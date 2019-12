Az emésztési zavarokat így kezeljük

Természetes eredetű táplálékkiegészítőkkel is sokat tehetünk az emésztőrendszerünk egészségéért. Mutatjuk a legjobbakat.

Probiotikumok

Az egyik legjobb dolog, ami az emésztésünkkel történhet, ha probiotikumokat, illetve probiotikus hatású ételeket fogyasztunk. A probiotikumok élő organizmusokat tartalmaznak, amelyek segítenek az emésztőrendszerben élő hasznos baktériumoknak szaporodni és visszaállítani a bélflóra kényes egyensúlyát. Egyes probiotikumok segíthetnek hasmenés, illetveirritábilis bél szindróma(IBS) esetén is.

Édesgyökér

Az édesgyökeret régóta használják gyomorégés ésrefluxenyhítésére, viszont tiszta formában lehetnek mellékhatásai, például megemelheti a vérnyomást. A DGL az édesgyökér speciális kivonata, amelyből eltávolítanak bizonyos vegyi anyagokat, így használata jóval kisebb eséllyel jár mellékhatásokkal. Ugyanakkor fontos tudni, hogy terhes nőknek orvosi ellenőrzés nélkül semmiképpen sem ajánlott.

Borsmentaolaj

Több tanulmányban is megállapította már, hogy a borsmenta olaja segíthet enyhíteni az irritábilis bél szindrómával járó fájdalmat és puffadást. Kis mennyiségben biztonságos a fogyasztása. Általában olyan kapszulában árulják, amely nem oldódik fel a gyomorban, hanem a vékony- illetve vastagbélbe eljutva fejti ki a hatását.

Azemésztési panaszokkellemetlenek, de gyógyszer nélkül is kezelhetők. Fotó: iStock

Kamilla, gyömbér

Kamillát sok minden miatt érdemes mindig tartani otthon - a belőle készített tea nyugtatja a gyomrot, enyhíti a hányingert és a hasfájást, de szorongás és álmatlanság esetén is segíthet. A keleti gyógyászatban a gyömbérgyökeret is régóta használják emésztési problémák enyhítésére - például hányingerrel, hányással küzdő kismamák esetében. Napi 1-2 gramm fogyasztása még várandósan is biztonságos.

L-glutamin

A glutamin természetes formában az emberi szervezetben is megtalálható, a belek és a szervek működését támogatja. Szakértők szerint az L-glutamin segíthet enyhíteni a hasmenést, a fertőzéses panaszokat és stresszt is, bizonyos esetekben pedig lehetővé teszi, hogy a szervezet hatékonyabban szívja fel a különféle tápanyagokat. Ez főként a rák elleni gyógyszert szedőknek lehet nagy segítség, de jó szolgálatot tehet akkor is, ha az emésztőrendszerben túl sok a káros baktérium, vagy el kellett távolítani a belek egy részét.

Útifűmaghéj, articsókalevél

Az útifűmaghéj - magas rosttartalma miatt - sok folyadékkal kiegészítve székrekedésnél nyújthat hatékony segítséget. Fontos azonban tudni, hogy fű- és dinnyeallergia esetén az útifűmaghéj is allergiás reakciót válthat ki. Az articsóka levelének kivonata pedig gyomorrontás esetén segíthet, illetve napi szintű használat esetén enyhítheti a hányingert, a hányást, a puffadást és hasi fájdalmat is. Ezek mellett görcsoldó hatása is lehet.

Fontos, hogy ha bármilyen táplálékkiegészítőt tervezünk rendszeresen szedni, előtte mindenképpen egyeztessünk az orvosunkkal. Bár ezek a kapszulák természetes eredetűek, ettől függetlenül még befolyásolhatják például egyes gyógyszerek hatékonyságát, de a megfelelő adagolásukról is jobb, ha egy szakember dönt.

