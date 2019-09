A nyak és a fej masszírozása szinte bárhol elvégezhető, nem igényel különösebb előkészületet, mindössze egy karfa nélküli, viszonylag alacsony háttámlával rendelkező szék kell hozzá. A fejmasszázs magában foglalja a vállak és a nyak masszírozását is - ezek azok a területek ugyanis, ahol a testben lévő feszültségek összegyűlnek. A masszázs különféle simítások kombinációiból áll, amelyek mindegyik más-más hatással van a testre.

Alapfogások

Az alapfogások végezhetőek tenyérrel, ujjakkal vagy akár alkarral is, és bár a fejmasszázs önmagában is megállja a helyét, érdemes a hát- és a lábmasszázs előtt végezni.

Dörzsölés. Ujjakkal, tenyérgyökkel vagy a tenyér külső élével végezhető, dörzsölő vagy energizáló irányváltó mozgás.

Ujjakkal, tenyérgyökkel vagy a tenyér külső élével végezhető, dörzsölő vagy energizáló irányváltó mozgás. Nyomás. Akár az egész kézzel vagy az alkarral, esetleg az ujjakkal vagy a két hüvelykujjal is végezhetjük. A cél a nyomópontok stimulálása. A nyomás lehet lágyabb vagy akár erőteljesebb is, de fokozott óvatossággal kell eljárni, amikor erősebb nyomást gyakorlunk, és mielőtt lassan felengednénk a kezünket, tartsuk ott a nyomást pár másodpercig.

Akár az egész kézzel vagy az alkarral, esetleg az ujjakkal vagy a két hüvelykujjal is végezhetjük. A cél a nyomópontok stimulálása. A nyomás lehet lágyabb vagy akár erőteljesebb is, de fokozott óvatossággal kell eljárni, amikor erősebb nyomást gyakorlunk, és mielőtt lassan felengednénk a kezünket, tartsuk ott a nyomást pár másodpercig. Ütögetés. Az úgynevezett tapotement vagy ütögető technika során a külső kézélt használva paskoljuk felváltva az adott területet, mintha dobolnánk vagy szeletelnénk.

Az úgynevezett tapotement vagy ütögető technika során a külső kézélt használva paskoljuk felváltva az adott területet, mintha dobolnánk vagy szeletelnénk. Tolás és húzás. Elsősorban ujjakkal és hüvelykujjal végzik, alapja a feszítés-engedés.

Elsősorban ujjakkal és hüvelykujjal végzik, alapja a feszítés-engedés. Dagasztás és préselés. Ezt főként a húsosabb területeken végezzük az egész kezünkkel vagy csak az ujjainkkal a vállaknál és a nyak hátsó részénél.

Ezt főként a húsosabb területeken végezzük az egész kezünkkel vagy csak az ujjainkkal a vállaknál és a nyak hátsó részénél. Nyugtató fogás. A nyugtató fogás gyakran a kezelés kezdetét vagy végét jelzi. Ez egy kapcsolatteremtő, előkészítő, nyugtató technika, amely során a masszást végző személy mindössze ráhelyezi kezét a partner fejére vagy válláram, és ott tartja egy kis ideig.

A nyak és fej masszírozása szinte bárhol elvégezhető

Első lépés

Álljunk szembe a partner hátával, és helyezzük a hüvelyujjainkat a gerince mellé a bal, illetve jobb oldalra egy pontban, nagyjából a lapockák aljánál. A többi ujjunkat támasszuk meg körülbelül a vállaknál. Felfelé irányuló mozgással csúsztassuk és nyomjuk a hüvelykujjainkat a gerinc mellett körkörösen egészen a koponya aljáig. Ismételjük háromszor, minden alkalommal kicsit erősebben végezve.

Keressük meg az izmot, amely nagyjából 2 centire fut a gerinc mellett párhuzamosan. Végezzünk a hüvelykujjainkkal vagy a tenyerünk külső élével kisebb, körkörös simításokat rajta a hát közepétől a nyakig. Helyezzük mindkét hüvelykujjunkat a partner lapockájának aljára. Nyomjuk felfelé a hüvelykujjunkat, a lapockák szélén haladva a lapockacsont megkerülésével egészen a vállakig, majd ismételjük meg.

Második lépés

Álljunk a partner bal oldalára, és helyezzük a bal kezünket a vállára. Tegyük a jobb kezünk mutató és középső ujjának hegyét a partnerünk lapockacsontjának széléhez. Mozgassuk az ujjbegyünket oda-vissza, a lapockák szegélye alá dörzsölve, haladjunk egészen a csont másik oldalára, ahol a karhoz csatlakozik. Ismételjük meg háromszor.

Ezt követően ugyanígy járjuk körbe a lapocka széleit, de most a kezünk oldalával, úgy, hogy a csuklónál kiálló csont legyen a lapocka tövénél. Körkörös mozdulatokat végezzünk, ahogy haladunk előre. Ismételjük háromszor. A lapocka tetejétől az egész kezünket használva széles mozdulattal simítsuk végig az egész területet egyre nagyobb és nagyobb körkörös mozdulatokkal, míg csaknem az egész felső hátrészt át nem érjük.

