Az asztmát igy kell kezelni

Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa arról beszélt, hogy mitől függ, hogy kinél milyen gyógyszerekre van szükség, és hogyan változik a kezelés az évek alatt.

Lépcsős kezelés - csökkenteni és növeli is lehet a dózist

Az asztma terápiája során ún. több lépcsős kezelési tervet alkalmazak. Az életkor, a tünetek súlyossága, gyakorisága és a vizsgálati eredmények függvényében állítaak össze egy kezdő terápiát, melyet bizonyos idő elteltével, a rendszeres kontroll vizsgálatok alkalmával van lehetőség módosítani. A lépcsőkről le és fel is lehet lépni, attól függően, hogy a beteg panaszai súlyosbodtak, vagy javultak-e az addig alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett.

Nem minden asztmásnak van szüksége napi gyógyszerszedésre

Az asztma diagnózisát követően mindenki megkapja a személyre szabott terápiát, majd a kezelőorvossal egyeztetett időpontokban rendszeres kontroll vizsgálaton vesz részt. Az asztma típusától is függ, hogy a betegnél szükség van-e fenntartó kezelésre. A csak allergén indukált, szezonális, vagy másnéven allergiás asztmában, vagy a csak légúti fertőzések kapcsán tünetes BHR (bronchiális hiperreaktivitás, a hörgők túlérzékenysége) betegeknél nem szükséges állandó fenntartó terápia, de ez is rendszeres kontrollt igényel. Az asztma egyéb típusainál úgy állítják be a fenntartó kezelést, hogy az a legoptimálisabb legyen, biztosítsa a tünetmentességet.

Akár fél év után is elhagyhatja a napi gyógyszereket

"A fél évenként javasolt kontroll vizsgálatok alkalmával a beteg és a kezelőorvos részletesen átbeszélik a tüneteket, amik a betegség kapcsán jelentkezhettek. Többek közt szó esik arról, hogy zavarta-e az asztma a mindennapos tevékenységeinek a végzésében, tapasztalt-e a betegség miatt éjszakai ébredéseket, illetve milyen gyakran kellett használnia az akut tünetek csillapítására belélegző készüléket. A vizsgálatok alapján pedig pontosan kimutatható, hogy mennyit változott a tüdőfunkció. Ezt összehasonlítva az előző vizsgálatnál mért értékkel, szintén fontos adatot kapunk ahhoz, hogy a gyógyszeres kezelést milyen irányba módosítsuk" - magyarázza dr. Potecz Györgyi.

A jelenlegi ajánlások szerint, ha a legalább 6 hónapja alkalmazott gyógyszeres kezeléssel az asztma jól kontrollált, a gyógyszerelést lehetőleg csökkenteni kell. A gyógyszerelés csökkenthető a dózis csökkentésével vagy egy gyógyszer elhagyásával. Ennek megfelelően a terápia folytatható az azonos, vagy az eggyel alacsonyabb lépcsőn. Fontos kiemelni, hogy senkinek sem szabad felfüggesztenie a gyógyszerek szedését orvosi ellenőrzés nélkül, pusztán azért, mert bizonyos idő elteltével, jól beállított kezelés mellett jobban érezte magát. A fenntartó kezelés nagyon fontos, hogy az asztma súlyosbodását, az asztmás roham kialakulását megelőzzük. A gyógyszereket módosítani, vagy csökkenteni éppen ezért csak orvosi ellenőrzés mellett szabad.