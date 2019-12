A teáról mindenkinek más jut eszébe. Van, aki az angolok hagyományos öt órai tradíciójára asszociál, míg megint másoknak a könnyű nyári jeges frissítők ugranak be, de akad, akinek az akkurátusan végzett japán teaszertartás vagy a bostoni teadélután ugrik be. Mindenkinek megvannak a saját kis hagyományai, s az is, hogyan szereti a teáját fogyasztani. Van, aki reggel, van aki naponta többször issza, s olyan is, aki álmot hozó italként fogyasztja valamely fajtáját. Ki üresen, ki tejjel, ízlés szerint cukorral, édesítővel, mézzel vagy épp cseresznyével fogyasztjuk, s a boltok polcain végigtekintve olybá tűnhet, végtelen sok fajta kapható belőle.

Buddha vagy egy kínai császár?

De honnan is ered a teázás, ez az egész világon ismert szokás? Pontos történelmi gyökerei nem ismertek, a legendák viszont annál sokrétűbbek. A két leginkább elterjedt történet érthetően kötődik a teázást leginkább magáénak érző nemzetekhez. Az egyik szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy tealevél hullott a csészéjébe, miközben a kertben meditált. A másik szerint - s itt még időpontot is feljegyeztek - időszámításunk előtt 2737-ben Sen Nung kínai császár forró vizébe hullott néhány vadtealevél, egyik utazása során. Az uralkodó pedig volt olyan bátor, hogy megízlelje a sárgássá vált folyadékot, ami bizony elnyerte a tetszését.

Annyi bizonyos, az első írásos emlékek 879-ből származnak, 1285-ben pedig Marco Polo már arról írt, hogy egy kínai pénzügyminisztert azért mozdítottak el a helyéről, mert túl magasra emelte a tea árát és vámját.

Orvosi javallatra fogyasztották

Akárhogy is, a klasszikus teanövényekből készült forró italok fogyasztása világszerte elterjedt. Eredetileg azonban a teázás a gyógynövényfőzetek orvosi javallatra való alkalmazását jelentette, s így került be a hétköznapi életbe is. Mai napig jellemző, hogy a teacserjék leveleit gyümölcsökkel, gyógynövényekkel vagy fűszerekkel keverik, így nemcsak az ízük, de a hatásuk is attól függően változik, hogy mit tartalmaznak. A teacserje - ahogy a két népszerű legendából is következtethettünk rá - Ázsiában honos, onnan terjedt el az egész világon, de máig leginkább Kínában, Indiában, Srí Lankán (korábban Ceylon), Tajvanon (teakereskedelemben Formosa-ként ismert), Japánban, Nepálban, Ausztráliában és Kenyában termesztik.

Teafajták Fehér tea: olyan fiatal tealevelek, melyek még nem oxidálódtak.

Sárga tea: nedves ruha alatt gőzölt tealevelek, melyek ezáltal kapják meg jellegzetes színüket.

Zöld tea: kifejlett tealevelek, melyeket se nem erjesztenek, se nem fermentálnak.

Oolong tea: a tealevelet megsodorják, "hervasztják", s az oxidációs folyamatot félúton megszakítják

Fekete tea: ezt itt nyugaton ismerjük csak fekete teaként, a távol-keleti nyelveken általában vörös teának hívják. Zöld tea leveleket sodornak vagy zúznak és fermentálnak.

Rooibos tea: a fekete teához hasonló, szintén inkább vöröses árnyalatú. Afrikából származó teacserje leveleit fermentálják.

Ezek után talán már senkit sem lep meg, hogy egyes hozzáértők szerint a legfinomabb teák Srí Lankáról származnak.

Azt már viszont talán kevesen tudják, hogy a világ egyik vezető teamárkáját 30 éve egy olyan teakészítő mester alapította, aki már több mint 60 éve tevékenykedik a szakmájában. Merril J. Fernandot azonban a profit helyett két fő cél motiválta. Egyrészt a Dilmah teamárka indulásakor elhatározta, hogy visszatér az eredeti ceyloni teakészítés gyökereihez, s megteremti a lehetőséget arra, hogy a fogyasztók számára is elérhető legyen a minőségi, tiszta eredetű tea.

Ilyen egy valóban etikus márka

Fekete teáik kizárólag ceyloni, nagyrészt a családi vállalkozás saját ültetvényéről származó teát tartalmaznak, amelyet a frissen, csakis kézzel szüretelt tealevelekből csomagolnak Srí Lankán. Másrészt az etikus teamárka mindig az emberek szolgálatának szellemében végzi tevékenységét. Ennek, s a szociális felelősségvállalás fontosságának bizonyítékaként a családi vállalkozás a nyereségét nemcsak dolgozóival, de a társadalom kevésbé jómódú részével is megosztja.

Helyi fűszerek és gyógynövények

S, hogy mi a különlegesen zamatos teáik titka? Egyrészt, hogy szinte azonnal csomagolják azokat, másrészt, hogy a frissen szüretelt teák aromáit légmentes csomagolással is óvják. Mindezekhez ráadásul különleges, természetesen a Srí Lanka-i ültetvényeken termett, gondosan válogatott gyümölcsöket, virágokat, gyógynövényeket és fűszereket kevernek. Sőt, vannak olyan herba és gyümölcsfőzeteik, melyek csak ezekből állnak, s mivel nem tartalmaznak tealeveleket, így koffeinmentesek.

Keringésjavító keverék

Nem véletlen tehát, hogy a HáziPatika.com őszi, kényeztető és egészséges termékeket tartalmazó HáziPatika Box-ába a Dilmah egyik teakülönlegességét is beválogattuk. A Green rooibos cardamom, ginger & orange tea, zöld rooibos teából, narancshéjból, gyömbérből és kardamomból összeállított különlegesség, ami nemcsak az íze miatt egyedi. A kardamomot ugyanis, ami természetesen őshonos Srí Lankán, a Föld egyik legegészségesebb növényeként tartják számon. Tanulmányok készültek rákmegelőző, szívvédő és vérkeringés-javító hatásáról. Ezek mellett fogászati betegségekre, húgyúti fertőzésekre, és enyhe gyomorpanaszokra is ajánlott.

A teakeverék másik fontos összetevője, a gyömbér köztudottan hányáscsillapító és energetizáló hatású. Azok viszont, akik vérhígítót szednek, óvatosan fogyasszák a gyömbér tartalmú ételeket és italokat, mivel növelheti a vérzékenységet.

Végül, de nem utolsó sorban a gondosan csomagolt filterekben található narancshéj természetesen összetéveszthetetlen aromát kölcsönöz a forrón és hidegen is fogyasztható teának, antioxidáns és koleszterincsökkentő hatása pedig szintén közismert.