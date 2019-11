Fűszerezze meg a beteg napokat!

Melyek a leghatásosabb fűszerek nátha ellen?

A fűszereket és bizonyos zöldségeket hosszú ideje használják gyógyításra, az egészségi állapot javítására. A hagyomány és a népi tapasztalatok mellett az elmúlt évtizedekben már kutatások is bizonyították a kedvező hatásokat: a fokhagymáról, a vöröshagymáról és a gyömbérről is kiderült, hogy igen pozitívan befolyásolják a megfázás és az influenza lefolyását (sőt rendszeres fogyasztásukkal megerősíthetjük az immunrendszerünket, így az még ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben). A kurkuma, illetve a chilipaprika pedig jelenleg is a kutatók figyelmének középpontjában áll.

Fűszerezzen, mert egészséges!

Minél több fűszert, szárított vagy friss fűszernövényt használ az ételei elkészítésénél, annál egészségesebb lesz. Ezen ízesítők mellett ugyanis kevesebb sót, cukrot vagy ételízesítőt igénylünk, ezek csökkentése vagy elhagyása pedig több szempontból is javítja az egészséget. Csökkenhet a testsúlyunk és a vérnyomásunk - ráadásul a fűszerek minden pozitív hatását érezhetjük!

A chili remek fűszer nátha ellen

Ha kifejezetten megfázásra vagy influenzára keresünk gyógyító ételeket, érdemes kipróbálni egy fűszeres indiai curryt, egy mexikói chili con carnét vagy csípős paprikából készült ragut. A fűszeres ételek előnye elsősorban a csípősséget adó hatóanyagban, a kapszaicinben rejlik. A kapszaicin erősen ingerli a nyálkahártyát, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, a testhőmérsékletet is megemeli és megizzaszt. Ezek együttesen jót tehetnek megfázás vagy influenza esetén, hiszen az orrdugulás, a torokfájás és a hidegrázás ellen egyaránt hatékonyak.

Fűszeres fegyvertár

A csípős paprika antibakteriális, fájdalomcsökkentő és antioxidáns hatásait a kapszaicinnek köszönheti. A paprika köhögéscsillapító, segít a váladék kiválasztásában, ezáltal az orr dugulását is megszünteti. Felpezsdíti a vérkeringést, melegít és meg is izzaszt, így segíti a gyógyulást. Ausztrál kutatók szerint a csípős paprika kedvelői jobban alszanak és energikusabbak, mint azok, akik kerülik a fűszeres ételeket.

A fokhagyma természetes antibiotikum: baktériumölő, antivirális és fertőtlenítő hatása egyaránt van. Antioxidánsként serkenti az immunrendszert és csökkenti a mellkasi fertőzéseket. Mindezt a benne található vegyületnek, az allicinnek köszönheti. Megfázás vagy nátha esetén forró teába tegyünk 1-2 gerezd fokhagymát, ez köhögés- és fájdalomcsillapító hatású.

A paprikák csípősségét az úgynevezett Scoville-skálán mérik. Egy Scoville-egység (SHU) azt jelzi, mennyi kapszaicin van a paprikában. A tiszta kapszaicin 15 millió SHU-s, míg az édes kaliforniai paprika értéke 0. A magyar csípős paprika SHU értéke 2500-8000 között van, míg a cayenne-é 40 ezer körül. A létező legcsípősebb paprika SHU-ja egymillió fölötti.

A vöröshagymát azért érdemes minél nagyobb mennyiségben fogyasztani a beteg napokon, mert erős antibakteriális hatásai vannak: az immunrendszert erősítő C-vitaminban és cinkben is gazdag. Köhögéscsillapító, de vegyületei nyákoldó hatásúak is, ezért segíthet az orr dugulásának megszüntetésében és a felesleges váladék kiválasztásában is.

Érdekes! Egyesek szerint a chilipaprika, illetve a fűszeres ételek nemcsak a testnek okoznak gasztronómiai élvezetet, de a léleknek is jót tesznek. A csípős íz ugyanúgy endorfint és szerotonint termel, mint a csokoládé, ezáltal javul a hangulatunk, vidámabbnak és optimistábbnak érezhetjük magunkat - ez pedig elengedhetetlen a gyógyuláshoz.

Az ázsiai gasztronómia kedvelt fűszerét, a gyömbért igazi csodanövénynek tartják.