerelt csapokban pangó víz azonban már egyetlen nap után is kockázatossá válhat, elszaporodhatnak benne ugyanis a baktériumok, valamint felhalmozódhat a nitrit és az ezüst. A víztisztítók egy része ráadásul - ahogy már fentebb is írtuk - a kalciumot és a magnéziumot is kiszűri a vízből, pedig ezek az ásványi anyagok különösen fontosak a terhes nők és a gyermekek egészségéhez. Amennyiben tehát mégis szűrt vizet fogyasztunk, gondoskodnunk kell az eltávolított ásványi anyagok visszapótlásáról.

Egyéb fontos információk Attól jellemzően nem kell tartani, hogy a hazai ivóvízben gyógyszermaradványok vagy hormonok lennének. Nincs azonban bizonyítva, hogy a víztisztítók valóban el tudják-e távolítani ezeket az esetlegesen előforduló szerves mikroszennyeződéseket. Csupán ebből a célból tehát nem éri meg beruházni egy ilyen berendezésre. Fontos tudni továbbá, hogy a víztisztítók a jelenleg érvényes engedélyek alapján kizárólag a vezetékes víz tisztítására vonatkoznak, a kútvíz kezelésére tehát ezek a berendezések nem alkalmasak. A kútvíz tisztítását bízzuk inkább az erre szakosodott szakemberekre, cégekre.

Ezekre figyeljünk, ha mégis beszerzünk egy víztisztítót

A tények és tévhitek tisztázása mellett az NNK összefoglalója kitért arra is, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amennyiben víztisztító használata mellett döntünk. Mint írták, csak megbízható cégektől, és kizárólag engedéllyel rendelkező eszközt vásároljunk, és tartsuk be a használati utasításokat! Vegyünk igénybe a forgalmazó által biztosított szervizszolgáltatást a beüzemelés, a fertőtlenítés és a szűrők cseréje alkalmával is. Nagyon fontos továbbá, hogy minden fogyasztás előtt folyassunk ki legalább 1-2 liter vizet, hogy eltávolíthassuk a csövekből és a szűrőből a pangó, kórokozókat és káros anyagokat tartalmazó vizet.