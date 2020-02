Bizarr gyógymódok, amelyek működnek

Betegség esetén sokan csak végső megoldásként gondolnak a gyógyszerekre és igyekeznek inkább az otthoni praktikákkal enyhíteni a panaszokon. Ehhez pedig néha egészen bizarr módszerekhez folyamodnak - nem is minden esetben hatástalanul. A Prevention összegyűjtött néhány módszert, amely furcsának hangzik ugyan, mégis működik.

Gombás fertőzésre ecetes kezelés

Az ecet természetes antibakteriális hatásai valóban segíthetnek a gombás fertőzések felszámolásában. Az érintett testrészt ecettel és meleg vízzel átitatott ruhaanyaggal érdemes kezelni körülbelül negyed órát, ami segíthet afertőzésfelszámolásában. Az ecet egyébként a falakról is jól eltünteti a penészgombákat.

Ecet: ennyi dologra használhatjuk Az ecet a legtöbb háztartásban mindig van a kamrában, és általában saláták, levesek ízesítésére használják. Pedig ez az olcsó, mindenki számára elérhető folyadék jóval sokoldalúbb. Kattintson a részletekért!

Gyömbérrel a hányinger ellen

A gyömbér fogyasztása felgyorsítja a gyomor kiürülését, és segít lebontani a felgyülemlett bélgázt is. A valódi növény mellett a gyömbéres üdítők és teák is segíthetnek a panaszokon.

Migrén ellen szex

A legtöbben éppen a fejfájást hozzák fel az összebújás ellen, holott a szex a migrénes fejfájást is enyhítheti. Persze, nem elég csak imitálni a mozdulatokat, a tünetek elsősorban az orgazmust követően kezdenek javulni. Az ilyenkor felszabaduló endorfin - amelyet boldogsághormonnak is hívnak - az elégedettség érzete mellett fájdalomcsillapító hatású is.

Szemölcs ellen ragasztószalag

A légmentes környezet, illetve a ragasztószalagban lévő anyagok segíthetnek eltüntetni a szemölcsöket. A ragacsokat hat naponta cserélni kell két hónapig, illetve addig, amíg aszemölcsle nem szárad teljesen.

Szódabikarbóna az ekcéma enyhítéséért

Az ekcémás bőr savasabb az ideálisnál, a szódabikarbónás víz azonban helyreállíthatja a ph-értéket, illetve az elhalt hámrétegtől is segít megszabadulni. Öntsünk egy csésze szódabikarbónát a fürdővizünkbe, és töltsünk el benne 15-20 percet.

A szódabikarbónás víz helyreállítja a bőr ph-értékét

Alkohollal a lábszag ellen

Az alkohol dehidratáló tulajdonságainak köszönhetően megöli a baktériumokat és gombákat, így a szagosodás ellen is véd. Egy alkoholos vattával töröljük át a lábunk alját és az ujjak közötti területet, ahol a baktériumok legnagyobb arányban tenyésznek!

Jegeljük le a migrént!

Ha egy jéggel teli zacskót tartunk a tarkónk környékén 10-15 percig, akkor segítségével összehúzzuk a vérereket a területen és tompítjuk a fájdalmat. Ráadásul a bőrön lévő jég elvonja a figyelmünket is a migrénről.

Forrás: Prevention.com