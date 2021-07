Bár a napvédelem egész évben fontos, nyáron, amikor a legmagasabb a napsütéses órák száma, különösen sok szó esik róla. Nem mindegy azonban, mit hiszünk el, és mit nem. A Prevention szakemberek segítségével cáfolt meg néhány veszélyes tévhitet a témában.

Tévhit: Minél magasabb faktorszámú egy fényvédő, annál később kell újra felvinni a bőrre.

Mindegy, hogy 30-as vagy 100-as faktorszámú napvédő terméket használunk, legalább kétóránként újra fel kell vinni azt a bőrre. A faktorszám, vagyis az SPF (Sun Protection Factor) ugyanis azt jelzi, hogy az adott termék a napsugárzás mekkora részét szűri meg, nem pedig azt, hogy mennyi ideig véd. Dr. Paul Nghiem, a Washingtoni Egyetem bőrgyógyásza szerint a fényvédők hatása azért tart csak körülbelül két órán keresztül, mert a napsugárzás és a nedvesség lebontja/lemossa a bőrt védő vegyi anyagok egy részét. A szakember azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ne spóroljunk a fényvédővel: mint mondja, a megfelelő, egész testre kiterjedő védelemhez legalább akkora mennyiségre van szükségünk, mint egy feles pohár.

Sok a tévhit a napvédelemmel kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Tévhit: Az autó ablakai blokkolják a napsugárzást.

Az autók szélvédője általában laminált üvegből készül, amely valóban blokkolja az UVB- és UVA-sugarakat. Az oldalsó és hátsó ablakoknak ugyanakkor jellemzően más az anyaguk, így csak az UVB-sugarak ellen nyújtanak védelmet, az UVA-k ellen, amelyek ráadásul a bőr mélyebb rétegeibe hatolnak be, nem. Dr. Nghiem ezért azt javasolja, hogy ha néhány percnél többet utazunk autóval, mindenképpen vigyünk fel a bőrünkre valamilyen napvédő készítményt, vagy, ha ez valamiért nem megoldható, viseljünk hosszú nadrágot, hosszú ujjú felsőt és UV-szűrős napszemüveget.

h i r d e t é s

Tévhit: A napvédők használata befolyásolja a D-vitamin-szintet.

"Az a kis mennyiségű UVB-sugárzás, amely a fényvédőkön keresztül a bőrbe jut, elegendő ahhoz, hogy segítse a szervezetet a D-vitamin előállításában" - hangsúlyozza dr. Antony Young, a londoni St. John's Institute of Dermatology professor emeritusa. A D-vitamin, amit egyébként napfényvitaminként is emlegetnek, létfontosságú a csontok egészségéhez, és azimmunrendszerműködésétől az izomműködésig minden folyamatban szerepet játszik. Mint arra azonban dr. Steven Daveluy bőrgyógyász rámutatott, a D-vitamin-szintünket az étrendünkkel is növelhetjük. Kiváló D-vitamin-forrás például a pisztráng, a lazac, a tonhal vagy a tojás.

Tévhit: Otthon is elkészíthetjük a saját fényvédőnket.

Dr. Youg szerint nagyon rossz ötlet ilyesmivel kísérletezni. "A kereskedelmi forgalomba kerülő napvédőknek számos szigorú szabálynak kell megfelelniük, egyebek mellett a biztonság, a hatékonyság és a minőség tekintetében. Ezeket a tényezőket a házi készítésű termékek esetében nem lehet értékelni" - magyarázza a szakember, aki hozzátette: nem lehetne tesztelni a házi készítmény SPF-szintjét, ráadásul az sem mindegy, milyen összetevőket vásárolunk, és hogyan keverjük össze azokat.

Tévhit: A gyereknek fontosabb a fényvédelem, mint a felnőtteknek.

Tények és tévhitek a melanomáról - részletek itt.

Igaz, hogy a gyermekkori leégés a felnőttkorban kialakuló bőrrák, különösen a melanoma kockázati tényezője. De a napozás idősebb korban is ugyanolyan veszélyes lehet, ha nem tartjuk be a szabályokat, figyelmeztet dr. Daveluy. Ezért felnőtteknek is kiemelten fontos a folyamatos napvédelem, főleg akkor, ha gyerekkorukban a szüleik nem annyira figyeltek oda erre. Fontos, hogy mindig széles spektrumú fényvédőt válasszunk, ami azt jelenti, hogy az adott készítmény az UVB-sugarakat (amelyek a leégésért felelősek) és az UVA-sugarakat (amelyekhez pedig a bőröregedés köthető) egyaránt blokkolja. Mindkét típus okozhat egyébként bőrrákot.