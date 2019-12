Fokhagyma

Hiába aggódnak sokan amiatt, hogy mennyire érződik leheleten a fokhagyma - ezt a növényt több száz éve használják vírusok és baktériumok ellen, ráadásul kéntartalmú vegyületei - amelyek a jellegzetes szagát is adják -, erősítik az immunrendszert.

Ha azt érezzük, hogy valami nincs rendben a torkunk tájékán, fogyasszunk fokhagymát nyersen. Van, aki elrágja, de ha nem akarunk emberek között fokhagymaszagúan ülni, nyugodtan vágjuk fel a gerezdeket apróbb darabokra és nyeljük le úgy, mintha tabletta lenne.

Joghurt

Az apróra vágott fokhagymát sokszor keverik joghurtba azok, akik nem tudják magában elfogyasztani. A joghurtot azonban azért is érdemes fogyasztani, mert a benne található probiotikumok serkentik az immunrendszert, valamint karbantartják a bélbaktériumokat. Ne felejtsük, hogy immunrendszerünk egészsége 70-80 százalékban a belekhez kötődik, legjobban tehát akkor működik, ha a bélrendszer jól kiegyensúlyozott, jól rendben tartott.

Csontleves

A csont-, illetve a húsleves remek gyógyír a hideg időszakban - egyfelől melegen és hidratáltan tart a száraz, hideg időben, másfelől pedig számos ásványi anyag (töbek között magnézium, foszfor és kén), illetve több gyulladáscsökkentő aminosav (glicin, arginin, prolin) is megtalálható benne. Ezen hasznos tápanyagok a csontokból főnek ki, ezek nélkül nem lenne a húslevesnek akkora gyógyereje.

A húsleves is remek immunerősítő. Fotó: iStock

Főtt spenót

Számos olyan tulajdonsága és tápanyaga van a spenótnak, ami miatt igen előkelő helyen van az immunserkentők listáján: folsavtartalma révén regenerálja szervezetünk sejtjeinket és C-vitaminban is gazdag. Mindemellett egy bögrényi főtt spenótban több kálium van, mint ugyanennyi banánban. Kálium- és magnéziumtartalma a testet hidratáltan, energiaszintünket pedig magasan tartja. Mindezek miatt is érdemes heti 2-3 alkalommal spenótot fogyasztani.

Brokkoli

Hiába nem kedveltük gyerekként a brokkolit, felnőttként ideje rájönni: remek immunerősítő és méregtelenítő. Emellett magas a kolintartalma, ez az aminosav pedig segíti a sejtek működését. Emellett magas a C-vitamin- és kálciumtartalma, úgyhogy érdemes legalább hetente kétszer enni.

Egy fél grapefruit

Sokan facsart narancslevet isznak, amikor megfáznak - érdemes ehelyett inkább grapefruitért nyúlni, abban ugyanis kevesebb a cukor. A grapefruit ráadásul nemcsak a megfázás tüneteit, hanem azok intenzitását is enyhítik, megakadályozza a szabad gyökök károsító hatását, azaz szervezetünk kevésbé gyullad be. Érdemes a pirosabb grapefruitokat megvenni, mivel ezekben egy immunrendszerserkentő antioxidáns, az amúgy a paradicsomban is megtalálható likopin van.

Egy kevés fahéj

Sokan tesznek fahéjat a kávéba vagy a zabkásába is íze miatt. Ez igen jó ötlet, mert a fűszer a gombás, vírusos és bakteriális fertőzések ellen is felveszi a harcot. Mindezek mellett serkenti a keringési rendszert, ennek pedig kifejezetten örülhetünk a téli időszakban: Ha ez még nem elég, elmondhatjuk róla, hogy méregtelenít, melegíti a veséket, csökkenti a vércukorszintet és a fahéjban még olyan olajok is találhatóak, amelyek emésztésünket is serkentik. Érdemes naponta fogyasztani!

Forrás: Daily Mail