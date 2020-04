A legjobb természetes immunerősítők

A gyógynövények ereje

A ginzeng az egyik legjobb természetes immunerősítő gyógynövény, amely hatóanyagai révén képes serkenteni a vírusok és baktériumok elpusztítására alkalmas immunsejtjeinket. Rendszeres fogyasztásával növelhetjük fizikai és szellemi képességeinket, segít a fáradtság legyőzésében, csökkenti a vércukorszintet, miközben még a potenciára is jó hatással van. Érdekesség, hogy a ginzenget a formája miatt embergyökérnek is nevezik.

Az elsősorban a légúti betegségek, a nátha és influenza megelőzésére, és a már kialakult tünetek enyhítésére támaszkodhatunk az echinacea - más néven kasvirág - gyógyító erejére is. Általános gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatással is rendelkezik, akárcsak az acerola (barbadoszi cseresznye) vörös bogyós termései. Az acerola az egyik leggazdagabb C-vitamin-tartalmú gyógynövényünk; rendszeres fogyasztásával könnyebben elkerülhetjük a szervezetünket ért külső- és belső támadásokat.

Méz

A méz a legismertebb természetes immunerősítő szerek egyike, amely elsősorban a méhek által begyűjtött pollenekből és növényi nedvekből készül. Ezt a méhek a saját anyagaik hozzáadásával alakítják át, majd érlelik meg a lépekben. A több mint 180 összetevőből álló méznek számos egészségre gyakorolt pozitív hatása van: antibakteriális, gyulladáscsökkentő, vitaminokban, aminosavakban, illóolajokban, enzimekben, ásványi anyagokban - például kalcium, magnézium, kálium, nátrium - és szénhidrátban gazdag. Számos külsőleg és belsőleg is alkalmazható felhasználási módja létezik, akárcsak a méhpempőnek és a propolisznak.

A méz a legismertebb természetes immunerősítő szerek egyike. Fotó: Getty Images

Méhpempő

A méhpempő a dolgozó méhek garat- és nyálmirigyéből áll. Ezzel táplálják a lárvákat a kikelésüket követő első három napban, valamint a méhkirálynőt, egész élete során. Fehéres-sárgás színű, krémesen csillogó, fanyar, sokkal inkább savanyú, mint édes ízű különlegesség. Nemcsak fehérjében gazdag, hanem, aminosavakban, szénhidrátokban és vitaminokban is, emellett pedig kalciumot, magnéziumot, vasat, cinket és szelént is tartalmaz.

Fogyasztása kedvezően befolyásolja az idegrendszer, a szív-, érrendszer- és azanyagcsereműködését, a különböző anyagcsere-folyamatokat, és az állóképességet is. A méhpempő kiváló energetizáló és immunerősítő, antibakteriális hatását pedig a benne található prohormonoknak köszönheti. Rendszeres fogyasztása már két hét után észrevehetően csökkenti a fáradtságot, valamint ellenállóbbá teszi a szervezetet.

Propolisz

A propoliszt szintén a méheknek köszönhetjük. Olyan gyantás és ragacsos anyag, amely a kaptár védelmét szolgálja: a méhek a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók ellen gyűjtik. A ragadós, sárgásbarna, kellemes illatú anyagot a fák rügyeiről, fiatal ágairól, levélnyeleiről gyűjtik, majd átalakítás után betömik és fertőtlenítik vele a kaptárt.

A propolisz színe és összetétele függ a földrajzi elhelyezkedéstől, de általánosságban elmondható, hogy nagyjából kétszázféle anyag keveréke: gyanták, illóolajok, virágporok, balzsamok, vitaminok és különböző nyomelemek elegye. Kiváló antioxidáns, gyulladáscsökkentő, sebgyógyító és gombaölő hatású, így szervezetünk számára igazi segítőtárs lehet.

Együtt az igazi!

A legjobbat akkor tesszük az immunrendszerünkkel, ha igyekszünk egyszerre többféle módon támogatni. A méz, a méhpempő és propolisz nemcsak natúr változatban, hanem feldolgozva, valamint gyógynövényekkel - például ginzenggel, acerolával és echinaceaval - párosítva is elérhetőek, akár ampulla- vagy gumicukor-változatban is. A garantált hatóanyag-tartalommal rendelkező termékek így azok számára is kedvelhetőbbé válnak, akik eredeti, természetes formájukban nem szívesen fogyasztják a méhek által készített immunerősítőket.