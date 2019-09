Minden bajra megoldás lehet egy jó ital

A természet szerencsére a legtöbb kellemetlenségre tud ütőképes megoldást, így sok problémát orvosolni lehet egy kellemes itallal. Hat ilyet szedtünk össze, ezek átsegítenek a nehézségeken.

Segít a természet A természet szinte végtelen patikájában minden bajra, fájdalomra találhatunk enyhülést. Összegyűjtöttük a természetes megoldásokat: kattintson és böngésszen a sok hasznos információ között. Szomorúságra: görög joghurt vagy kefír Ezek ugyanis nemcsak hangulatfokozó neurotranszmittereket tartalmaznak, hanem erősen hozzá tud járulni ahhoz, hogy ne tudjunk koncentrálni, úgyhogy ha van a közelünkben víz, az mindig jó. De ha még jobban is akarunk tudni fókuszálni, akkor: kutatások szerint ugyanis már a citrom illatára jobban tudunk teljesíteni a koncentrálást igénylő feladatoknál. Ráadásul mégis kerül bele, aminek hatására szervezetünk norepinefrint termel: ezen neurotranszmitter hatására pedig jobban fogunk tudni figyelni. kamillateáról régóta tudjuk, hogyés a nyugtalanságot, a tejben pedig CLA, egy olyan zsírégető hatású zsírsav található, amely, egyúttal csökkenti a kortizol stresszhormon hatását. Ez a két hatás együtt tényleg a legjobb kombináció a stressz ellen. (Ha pedig mézzel ízesítjük, még az ízükre sem lehet panasz!)Ezek ugyanis nemcsakneurotranszmittereket tartalmaznak, hanem probiotikumokat is, amelyek hatására jobb kedvünk lehet - az utóbbi időben egyre több olyan kutatás lát napvilágot, amelyek ilyen hatásmechanizmusokat kötnek a probiotikumokhoz. Egyes szakértők kifejezetten azt állítják, hogy a probiotikumokkal ki lehet kezelni a depressziós betegeket.

Igyunk meggylevet, ha annyira nyugtalanok vagyunk, hogy. Az elmúlt évek kutatásai ugyanis arra mutatnak rá, hogy ha napi kétszer iszunk egy-egy pohár meggylevet, akkor másfél órával. Ebben ugyanis melatonin éstalálható, ezek hatására pedig könnyebben tudunk elaludni és alvásciklusunk is helyrerázódik.Nem csoda, hogy a chai ízgazdag, hiszen számosés egyúttal igen finom és emlékezetes fűszernövény, példáultalálható benne. Egy 2009-es tanulmány szerint már a fahéj illata is nyugtató hatású, csökkenti a készenléti állapot okozta feszültséget és. Emellett vércukrunkat is normális szinten tartja, úgyhogy ha frusztráltságunk ételhiányból vagy energiaszintünk hullámzásából ered, ez a tea különösen jó hatással lehet. zöld teák egyik hatóanyaga az L-teanin aminosav, amelynek hatására erősödnek agyunk alfa hullámai (hasonlóan ahhoz, mintha meditálnánk), ez pedig relaxáltabbá, fókuszáltabbá tesz minket. Ideális ital olyan délutánokra, amikor még dolgoznunk kell, de már nem akarjuk a kávé adta koffeinlöketet.