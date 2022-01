"67 millió porszemcsét távolítottam el a lakásomból"

Hogyha élvezeti értékük alapján kellene rangsorolni a háztartásban elvégzendő feladatokat, nálam a porszívózás valószínűleg a lista vége felé szerepelne. Persze különbséget kell tenni aközött, hogy az ember egy nagytakarításnak áll neki, vagy csupán a szem előtt lévő felületeket tisztítaná meg egy gyors rendrakás lezárásaként. Mert míg utóbbi esetén a porszívózás egy szűkös, egyszobás belvárosi ingatlanban néhány percet vesz igénybe, addig a nagytakarítás a bútorok tologatásával járó, fizikai erőt és logisztikát is igénybe vevő feladat. Kíváncsian vettem kezembe a tesztelésre kapott Dyson V15 Detect porszívót, hogy kiderítsem, mekkora segítséget jelenthet a takarításban egy efféle, felső kategóriás készülék.

A Dyson egyik legújabb készülékét teszteltük. Fotó: HáziPatika.com

Baktériumok és rovarürülék a lakásban

Veszélyt jelez a fekete por a lakásban h i r d e t é s Nem csak esztétikai problémát okoz a falakon megjelent penész, egyes fajtái súlyos egészségügyi kockázattal is járnak. Közöttük is legveszélyesebb a feketepenész, amely sokszor láthatatlan helyeken jelenik meg.

Érdemes talán az elején kiemelni azt a fontos tényt, hogy a lakásban lévő port nem csak esztétikai okokból kell eltávolítanunk. A padlón és bútorokon megülő házi porban számtalan dolog van az emberi bőrről származó hámsejtektől kezdve a bútor kárpitjának rostjain át a mikroszkopikus méretű poratkákig és azok ürülékéig. A kutyás vagy macskás háztartásokban az állati szőr, illetve az azon lévő élősködők, baktériumok is gyorsan szétterülnek a lakás majd' minden négyzetméterén. Többek között az említett poratkák levegőben szálló, beszáradt széklete sokaknál szénanáthás, asztmás tüneteket válthat ki, de az ágyban, ágyneművel érintkezve okozhat csalánkiütést, ekcémát is. Eltávolítása ezért kulcsfontosságú, melyben nagy szerepe lehet az általunk tesztelt porszívónak is.

Mostanában divatos minden olyan termékre okoseszközként hivatkozni, amely az alapvető funkcióján túl bármilyen extrával bír. A szóban forgó terméket szerintünk nem túlzás ebbe a kategóriába sorolni, hiszen nem csupán eltünteti a port, de kimutatást is végez arról, hogy milyen szennyeződések vannak a lakásunkban. Bekapcsoláskor a markolaton lévő kijelzőn egy színes grafikon jelenik meg, melyről leolvasható, hogy a bemeneti nyílásnál található szenzor milyen porszemcséket érzékelt a beszívott levegőből. A készülék négy fő kategóriába sorolja a felszívott részecskéket.

A kijelző mutatja, milyen típusú port szívott fel a készülék. Fotó: HáziPatika.com

Allergén és pollen nagyságú részecskék

A sárga grafikon a 10 µm (mikron) vagy annál kisebb részecskéket jelöli. Ezekből az allergén és pollen nagyságú részecskékből van a legtöbb egy átlagos háztartásban, megülnek a bútorokon, a padlón, összegyűlnek a sarkokban. A pollenallergiások életét akár hónapokkal a pollenszezont követően is megkeseríthetik, mivel szellőztetéssel sem lehet őket kitessékelni a lakásból.

Hámsejtek és penészgombák spórái

A második, narancssárga grafikon a 60 µm-nál kisebb részecskéket mutatja, ami a bőrről levált hámsejtek és a mikroszkopikus por méretének felel meg. Ebbe a kategóriába esnek azok a penészgombákból származó spórák is, amelyek a lakás levegőjében keringve súlyos asztmás panaszokat válthatnak ki.

Házi poratkák

Az ennél is nagyobb, de 180 µm-t meg nem haladó részecskéket a rózsaszín grafikon jelöli. Ide a finom homok, illetve a házi poratkák tartoznak, utóbbiak egészségünkre gyakorolt hatásairól már írtunk.

Bolhák és cukorszemcsék

A lila grafikon pedig a legnagyobb, 500 µm-t meg nem haladó részecskék számát jelöli. Ezek egy kristálycukor szemcséjének, vagy egy bolha méretének megfelelő részecskék, vagyis már szabad szemmel is láthatóak. Értelemszerűen ebből volt a lakásomban a legkevesebb, töredéke csupán a 10 µm alatti pollenek mennyiségének.

Lézerfény világítja meg a porszemeket

Amellett, hogy a háztartásban lévő szennyeződések összetételéről is tisztább képet kaphattam, a porszívó kialakítása segített abban is, hogy a nehezen hozzáférhető helyeket is ki tudjam takarítani. A szerkezethez tartozó, csaknem 70 centi hosszú cső végére többféle tisztítófejet is felhelyezhetünk, ami minden irányba jól hajlik, és a sarkokból is könnyedén felszippantja a lerakódott szennyeződést.

A lézerfény megvilágítja a szabad szemmel nehezen észrevehető részecskéket. Fotó: HáziPatika.com

Elsősorban a High Torque tisztítófejet használtam, ami a kemény padlóról és a szőnyegről is felszívja a port és a hajszálakat. A szívóerőt mi magunk is állíthatjuk, de a szerkezet automatikusan váltogatja azt aszerint, hogy milyen felülettel érintkezik és mennyi szennyeződést kell arról elszívnia. Nagy segítség, hogy a fejen bekapcsolható lézerfény megvilágítja a szabad szemmel nehezen észrevehető részecskéket is, így semmi sem kerüli el a figyelmünket.

Leegyszerűsíti a porszívó használatát az is, hogy vezeték nélkül üzemeltethető, a hozzá tartozó akkumulátor akár egyórás tisztítást is lehetővé tesz. Ez a lakásom kitakarításához éppen elég volt, egy kis töltést követően pedig az autóm tisztításának is nekikezdhettem. Itt már a kisebb, hajszálakat is jól eltávolító Hair screw tisztítófejet vetettem be, ami az autó nehezebben elérhető felületeihez is jó hozzáférést biztosított.

A Pilisben töltött hétvége porát szándékosan nem ráztam ki az autó szőnyegeiből, de a porszívó néhány perc alatt szinte újjávarázsolta azokat. Ezt követően egy egyszerűbb, kefés fejjel is végig mentem a szőnyegeken, az üléshuzaton és a csomagtartón, hogy biztosan ne maradjon semmilyen szennyeződés az utastérben. Végül meglehetősen kontrasztos lett a tiszta belső az autó esőáztatta, helyenként sáros külsejével, úgyhogy a következő utam egy autómosó felé vezetett.

Előtte, majd utána - a porszívó az autó szőnyegeit is újjá varázsolta. Fotó: HáziPatika.com

A Dyson porszívójával nemcsak hatékonyan, de gyorsan lehet dolgozni: az egyszobás lakás (a bútorok tologatásával), illetve az autó kitakarítása bő másfél órát vett csupán igénybe. A kijelző eredménye szerint ezalatt több mint 67 millió porszemcsétől tisztítottam meg a lakásom és a gépjárművem belterét, ami a porszívó tartályában lévő kosz mennyiségét látva hihetőnek is tűnt.

A teszthez a készüléket Kávé&Hűtő Profi Kft., a Dyson márka hivatalos magyarországi forgalmazója biztosította.