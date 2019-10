Az acai bogyó bámulatos hatása

Az acai bogyó nagyszerű antioxidánsforrás, és segíthet abban, hogy immunrendszerünk, illetve sejtjeink védekezőképessége minél erősebb legyen, illetve véd a szabad gyökök káros hatásaitól. Magas rosttartalmának köszönhetően segíthet abban, hogy emésztésünk megfelelően működjön, sőt még avércukorszintszabályozásában is hatékony. Meglepő módon omega-3 zsírsavat is tartalmaz, amely segít csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának esélyét, illetve koleszterinszintünkre is jó hatással van.

Öregedésgátló, és a csontoknak is jót tesz

Az acai rendszeres fogyasztása a benne található nagy mennyiségű kalciumnak köszönhetően a csontoknak is nagyon jót tesz, emellett segít karban tartani az izmokat, védi a szívet, és az idegrendszer egészségéhez is hozzájárul. A benne található antociánok több kutatás szerint is gyulladáscsökkentő hatásúak, így segíthetnek a szervezetnek olyan krónikus betegségek leküzdésében, amelyeket gyulladások okoznak vagy autoimmun jellegűek - amilyen például az artritisz.

Az acai bogyó húsa és héja is tele van értékes tápanyagokkal

Az acai bogyó öregedésgátló hatásáról is ismert: a benne található értékes anyagoknak köszönhetően nemcsak a bőrsejtek, hanem a test összes sejtjének egészségéhez hozzájárulhat, és megelőzheti az öregedés jeleinek korai feltűnését, illetve a pattanások, mitesszerek kialakulásának is elejét veheti.

Az acai bogyót hazánkban viszonylag kevés helyen árulják frissen, de ez ne ijesszen meg senkit. Fagyasztva már egyre több helyen kapható, illetve aszalt, sőt porított formában, és így is ugyanolyan egészséges. Keverhetjük süteményekbe, zabkásákba, gyümölcskenyerekbe, gyümölcssalátákban, illetve smoothie-k, turmixok vagy akár gyümölcslevesek alapanyaga is lehet.

Forrás: goodhousekeeping.com