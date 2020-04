A CBD (kannabidiol) a kannabisz növény (Cannabis Sativa) virágzatában termelődő egyik hatóanyag, mint a THC, ám ez utóbbival ellentétben a CBD nem pszichoaktív, vagyis nem lehet tőle "betépni", gyermekek, idősek panaszaira is használható.



Milyen esetekben lehet bevetni a CBD-olajat?

A lista igen hosszú! A teljesség igénye nélkül olyan betegségek és panaszok kezelésére, gyógyítására használják sikerrel és rendkívül pozitív visszajelzésekkel világszerte, mint az epilepszia, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Szklerózis multiplex, fájdalom, pszichózis, szorongás, pánikbetegség, depresszió, rák, hányinger, gyulladásos betegségek, ízületi gyulladások, fertőzés, gyulladásos bél- és Crohn-betegség, kardiovaszkuláris betegségek, diabéteszes szövődmények, PMS, menstruációs panaszok, ekcéma, migrén, ADHD-s tünetek, autizmus és a sort lehet még folytatni sokáig.





A CBD-dús kannabisz olaj termékeket be lehet venni nyelv alatt, szájon át, például turmixok, sütik, tabletták, tinktúrák és gélek formájában, lehet akár helyileg is alkalmazni, vagy inhalálni is.

Az inhalálás jó módszer akut tünetek kezelésére (pl.: hányinger, epilepsziás roham), amik gyors megoldást igényelnek; a hatása egy-két percen belül érezhető és általában egy-két órán át tart.

A szájon át bevett CBD-dús kannabisz olaj hatása négy órán át, vagy tovább is tarthat, de a hatások sokkal később (30-90 perc) kezdődnek, mint inhalálás esetén.

A magyar törvények szerint az olyan ipari kenderből vagy kannabiszból készült kivonatok és termékek, melyek THC szintje nem haladja meg a 0.2%-ot, legálisan használhatók, így a CBD nem számít kábítószernek, nincs pszichoaktív hatás, használata nem ütközik törvénybe.