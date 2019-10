A fogkefétől még nem lesznek tiszták a fogaink

Sőt, nemcsak hogy hiányzik, de mind ez idáig nem is tudtam ennek a lépésnek a létezéséről. Nem fokozom tovább a rejtélyt, amiről most beszélek, az a fogköztisztítás.

Mire való a fogköztisztító kefe?

A lepedékek felelősek a többi között a fogínygyulladásért és a fogszuvasodásért, ezeknek a lepedékeknek az egyharmada pedig a fogközökben rakódik le. A probléma ott kezdődik, hogy fogkefével maradéktalanul nem tudunk bejutni a fogaink közé - sem elektromossal, sem simával -, így a mindennapi fogmosással valójában nem tudunk megszabadulni a fogaink közé rakódott lepedékektől. Sokan - mint ahogy eddig én is - erre a célra fogselymet használnak, ám ez sem jelent biztos megoldást. Míg ugyanis az első fogainknál hasznos lehet a fogselyem, addig a hátsó fogak alakjából adódóan a fogselyem sajnos nem sokat ér. Az meg már csak ráadás, hogy én személy szerint egyébként is vért izzadtam, miközben megpróbáltam a selyemmel hozzáférni a hátsó fogaimhoz.

A fogköztisztító kefe a nehezen elérhető helyeket is tisztán tartja. (Saját fotó)

Minderre azonban elvileg megoldást nyújthatnak a fogköztisztító kefék, amiket a Curaprox jóvoltából szerencsém is volt kipróbálni. A fogköztisztító kefe működő elve, hogy ezekkel a kis eszközökkel be tudunk úgy jutni két fog közé, hogy a sörték kisepregessék az ínyünk alól a lepedéket. A folyamat egyébként egyáltalán nem fájdalmas vagy kellemetlen, és néhány percet vesz csupán igénybe. Szakemberek szerint a fogköztisztító kefe használatát mindennap be kellene iktatnunk a szájápolási rutinunkba, de erre a napi kétszeri fogmosás mellett elég csak egy alkalommal időt szakítanunk.

Fogközmérésre is szükség lesz!

Ám azt is tudni kell, hogy ezek a kis kefék személyre, azaz egészen pontosan fogközre szabottak - tehát mindenkinek olyan méretű kefére van szüksége, amilyen méretűek a fogközei. A méret megállapításához nekem is el kellett mennem egy fogorvosi vizsgálatra, ahol néhány perc alatt, egy szondával megállapították a fogközméreteimet. Érdekesség, hogy a különböző fogaink különböző távolságra lehetnek egymástól, nekem például összesen két méretet állapítottak meg: míg az első fogaim között kisebb, addig a hátsók között nagyobb a távolság. Ez azt jelenti, hogy az első fogaimhoz egy kisebb, míg a hátsókhoz egy nagyobb méretű kefét kaptam. A kefékhez pedig egy magyarázó ábra is járt, hogy biztosan ne tévesszem el, melyik kefét hol kell használnom.

A fogközmérés során megállapítják a fogközméreteket. (Saját fotó)

Tapasztalatok

Még csak néhány napja használom a keféket, de eddig teljes mértékben meg vagyok elégedve. Valóban egyszerű a használatuk, közel sem olyan problémás, mint a fogselyemé, és a hatásukat már ennyi idő után is észre lehet venni. Érezhetően frissebbnek, tisztábbnak érzem a számat. A hosszú távú hatás azonban még ennél is fontosabb. Szakértők azt mondják, hogy ha először elmegyünk egy fogorvosi fogkőlevételre, és utána kezdjük el rendszeresen használni a fogköztisztító keféket, akkor gyakorlatilag megakadályozhatjuk az újabb fogkőképződést. Mivel én is nemrég voltam fogkőlevételen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kefékkel hosszú távon vajon valóban meg tudom-e majd őrizni fogaim tisztaságát.