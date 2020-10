Első látásra helyes kis szerkentyűnek tűnt, úgy voltam vele, ha hasznát nem is veszem, legalább a lakásom dísze lehet. A háromhetes tesztelésem során azonban végül megbizonyosodtam róla, hogy az AROMAX 5 az 1-ben levegőtisztítója nemcsak dekoratív, jól végzi a dolgát is.

A tesztelésbe nem akármilyen társasággal vágtam bele: egy háztartásban élek ugyanis egy extrém tömött szőrű macskával és a kissé hipochonder, valamint germafób párommal. A levegőtisztítónak tehát fel volt adva a lecke.

Évek óta velünk él már az örökbefogadott cicánk, ami azt jelenti, hogy évek óta problémát jelent a lakásban a macskaszőr. Hiába porszívózok, hiába kefélem a macska szőrét, tudom jól, hogy szélmalomharcot vívok ellene. Ám míg én el tudom fogadni ezt a problémát és együtt tudok élni vele, a páromat már sokkal inkább zavarja. Nemcsak az készíti ki, amikor a frissen mosott ruháit beborítja a hófehér levedlett macskabunda, de elmondása szerint ő még néhanapján le is szokta nyelni a levegőben szálló szőrszálakat. Amikor tehát kiderült, hogy az AROMAX 5 az 1-ben levegőtisztító még az állatszőrt is kiszűri a levegőből, a páromnak azonnal felcsillant a szeme.

Az AROMAX levegőtisztítója a készülékben található szabadalmaztatott motor, a speciális, 6 hónapig megfelelő szűrőbetét, valamint a csapvíz segítségével veszi fel a harcot a levegőben található különféle szennyeződések és kórokozók ellen, tehát a használatához csupán csapvízre van szükség: feltöltjük a tartályát, ráhelyezzük a tetejét, kiválasztjuk a kívánt fokozatot és már indulhat is. A készüléken összesen 7 fokozat található. Ha a legalacsonyabbra kapcsoljuk, akkor értelemszerűen a teljesítménye is kisebb lesz, viszont halkabban is működik, ami ideális lehet az esti órákhoz. A két legmagasabb fokozat már kicsit hangosabb, de cserébe ilyenkor a gép teljesítménye is turbófokozatra kapcsol, sőt, még a készüléken található UV-fények is bekapcsolnak, amik szintén a fertőtlenítést segítik elő. Ezeket a fokozatokat egy kis kulcs segítségével egyszerűen lehet állítani a készülék adapterén.

Vízzel működik, nem kell külön párásítani

Miután tehát a levegőtisztítót üzembe helyeztem, nem volt más dolgom, mint várni a csodát - vagy legalábbis azt, hogy a gépezet tegye a dolgát. A leírása szerint egyébként nagyon is sok mindenen tud ez a kis szerkezet segíteni. Mivel vízzel működik, segít, hogy a lakásban optimális legyen a páratartalom, a használatával tehát a téli hónapokban nem kell a fűtés miatt túl száraz levegőt külön párásítani. Ez már önmagában egy plusz pont. Ezen kívül 5 különböző problémára nyújt még megoldást: semlegesíti a lakásban a kellemetlen szagokat, kiszűri a vírusokat, a baktériumokat és a polleneket, valamint illóolajokkal is használható. A levegőtisztító tehát extrém hasznos lehet a közeledő influenzaszezonban azoknak, akik a saját otthonukban is biztonságban szeretnék magukat érezni. Sőt, mivel az influenza mellett idén még a COVID-19-cel is fel kell vennünk a harcot, a lakásunk tisztán tartása talán sosem volt még ennyire fontos.

De ez a vírus-, valamint baktériumszűrő funkció külön hasznos, ha egy kissé hipochonder és germafób emberrel osztjuk meg az otthonunkat. A párom már eddig is megszállottan fertőtlenített mindent, ami csak a keze ügyébe került, úgyhogy ő kifejezetten örült neki, hogy ezentúl a lakásunk levegője is kórokozómentes lesz.

Bár igaz, hogy a baktérium- és vírusszűrés hatását most még nem igazán érezzük- erről jobban tudnék nyilatkozni a tél végén, amikor kiderül, hogy végül betegek lettünk-e ebben a szezonban - a macskaszőr szűrő hatásáról már három hét elteltével is tudok mit mondani. A párom legnagyobb örömére kijelenthetem, hogy igen, e tekintetben tényleg használ. Míg én nem voltam annyira érzékeny a levegőben szálló szőrre, ő már néhány nap után észrevette a levegőszűrő hatását. Elmondása szerint a lakásba belépve most már nem érzi az orrában és a torkán a macskaszőrt, sőt azt is észrevette, hogy az íróasztala, billentyűzete és képernyője sincs néhány nappal a takarítás után beborítva fehér pelyhekkel.

A levegőszűrő tehát számunkra eddig valóban bevált. Azért pedig további plusz pontokat kap tőlem, hogy a karbantartása minimális erőfeszítést igényel csak. A leírása szerint 5-7 hetente kell kimosni a szűrőt és a tartályt, majd újratöltve friss vízzel indulhat is újra a menet. Ennyi fáradság még nekem is belefér, ha cserébe az otthonom levegője friss és tiszta maradhat.