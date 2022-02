Egyesek véletlennek tartják, mások szerint tudatos megfigyelés eredménye a gyógynövények jótékony hatásának felfedezése. Míg előbbiek úgy tartják, hogy őseink táplálék után kutatva jöttek rá, hogy egyes növények orvosságként is használhatók, utóbbi nézet hívei szerint az állatoktól lestük el alkalmazásukat. Bárhogy volt, ma már az évezredes tapasztalatot a szakirodalom és kutatások is alátámasztják.

Gyógynövényes múltidéző

Gyógynövényeket már az őskorban is alkalmaztak, majd az ókorból írások is fennmaradtak erről. Kínában az első gyógynövényes könyv i.e. 3400 körül született. Ennél későbbi - i.e. 1200-ból való - az indiai növénygyógyászat első leírása, bár a hagyomány egyidős lehet a kínaival. A legrégebbi egyiptomi orvosi szöveg pedig i. e. 1500 körül keletkezett. Ebben több mint ötszáz gyógynövény szerepelt, harmaduk ma is használatos.

Az antik világból többek közt az orvostudomány atyja, Hippokratész és Arisztotelész is foglalkozott a gyógynövényekkel. Dioszkoridész pedig 78-ban megírta Európa első gyógynövény jegyzékét, amely aztán másfél évezredig a herbalisták alapművének számított.

A középkorban aztán a kolostorok lettek a tudás őrzői. A szerzetesek és apácák termesztéssel, gyógynövényes készítmények előállításával és gyógyítással is foglalkoztak. Később, a 16. században, a modern gyógynövénygyógyászat alapjait Paracelsus rakta le. Ő volt az első orvos, aki gyógyszerként tudta alkalmazni az amúgy mérgező vegyületeket.

Gyógynövények ma

Ma már világszerte elismerik, hogy a gyógynövényeknek helyük van a terápiában. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a Föld lakosságának mintegy kétharmada, azaz körülbelül ötmilliárd ember elsődleges orvosságként gyógynövényeket használ.

A Naturland az évezredes ismeretet a modern tudománnyal ötvözi. Készítményeink fejlesztésekor elsősorban a szakirodalom által is igazolt népi hagyományokra építünk. Gyógynövény alapú és gyógynövényeket tartalmazó készítményeinkkel igyekszünk természetes kezelési alternatívákat kínálni legyen szó egészségmegőrzésről, szépségápolásról, enyhe, orvosi felügyelet nélkül is kezelhető panaszokról, célzott gyógyszeres kezelés, fizikoterápia kiegészítéséről, vagy akár egészségromlásról.

Naturland tanácsok, ha gyógynövényeket, vagy gyógynövény alapú készítményeket alkalmazunk: