Fogkefe, amellyel ritkábban láthatjuk a fogorvost

"Nem gondoltam, hogy valaha ilyet fogok mondani egy fogkeféről, de ez egy csúcsszuper készülék, már ránézésre is" - ez volt az első mondat, ami elhangzott, amikor párom kibontotta a két Philips Sonicare DiamondClean 9000 elektromos fogkefe egyikét. Valóban nagyon jó megjelenésű készülék, és ezen akkor sem fogunk csak úgy átsiklani, ha nem feltétlenül a dizájnos külsőt várjuk el egy fogkefétől. Nekünk sem a külcsín volt a legfontosabb szempont, hanem az, hogy - ha már a koronavírus-járvány miatt fogorvoshoz is nehézkesebb eljutni - tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a szájhigiéniánkért, az egészségesebb és fehérebb fogakért.

A szép fogsor adottság kérdése is, de mi magunk is dolgozhatunk érte, sőt, azért is tenni kell, hogy ez az adottság megmaradjon. A szájápolás pedig nemcsak a fogak szépségéről szól, a rendszeres és megfelelő fogmosással különféle betegségeket is megelőzhetünk. Így ha valamire megéri áldozni, egy jó fogkefe mindenképpen megtérülő befektetés.

Elektromos. De miért szónikus?

Ha megkérdezzük a fogorvosunkat, hogy melyik a jó fogkefe, valószínű azt fogja válaszolni, az, amelyiket rendszeresen és megfelelően használjuk. Persze tény, hogy ma már csak rajtunk - és a pénztárcánkon - múlik, hogy az elérhető kínálatból, mit választunk a napi fogápolásunkhoz. A hagyományos, kézi fogkefék helyett már népszerűbbek az elektromos verziók - ezekkel olyan helyeket is elérhetünk a szájüregünkben, amelyeket a kézi fogkefével nem -, és néhány éve már szónikus fogkefével is moshatjuk a fogainkat, ha éppenséggel erre van igényünk.

Zavarbaejtően szép készülék. A tudása ennél is meggyőzőbb Fotó: HáziPatika.com

A kézi fogkeféknél a mozdulatainkra - súrló és dörzsölő mozgást végzünk - és a türelmünkre van bízva a szájhigiéniánk, miközben az elektromos fogkefével nincs szükség ilyen munkára, elég a fejet a foghoz tartani, és minden oldalról végigvezetni, ráadásul garantáltan jobb eredményt fogunk elérni. A szónikus termékeknél hanghullámok ereje is segíti a tisztítást, így a lepedék még ott is fellazul, ahová a sörték soha nem juthatnának el.

Mindez jól hangzik, de valamennyire jogos lehet az a félelem, miszerint az elektromos fogkefét is lehet rosszul használni, mégpedig akkor, ha úgy próbálunk vele fogat mosni, mint a kézivel. Ahogy az sem jó, ha túl erősen nyomjuk a fogunkra a fejet. A most kipróbált készülék minden lehetséges hibára figyelmeztet. Van benne nyomásérzékelő, beépített időzítő, amely figyelmeztet, ha ideje oldalt váltani. Emiatt tehát nem érdemes ódzkodni egy ilyen terméktől.

A fogkefe hangja

Elég bekapcsolni, a fogkefe pedig teszi a dolgát - de még mennyire -, jellegzetes zümmögő hangot adva ki. A szónikus technológia ugyanis a nagy frekvenciájú rezgési működési elven alapszik, a hanghullámok hallható tartományában működik. Mindez 62 ezer tisztító mozdulatot jelent percenként, mely két részből áll, úgynevezett side to side irányú 31 ezer söprögető mozgásból és 31 ezer pulzálásból. Ennek a két mozgásnak az együttese idézi elő azt a dinamikus folyadékáramlást, amelynek hatására a plakkeltávolítás sokkal hatékonyabb a nehezebben elérhető - íny mentén, fogközökben - területeken is. A szóban forgó fogkefénél tehát biztosak lehetünk abban, hogy olyan hatékonysággal távolítjuk el a lepedéket, mint még soha. Ehhez természetesen be kell tartani a javasolt kétperces fogmosási időt, de a beépített időzítő a segítségünkre lesz.

Négy üzemmódban dolgozik az egészséges fogakért. Fotó: HáziPatika.com

Egy ilyen fogkefétől már azt is jogosan várjuk el, hogy legyenek benne különféle beépített programok, számunkra a fogfehérítést, és az ínykímélést célzó működési mód volt a legfontosabb - ezt meg is kaptuk, sőt többet is. Ugyanis négy üzemmód - mindennapos tisztaság (Clean), élénkítő mélytisztás (Deep Clean), egészséges íny , különösen figyelve az őrlőfogakra (Gum Health), felületi lerakódások eltávolítása (White) -, illetve három intenzitási szint (magas, alacsony, közepes) közül válogathatunk.

A szoftveres támogatással - össze tudjuk kötni okostelefonunkkal - pedig még többet hozhatunk ki a fogmosásból. Az applikáció letöltésével további hasznos funkcióhoz juthatunk, például az elején segítségünkre lehet abban is, hogy megtanuljuk helyesen használni a fogkefét. Nekünk jól jött.

A prémium fogkefefejjel felszerelt készülék használata esetén biztosak lehetünk abban, hogy a legalaposabb tisztítást fogja végezni. A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár tízszer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe. Sőt, a fogínyünk - az itt megtelepedő esetleges lepedékekkel is leszámol a speciális fogkefefej - is egészségesebb lesz mindössze két hét alatt.

62 ezer tisztító mozdulat percenként. De kell a fogkrém is. Fotó: HáziPatika.com

Nehezen tudnánk vitatkozni bármelyik ígérettel is. Minden túlzás nélkül állítjuk, hogy kiválóan tisztít - mindeddig talán csak közvetlenül fogkőleszedés után éreztük ennyire lepedékmentesnek a fogainkat, és anélkül, hogy ezt az ínyünk bánta volna.

Időutazás extrákkal

És hogy miért csúcsszuper a készülék? Először is, valóban nagyon jól néz ki - a hagyományos fogkeféink mellet úgy festettek, mintha átugrottunk volna néhány évtizedet -, remek a tapintása. Annak is örültünk, hogy két különböző színt kaptunk - különben hogyan különböztetnénk meg -, az USB-töltős utazós tok pedig már csak hab volt a tortán. Nagyon ötletes és praktikus megoldás a pohártöltő - mondjuk, ha engem kérdeztek volna a tervezésnél, talán egy leheletnyivel magasabb poharakra szavaztam volna -, ahogy belerakjuk, már tölt is, így garantáltan nem fog fogmosás közben lemerülni. Teljes feltöltéssel amúgy két hétig is bírja a készülék.

Kinek ajánlanánk a szónikus fogkeféket? Mindenkinek. Csak ne feledjük háromhavonta lecserélni a fejeket - mármint a fogkeféjét.