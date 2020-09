Citrus illatú és leszámol a kórokozókkal

A járvány hónapjaiban egyre több szó esett arról, milyen gyorsan képesek terjedni a vírusok és baktériumok a levegőben. Több kutatás is igazolta, hogy zárt térben egy tüsszentő ember akár több tíz méterre is eljuttathatja a kórokozókat, a fertőző folyadékcseppekből álló aeroszolt belélegezve pedig gyorsan megfertőződhetnek a közelében tartózkodók. Az őszi-téli időszakban, amikor a koronavírus mellett az influenza és számos más kórokozó is megjelenik, számíthatunk rá, hogy a környezetünkben egyre többen betegednek meg, így gyakrabban leszünk egy légtérben tüsszögő, köhögő emberekkel. Nem árt tehát felkészülni az apró, láthatatlan ellenség elleni küzdelemre.

Persze ezekben a hónapokban a gyakori szellőztetés az egyik legjobb módja a levegő tisztán tartásának, viszont léteznek olyan légfrissítők is, amelyek a kevésbé szellőztethető helyiségeket ugyanúgy frissen tartják, emellett pedig bizonyos felületek fertőtlenítésére is használhatóak. Én az Aromax antibakteriális légfrissítőit használtam néhány hétig, most leírom a tapasztalataimat.

Légfrissítés karácsonyi illatokkal

Őszintén szólva ritkán használok légfrissítőket a lakásban, és bár több típust is kipróbáltam, a legtöbb illatot meglehetősen tolakodónak találtam. Némelyikben a parfümök édeskés illata piszkálta az orromat, sok más pedig inkább a mosdók illatosítására használt termékekre emlékeztetett, amelyeket ugyan levendulaillatúként árusítottak, az aromájuk minden természetestől távol áll, legfőképp a levendulától. Persze nagyon sokan szeretik ezeket az illatokat, az egykori munkahelyemen is a légkondicionáló után a második legfőbb konfliktusforrás volt a légfrissítő - főleg az iroda hölgytagjai szerették használni, míg a nagyrészt férfiak alkotta ellentábor kereszthuzattal fejezte ki a nemtetszését. Én az utóbbi tábort erősítettem, légfrissítőket is alig, de füstölőket vagy illóolajokat egyáltalán nem tartok itthon. Így érthető talán, hogy óvatos bizalmatlansággal kezdtem el használni a termékeket.

Három különböző illattal frissíthettük fel a lakás levegőjét. Fotó: HáziPatika.com

Három típust is kipróbálhattam és szerencsére az illatukkal sokkal jobban ki voltam békülve, mint az átlagos légfrissítőkkel. Leginkább a citrom-kubeba kombinációra voltam kíváncsi, ezt megelőzően ugyanis életemben nem hallottam a kubebáról, így fogalmam sem volt, milyen elegyet alkotnak majd. Számomra ebben inkább a citrom illata volt a domináns, ami meglepően hosszú ideig a levegőben maradt és friss, citrusos illatot kölcsönzött a lakásnak. A három közül ezt az illatot találtam a legkellemesebbnek.

Szintén nagyon tetszett a citrom-fahéj-szegfűszeg kombináció is, bár ezek a fűszerek nem a kora őszi időszakhoz köthetők. Sokkal inkább tudom elképzelni karácsonykor, kiegészítve a lakásban felállított fenyő, illetve a konyhában melegedő forralt bor illatával. Nem kell ezentúl süteményt készíteni ahhoz, hogy a fahéj nagyszerű illata lengje be a lakást - ez jó hír nekem, akinek egy sütés-főzést követően inkább az égett illatokat kell kiszellőztetni a konyhából. Ha az ünnepi időszakban teszteltem volna, garantáltan ez lenne a favorit, de a forralt bor kellemes illatával igazából egész évben ki lennék békülve.

Nálam a képzeletbeli dobogó harmadik helyére került az indiai citromfű-borsosmenta-szegfűszeg illatú termék, amely az én ízlésemnek egy kicsit fűszeresebb volt a kelleténél. Talán többet is fújtam belőle, mint amennyi ideális lett volna, a három közül ugyanis ez a domináns, így minden más illatot elnyomott a lakásban. Persze ez sem mondható kellemetlennek, de míg a másik két aroma könnyen belesimult a lakásban lévő illatokba, a borsosmenta egyértelműen átvette az uralmat. Azért az illat sokat szelídült, miután vártam egy kicsit és az aeroszol jobban szétszóródhatott a lakásban, a mentol helyét pedig egyre inkább a citrus vette át.