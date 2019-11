Vegyük fel a harcot a nátha ellen

Bajt jelez, ha állandóan vacog?

Mivel a náthát okozó vírusok cseppfertőzéssel terjednek, közösségekben akár járvány is kialakulhat. Egy-egy megbetegedésnél általában egyszerre többféle náthavírus is jelen lehet. Ilyenkor a kórokozók a felső légutak nyálkahártyáján megtelepedve jellegzetes, valószínűleg mindenki számára jól ismert, kellemetlen tüneteket idéznek elő. Az egész egy kis torokkaparással kezdődik, az ember azt hiszi, másnapra már el is múlik.

Csakhogy a kaparásból nemsokára torokfájás lesz, aztán gyengének, elesettnek érezzük magunkat, a fejünk is fáj, jön a borzongás, vacogás, egy kis hőemelkedés (ritkábban láz). Ám ennyivel nem ússzuk meg: bedugul az orrunk, nem kapunk levegőt, ráadásul nem győzzük fújni, előbb-utóbb kisebesedik. A könnyezés, tüsszögés már csak "hab a tortán"! Végül elkezdünk köhögni, és köhögünk éjjel és nappal, megállás nélkül, akár több héten át. A náthás panaszok jelentősen befolyásolják a közérzetet.

Az orrdugulás például - azon túl, hogy alig kapunk levegőt - nehezíti az evést, az alvást, és a beszédet is. Ilyenkor kézenfekvő, hogy valamilyen vény nélkül kapható orrspray-vel próbáljuk kezelni a problémát. Ám ha az orrcseppeket nyakló nélkül használjuk, annak a nyálkahártya látja kárát.

A nátha kellemetlen velejárója az orrdugulás

Hiszen ezek a készítmények valóban hatásosan csökkentik a kínzó tüneteket, hosszas alkalmazásuk azonban hozzászokást eredményez, a nyálkahártya tartós duzzanatát okozhatja. Emiatt nem ritka, hogy az orr nem tisztul ki, a légzési panasz megmarad vagy fokozódik. Érdemes ilyenkor olyan készítményre váltani, mely természetes összetevőjének köszönhetően helyreállítja az orrnyálkahártya kényes egyensúlyát, gyógyír a kiszáradt, kisebesedett orra.

Ilyen például a természetes tengeri sós oldat, mely ideális az orrjáratok átmosására, segít megszüntetni az orr és melléküregeinek dugulását. Továbbá érdemes gondoskodni a száraz és kisebesedett orrnyálkahártya regenerálásáról is, egy erre alkalmas készítménnyel.

A náthás panaszok egy hét alatt általában mérséklődnek. Amennyiben a kellemetlen tünetek nem javulnak, mindenképpen fel kell keresni orvosunkat. A meghűlés szövődményeként ugyanis nem ritkán arcüreggyulladás, középfülgyulladás,tüdőgyulladásvagy egyéb légzőszervi betegségek is megjelenhetnek, melyeknek felismerése és célzott kezelése orvosi feladat.

Echinacea a nátha ellen

A sport, a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett az egészségtudatos életmód része az is, ha megpróbálunk mihamarabb leküzdeni egy-egy betegséget. Biztos módszer a meghűlés, nátha elkerülésére, megelőzésére nincs. Ám agyógynövényekhatékony segítségünkre lehetnek a náthás időszakban is. A szervezet természetes védekező rendszerét segíti a homoktövis, a csipkebogyó, a hársfavirág, a bodza és az echinacea (kasvirág) is.

Az echinacea Észak-Amerikában őshonos növény, az indiánok egyik legfontosabb orvossága volt. A gyógyászatban elsősorban a náthavírusok okozta megfázás kezelésére alkalmazzák. A 20. század második felében német kutatók fedezték fel kedvező hatását. Az echinacea-kivonat összetevői fokozzák a szervezet ellenálló képességét, erősítik az immunrendszert. Kutatások szerint a náthavírusok okozta fertőzésből való felépülés felgyorsításában egyetlen más olyan növény sincs, ami ennyire hatásos lenne. Az európai gyógyászatban több faja ismert. Hatásosságát - önmagában, illetve kombinációban más gyógynövényekkel - klinikai tanulmányok igazolják.

Jó tanácsok megelőzéshez: