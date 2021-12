Tisztítja a levegőt, és hűteni, fűteni is tud. Mi az?

Az mindenki számára ismert, hogy a kültéri levegőben milyen sok, az egészségünkre veszélyes szennyezőanyag van. Azt azonban már kevesebben tudják (vagy legalábbis kevesebben gondolnak bele), hogy a beltéri levegő is legalább ugyanolyan szennyezett lehet: a növények pollenjétől és a penésztől kezdve, a főzéskor keletkezett gázokon, füstön, az illékony szerves anyagokon, a spray-kben található benzolon át, egészen a gyertyákig, számos szennyeződést rejt magában.

Mivel allergiás vagyok, ráadásul a lakásunk penészedésre is hajlamos, igyekszem kiemelten figyelni az otthoni levegő minőségére. Rendszeresen takarítok, naponta több alkalommal alaposan átszellőztetem a lakást, és ügyelek az optimális páratartalom fenntartására is. Ezért is örültem, amikor lehetőségem nyílt tesztelni a Dyson Purifier Hot+Cool HP07 légtisztító fűtőventilátorát. Tudtam, hogy ha valakinek, akkor nekem biztos, hogy sokat fog segíteni.

Kívül-belül megnyerő

A készülék azáltal, hogy automatikusan érzékeli és távolítja el a szennyeződéseket a levegőből, tisztítja és frissíti is azt. Emellett hűtésre és fűtésre is alkalmas, így tulajdonképpen minden évszakban használható. Egy elég komplex eszközről van tehát szó, nem meglepő, hogy kezdetben volt bennem némi félsz, hogy fogom majd megtanulni a kezelését - akik ismernek, tudják, hogy enyhén szólva sem vagyok egy műszaki zseni. Szerencsére hamar kiderült, hogy a feladat nem túl bonyolult.

h i r d e t é s

A légtisztítót egy távirányító, illetve egy alkalmazás (Dyson Link) segítségével is lehet irányítani. Én kifejezetten "elhagyós" típus vagyok, így számomra óriási plusz pont, hogy a távirányítóba beépítettek egy kis mágnest, aminek köszönhetően könnyen elhelyezhető a készülék tetején, és nem vész el, mindig kéznél van. Bármennyire is elnyerte azonban a tetszésemet ez a fajta praktikusság, az alkalmazást is letöltöttem (iOS- és Android-felhasználók számára egyaránt elérhető). Ezt egyébként mindenkinek ajánlom, hiszen miután csatlakoztattuk az eszközt az otthoni hálózatra, akár a telefonunkról is irányíthatjuk azt. Sőt, ha van mobilnetünk, akkor is megtehetjük ugyanezt, ha éppen az utcán sétálunk, vagy a boltban vásárolunk.

Az applikáció lehetővé teszi, hogy távolról is irányíthassuk a légtisztítót.

A távirányítón, illetve az alkalmazáson keresztül beállíthatjuk egyebek mellett a ventilátor sebességét, a kifújt levegő hőmérsékletét, irányát (lefelé, vízszintesen, vagy inkább felfelé fújjon levegőt), a készülék forgásának szögét (egy meghatározott irányba fújja a levegőt, vagy legalább 45, maximum 350 fokban forogjon). Van időzítő funkció, ha esetleg azt szeretnénk, hogy egy meghatározott időben kapcsoljon ki/be, és automata, illetve alvó mód is: előbbi automatikusan állítja a ventilátor sebességét attól függően, hogy mennyire érzékeli szennyezettnek a levegőt, utóbbinál pedig a készülék halványított kijelzővel, a legcsendesebb beállításokkal figyeli és tisztítja a levegőt.

Egész nap csak kókadozunk a számítógép vagy a munkapad mellett, pedig máskor sokkal jobb teljesítményt nyújtunk? Ennek hátterében bizony a levegő minősége is állhat.

A fent felsorolt beállításokkal kapcsolatos adatokat az eszközön lévő LCD-kijelzőn követhetjük nyomon, illetve az alkalmazásban is láthatjuk mindezt. Emellett természetesen a levegőben lévő szennyeződések (baktériumok, pollenek, penészspórák, nitrogén-dioxid, formaldehid stb.) szintjéről is kapunk információkat. Három szenzor figyeli folyamatosan a levegő minőségét, az egyedi algoritmus pedig minden másodpercben elemzi a rögzített adatokat - ezáltal képes a készülék folyamatosan pontos elemzéseket és kijelzéseket készíteni a levegő minőségéről.

Ami a légtisztító külsejét illeti (mert magától értetődően az sem utolsó szempont), abban sem találtam kivetnivalót. Letisztult, modern eleganciát sugároz, és cseppet sem hivalkodó, ugyanúgy illik egy otthonosan berendezett lakásba, mint egy irodába. Nincsenek továbbá ventilátorlapátok, ez biztonságosabbá, egyszersmind dekoratívabbá teszi a készüléket.

Gyors, ügyes és csendes

Amikor elkezdtem tesztelni a légtisztítót, azonnal ki is mutatta, hogy bizonyos szennyezőanyagok szintje (például a nitrogén-dioxidé) az optimálisnál magasabb a lakásban. Néhány nap használat után azonban normálizálódott a helyzet, és a készülék szépen "kipucolta" a betolakodókat. Érezhető is, hogy tisztább a levegő, mint korábban. Kevesebbet tüsszögök, köhögök, sőt - kicsit furcsán hangozhat, de azt tapasztaltam, hogy ahogy telik az idő, úgy lesz egyre könnyebb, gördülékenyebb a levegővétel.

Hűtés helyett most, a téli időszakban értelemszerűen fűtök az eszközzel, és nagyon bevált. A lakásban lévő öreg konvektorokhoz képest sokkal gyorsabban és egyenletesebben melegíti fel a teret, az pedig külön jó, hogy mikor megteremti a kívánt hőmérsékletet, nem fűt tovább. Hála egyébként az alkalmazásnak, azt is meg tudom csinálni (és rendszeresen meg is csinálom), hogy már hazafele menet, a villamoson bekapcsolom a fűtőfunkciót, így az egész napos távollét után hívogatóan meleg lakásba érkezhetek meg.

Ami még nagyon tetszik, hogy a légtisztító könnyen mozgatható, ugyanakkor stabilan áll, még akkor is, ha változtatjuk a dőlésszögét. Emellett csendes is. Bár ez nyilván attól is függ, hogy éppen milyen fokozaton megy, de általánosságban elmondható, hogy nem csap nagy zajt. A szűrőcseréről egyelőre nem tudok nyilatkozni, mert arra még nem került sor, de a leírás alapján nagyon egyszerű. Ráadásul az automatikus szűrőélettartam-értesítések a kijelzőn vagy az alkalmazásban időben jelzik, amikor cserélni kell (a légtisztító teljesen zárt HEPA H13 szűréssel rendelkezik).

Eddig tehát úgy tűnik, kifejezetten jól összeillünk a Dyson Purifier Hot+Cool HP07 légtisztító fűtőventilátorával - és úgy sejtem, később sem fog csalódást okozni a készülék. Bárcsak ilyen könnyű lenne olyan famernadrágot is találni, amit ennyire az én igényeimre szabtak...

A teszthez a készüléket a Kávé&Hűtő Profi Kft., a Dyson márka hivatalos magyarországi forgalmazója biztosította.