Mindezt ismételjük meg a másik oldalon is.

Harmadik lépés

Tegyük a kezeinket lazán a partner vállaira, és kilégzésével párhuzamosan, saját testsúlyunkat felhasználva gyengéden nyomjuk le a vállakat. Amint ellenállást tapasztalunk, engedjük fel. Majd mindkét kezünkkel egyazon oldalon széles, sodró mozdulatokat végezzünk a vállak tetején.

Tegyük a kezünket a partner nyakának tövéhez. A hüvelykujjakkal körkörösen masszírozzuk végig a lapockát emelő és mozgató trapéz- vagy más néven csuklyás izmot.

Csípjünk a trapézizom területéről akkora részeket a hüvelykujjunk és a többi új közé, amekkora még könnyen kicsúszik közülük, gyengéden vegyük át a másik kezünkkel, majd gyengéden is engedjük vissza.

Aki a kranioszakrális elnevezés hallatán ősi rítusokkal tarkított hókuszpókuszt vár, csalódni fog. Ez a speciális fejmasszázs finom mozdulatokon keresztül oldja fel a blokkokat, és semmi köze a misztikához. További információkért kattintson!

Negyedik lépés

Rakjuk a kezünket össze, mintha imádkoznánk, és helyezzük a váll egyik oldalára a nyakhoz, majd lassan csúsztassuk ellentétes irányba a vállon úgy, hogy közben némi nyomást is gyakorlunk rá - mintha fűrészelnénk. Gyorsítsunk, járjuk át a vállak vonalát, és egy kicsit menjünk át a hátra is. Majd folyamatos mozgással folytassuk a gerinc mentén, és térjünk át a másik vállra, ahol ugyanezt ismét végrehajtjuk. Háromszor ismételjünk.

Emeljük fel a kezünket, majd ejtsük vissza, megpaskolva, megütögetve ezzel a vállak felületét végig, illetve a felső hátrészt is. Menjünk végig háromszor. Csúsztassuk le a kezünket a partner karjainak tetejére, és tartsuk ott egy pillanatra. Kérjük meg, hogy vegyen mély lélegzetet és emelje fel a karjait, így a vállai felemelkednek a fülei felé. Amint kilélegez, engedjük el a karjait.

Ötödik lépés

Álljunk a partner bal oldalára. Hogy kitámasszuk a partnerünk fejét, tegyük a bal kezünk középső ujját és hüvelykujját a halántéka egy-egy oldalára, így gyengéd, de határozott mozdulattal meg tudjuk fogni. Helyezzük a jobb kezünket a fej tövénél a nyakra, és nagy fogással markoljuk és húzzuk meg a nyak bőrét és izmait. Csúsztassuk lejjebb a kezet, és ismételjük meg mindezt a nyak közepén, majd a nyak alján. Ismételjük meg háromszor.

Továbbra is tartsuk a partner fejét a bal kezünkkel, majd a jobb hüvelykujjunkat csúsztassuk fel az izmon körkörös mozdulatokkal egészen a nyakszirt magasságáig. Csúsztassuk vissza az ujjunkat, majd kezdjük elölről. Majd az összes ujjunkat használva felfelé haladó körkörös mozdulatokat végezzünk a nyak két oldalán és a háton.

A fül mögötti vájatból kiindulva körkörös mozdulatokkal haladjunk a koponya alján a jobb kéz két első ujját használva. A nyak közepét elérve folytassuk a gerinc mentén lefelé haladva. Ismételjük háromszor. Óvatosan fokozhatjuk a nyomást, majd cseréljünk kezet, és ismételjük meg.

Hatodik lépés

Lépjünk a partnerünk bal oldalára, és támasszuk meg a homlokát. Tegyük a jobb kezünket a tarkója fölé a fül magasságában a hajvonalhoz, majd 3-4 ujjunkkal dörzsöljük a hajas fejbőrt fűrészelő mozgással. A hajvonaltól kezdve a hátig haladjunk a bal oldalán a fejnek. Ismételjük háromszor, majd térjünk át a másik oldalra.

Álljunk a partnerünk mögé, csúsztassuk mindkét kezünket a fej két oldalára, az ujjainkkal végezzünk körkörös mozdulatokat a fejen, enyhe nyomást gyakorolva az ujjbegyeknél. Dolgozzuk át az egész fejet.

Húzzuk végig az ujjainkat a hajon, miközben a másikkal egyből követjük ezt a mozdulatot. Végezzük el háromszor, majd lassítsuk egyre jobban a folyamatot a lezáráshoz.

Tudta?

Kutatások szerint a masszázs során végzett fizikai módszerek kémiai folyamatokat indítanak el a testben, növelve az úgynevezett kötődésért felelős hormonok termelődését, és csökkentve a stresszhormonokét. És nemcsak a felnőttek számára előnyös, a gyerekeknek is jó: kutatások szerint akik vizsgaidőszak alatt masszázst kaptak, kevésbé voltak stresszesek, és nem is betegedtek meg, így a masszázs feltételezhetően az immunrendszerre is pozitívan hat.

Forrás: Daily Mail