Ha meghalljuk azt a szót, hogy kannabisz, rögtön a drogfüggőség kapuja, a füvező kábult fiatalok juthatnak eszünkbe. A másik nevén kenderként is "becézett" gyógynövény azonban ennél sokkal több!

Fontos megjegyezni, hogy 1850 és 1937 között 100 különféle betegség kezelésére használták ezt a növényt. 1839-ben Dr. William Brooke O'Shaughnessy angol orvos vezette be az európai orvoslásba a kannabiszt, ami hazánkba 1871-re jutott el és az első hivatalos gyógyszerkönyvben is helyet kapott. Az Aspirin megjelenése előtt, az 1800-as években a nyugati orvoslásban leginkább fájdalomcsillapítóként használták, de reumás panaszok és a görcsoldás területén is sikerrel alkalmazták.

Napjainkban újra felfedezzük

A Cannabis fajok gyógyászati alkalmazását a mai napig széleskörű vita övezi, annak ellenére, hogy a kender készítmények tradicionális felhasználása, ahogy láthattuk, hosszú múltra tekint vissza.

De miért is írunk róla most újra? Hiszen a kannabisz a "modern" világban már kábítószerként van elkönyvelve és használata illegális. Ez igaz is, azonban mi a kannabisz egy kivonatáról beszélünk.

A kannabidiol vagy CBD főleg a kendernövény virágzatában található.

Már az elején fontos megjegyezni, hogy a kannabisz növény bódító és addiktív hatásáért a THC felelős. A CBD kémiai szerkezete különbözik a THC-tól, emiatt eltérő biológiai hatásai vannak és nem rendelkezik tudatmódosító hatással. Az olajban a bódultságot okozó THC, mint aktív hatóanyag csak egészen minimális, az EU színtű szabályozásnak megfelelő mennyiségben van jelen.

A csapongó vegyület

A világ számos országában végeztek és végeznek folyamatosan, tudományos kutatásokat

CBD olaj hatásaira vonatkozóan. A tudósok "csapongó" vegyületként utalnak a CBD-re, mert sokféle módon fejt ki terápiás hatást.

Hogy jobban megértsük a CBD működését jobban meg kell ismernünk az emberi test receptorrendszereit.

Az emberi test receptorok és hozzájuk kapcsolódó vegyületek hálózatát használja, hogy szervi rendszereit szabályozza. Ahogy a nevük is utal rá a receptorok (üzenetvevők) olyan fehérjék, amelyek az egyes kémiai hírvivő molekulákat fogadják, kapcsolatot létesítenek velük és ennek hatására folyamatokat indítanak el, például üzenetet küldenek egyik sejtből a másikba. Ezek a folyamatok a szervezeten belül adott hatásokat fejtenek ki.

Mint ahogy az a felfedezések nyomán kiderült, az emberi test előállít saját kannabinoid molekulákat, amiket endokannabinoidoknak hívunk. Az endokannabinoid rendszer jelen van az egész testben, beleértve az agyat, az idegrendszert, az emésztőrendszert és az immunrendszert. Ezért hát ez a kiterjedt hatásmechanizmus.

Mire jó a CBD olaj?

Kiterjedt preklinikai kutatás és néhány klinikai vizsgálat kimutatta a CBD erős antioxidáns, gyulladásgátló, antidepresszáns, a központi idegrendszert nem befolyásoló, tumorellenes és neuroprotektív (idegvédő) tulajdonságait.

Leglegelterjedtebb terápiás hatása az alábbi területeken mutatható ki:

stressz, szorongás, depresszió

alvászavarok

fájdalomcsillapítás

Ezeken kívül a gyógyászatban alkalmazzák még: krónikus gyulladás és fájdalom csillapításra, izomgörcsökre, hányinger csillapításra.

A jelenlegi vizsgálatok fókuszában a daganatos megbetegedések, magas vérnyomás, epilepszia, szklerózis multiplex és II-es típusú cukorbetegség is szerepel, így biztosak lehetünk benne, hogy még számos területen bizonyíthat a CBD olaj.

Mennyit és hogyan használjuk?

Kereskedelmi forgalomban 2-5-, és 10%-os koncentrációban kapható, de annak meghatározása, hogy a betegnek melyik töménységet érdemes alkalmaznia, személyenként változó, hiszen az adott panaszok természete és a beteg egyéni toleranciája a két legfontosabb tényező.

A CBD olaj készítmény kiválasztásánál érdemes az úgynevezett full spektrumú terméket választani. Ez azt jelenti, hogy a természetes hatóanyagok 100%-ban megtalálhatóak benne (pl. a CBG is). A világon az olajok csak 5% a felel meg ennek a kritériumnak.

Új távlatok a gyógyászatban

A betegek pozitív visszajelzései, a folyamatos klinikai vizsgálatok és hogy, az amúgy szigorú magyar szabályozás ellenére, már a hazai patikákban is megjelenhetett a CBD, okot adhat a bizalomra és figyelemre. A kutatások és a vizsgálatok világszerte folytatódnak, így egyre pontosabb képet kaphatunk a kannabisz növény hatásosságáról.

