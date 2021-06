A gombakávét nem úgy kell elképzelni, hogy egy csésze kávéba gombadarabokat tesznek. Valójában őrölt gombafélék és kávébab meghatározott arányú keveréke, amiből sötét, selymes, diós ízű ital készül. Orvosi gombakivonatokat használnak hozzá, és a fogyasztói visszajelzések szerint az íze nem sokban különbözik a hagyományos kávéétól. A gombák kivonatát dehidratálják, finom porrá őrlik, és így keverik a kávébabhoz. A gombakávé instant kávé, kapszula és őrölt kávé formájában is forgalomba kerül, és hasonló módokon lehet elkészíteni, illetve felszolgálni és fogyasztani, mint a hagyományos kávékat - írja a Healthline.

A gombakávé így hat az egészségünkre

A gombakávé koffeintartalma általában alacsonyabb, mint a hagyományos kávéé, mivel a gombakivonatban nincsen koffein, de ez nem feltétlenül igaz minden fajtára, ráadásul a gombakávék koffeintartalmát nem is mindig tüntetik fel a csomagoláson. Éppen ezért a fogyasztását ennek sem szabad túlzásba vinni, főleg olyanoknak nem, akik esetleg valamiért érzékenyek a koffeinre.

A gombakávé az egészségünkre is jó hatással lehet. Fotó: Getty Images

A gombakávénak különféle jótékony egészségügyi hatásokat tulajdonítanak, melyekkel kapcsolatban folyamatosan zajlanak a kutatások Ilyen jótkékony hatások azimmunrendszererősödése, egyes rákfajták kialakulási esélyeinek csökkentése, a gyomorfekély kialakulási esélyének csökkentése, antiallergén hatás (ételallergiák esetében), illetve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulási esélyének csökkentése.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a gombakivonatok, illetve a gombakávé pozitív egészségügyi hatásainak vizsgálatára további kutatásokra van szükség. Éppen emiatt nem sokat tudni arról, hogy milyen mennyiségben illetve gyakorisággal fogyasztva hatékony a gombakávé, és mekkora lehet az a mennyiség, ami már akár ártalmas is lehet. Emellett meglehetősen drága is, a hagyományos kávé árának körülbelül a duplája, és nem is feltétlenül egyszerű hozzájutni. Általánosságban elmondható, hogy kis mennyiségben fogyasztva a legtöbb embernek nem kell tartania káros hatásoktól, de ha valaki krónikus beteg,vagy rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, annak a gombakávé fogyasztása előtt érdemes lehet konzultálnia a kezelőorvosával.