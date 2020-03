Propolisz és méhpempő: mi a különbség?

A mézről már évezredekkel ezelőtt is tudták az emberek, hogy nemcsak finom, de gyógyító hatású. A tudomány fejlődésével azonban nemcsak a mézet, de a méhek által termelt egyéb anyagok összetételét és hatásait is mind jobban megismertük, sőt ezzel mára már külön tudományterület foglalkozik, ez az úgynevezett apiterápia.

De mik is a méhek termékei? A mézen kívül fontos kiemelni a méhpempőt, a propoliszt és a méhkenyeret, de ide sorolhatjuk még a kis szorgos rovarok által gyűjtött virágport is. Ezekben koncentráltan megtalálhatóak mind a növények hatóanyagai, mind a méhek speciális anyagcseretermékei, ebből következően nagy mennyiségben tartalmaznak az emberi szervezet számára hasznos anyagokat, fogyasztásuk pedig segíti az egészségmegőrzést és azimmunrendszermegerősítését.

Bármily meglepő, a méhméregnek is vannak jótékony tulajdonságai, annak ellenére, hogy az arra érzékenyeknél heves allergiás rohamot idéz elő a méhcsípés következtében. A méhmérget használják például - szigorúan orvosi felügyelettel - a rovarméreg-allergia gyengítésére, a reuma, az isiász, a sportsérülések, a fagyási sérülések és a lumbágó ellen. Sőt, a kozmetikában a botox természetes alternatívája.

Propolisz: a rügyek nektárja

A propolisz vagy más néven méhszurok a méhek közösségi immunrendszerének része. Ez a gyantás, ragacsos anyag természetes fertőtlenítőként védi a kaptárt nemcsak a betolakodóktól, de a baktériumoktól és egyéb kórokozóktól is. Fontos, hogy ez az anyag növényi eredetű. Talán mindenki ismeri azt a finom, vízszerű, mégis ragacsos folyadékot, ami még a virágzás előtt egyes fák, bokrok rügyeiből csöppen a kezünkre, vagy épp teríti be az autónkat, ha huzamosabb ideig alatta állunk. Nos, ezt a kellemes illatú, sárgás szobahőmérsékleten folyékony nedvet gyűjtik a méhek, főképp a fekete nyár, az éger, a tölgy, de akár a fenyő vagy a napraforgó rügyeiről és leveléről. Míg az ember nem, vagy csak nagy erőfeszítések árán tudná begyűjteni, addig a méhek méretüknek és nagy egyedszámuknak köszönhetően sokkal hatékonyabban halmozzák fel a propoliszt, és használják főképp építőanyagként és ragasztóként.

A propoliszban lévő vitaminok: B1, B2, B6, C, E A propoliszban lévő nyomelemek: kálium, nátrium, magnézium, alumínium, foszfor, szilícium, kén,cinkstb.

A propolisz mintegy 200 különféle anyagból áll, számunkra azonban a legfontosabb a magas flavonoid-, vitamin- és nyomelemtartalma.

Az immunrendszert is erősíti

Az ókor óta alkalmazzák az emberek a kaptárakból kinyert propoliszt fekélyek és sebek gyógyítására, mivel korán felfedezték, hogy távol tartja a fertőzést okozó kórokozókat. Egy brazil kutatás is bizonyította, hogy a propolisz hatékonyan gyógyítja a kisebb égési sérüléseket.

Nemcsak a méz, hanem a méhek által termelt egyéb anyagok is jótékony hatásúak. Fotó: Getty Images

Mint említettük, a propolisz kiváló fertőtlenítő hatású, a kutatások szerint azonban a gombák ellen is érdemes bevetni. Hatékonyan gátolja például a hüvelygombát, emésztési zavarokat, aftát okozó Candida Albicans terjedését is, sőt a szervezet immunválaszát is javítja. Gyulladáscsökkentő hatása miatt kiválóan alkalmazható továbbá ínygyulladásra (vannak speciális fogkrémek is, melyek tartalmazzák). Kapszula formájában belsőleg, tinktúra formájában külsőleg is alkalmazható, viszont az első alkalmazáskor nagyon figyelni kell, mivel az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki!

A propolisz növényi, a méhpempő állati eredetű

Ahogy említettük, bár sokan keverik a két anyagot, jelentős különbségek vannak köztük. Ezek egyike, hogy míg a propolisz növényi eredetű, addig a méhpempő állati. Ez a fehéres-sárgás színű, tejszerű és nem igazán kellemes illatú anyag a méhek garatmirigyében termelődik és a méhkirálynő táplálására szolgál. Fontos, hogy ha nem megfelelő körülmények között tárolják, megbarnul és hamar elveszíti jótékony hatását.

A méhpempőben lévő vitaminok: B5 és B6, nyomokban C A méhpempő egyéb hasznos összetevői: tiamin, riboflavin, piridoxin, niacin, pantoténsav, biotin, folsav, szterin, biopterin és neopterin, ásványi anyagok és nyomelemek.

Összetételét tekintve a méhpempő is sok alkotóelemből áll, melyekből számunkra itt is az ásványi anyagok és a nyomelemek fontosak, továbbá a méhek által termelt enzimek és a méhpempőben lévőfehérjeis. Magas fehérje- és aminosav tartalma miatt vigyázni kell az első alkalmazásnál, ugyanis a propoliszhoz hasonlóan allergiás rohamot okozhat, szélsőséges esetben akár anafilaxiás sokkot is.

A méhpempő nem csodaszer, és mégis az

Bár nincs túl sok kutatás, ami a méhpempő egészségre gyakorolt hatását vizsgálná, ám az alkalmazása során, évszázadok óta felgyűlt tapasztalatok számos jótékony hatást tulajdonítanak ennek az anyagnak. Mondhatnánk úgy is, hogy nem csodaszer, mégis - áttekintve a használatával járó előnyöket - tekinthetjük annak. Javítja a sejtanyagcserét, méregtelenít, jó hatással van az asztmára, a májbetegségekre, a bőrbetegségekre, erősíti az immunrendszert, az idegeket, segít a gyomor- és bélpanaszokon. A fiatalság forrásának is tartják, mivel lassítja a sejtöregedést, késlelteti a klimaxot, sőt a koleszterinszintre és a vérnyomásra is jótékony hatással van. Jellemzően a propoliszhoz hasonlóan kapszula formában fogyasztják, vagy frissen, esetleg szárítva mézhez keverik.