Járványtagadó oldalak váltak elérhetetlenné

A járvány felfutásának ütemével párhuzamosan erősödtek a különböző vírustagadó oldalak is, amelyek a maszkhasználat ellen buzdítottak és a koronavírus veszélyeit bagatellizálták. A Telex vette észre, hogy csütörtök délelőtt a legnagyobb ilyen oldalak elérhetetlenné váltak a Facebookon.

Koronavírus: miért hiszünk el életveszélyes ostobaságokat? Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus is figyelmeztetett, hogy nem csak a koronavírus-pandémiával, hanem a hozzákapcsolódó álhíráradattal, a infodémiával is meg kell küzdeni. Vajon miért hisznek az emberek olykor még az életveszélyes ostobaságokban is? Kattintson a részletekért!

Százezres követői táboruk volt

Eltűnt többek között Lenkei Gábor bő százezres követőtáborral bíró oldala, aki az egyik legemlékezetesebb videójában kijelentette, hogy "beleülhetne egy kád koronavírusba, és akkor sem fertőződne meg". Szintén így járt az Apaszív nevű, kisebb maszkellenes oldal, illetve a magyar járványtagadók fő gyűjtőoldala, a Gődény Györgyhöz köthető "Normális élethez ragaszkodók" csoportja, több mint százezer követővel - olvasható a Telex bejegyzésében.

A legnagyobb magyar vírusszkeptikus oldalaknak százezres követői tábora volt. Fotó: Getty Images

Habár az angol nyelvű vírustagadó tartalmak ellen már korábban is fellépett a Facebook, a fent is említett, magyar oldalak eddig gond nélkül működhettek. A Telex szerint hiába jelentették az itt megjelent tartalmakat, azt az automatikus üzenetet kapták, hogy az írások "nem sértik a viselkedésükkel közösségi oldal alapelveit". Úgy tűnik azonban, most ezeket a tartalmakat is szűrni kezdték.