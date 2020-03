Nyolc hét alatt lefogyhatunk akupunktúrával

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2013. december 20. 10:10 Módosítva: 2020. március 10. 15:40

Az elhízottak testtömegindexe akár hat százalékkal is csökkenhet két hónapos akupunktúrás kezelés hatására. A dél-koreai Kyung Hee Egyetem szakértői azt is megállapították, hogy a fogyni vágyók testzsíraránya és derékbősége is mérséklődött.

