A lábgomba valódi népbetegségnek számít, bár csak megbecsülni lehet, hogy hány embert érint. Nagyon sok ember ugyanis nem fordul orvoshoz a kellemetlen panaszokkal, és inkább otthon, önállóan próbálja kezelni azokat. Mivel a gombákat hosszú és kitartó munkával lehet csak kiirtani, a házi praktikákkal sokszor kudarcot vallunk. Nem mindegy, hogy mivel és meddig kezeljük a betegséget, hogy a kellemetlen panaszok tényleg elmúljanak.

Télen nagyobb gondot jelent a körömgomba

Sokan azt gondolják, hogy a lábgomba csak a strandszezonban jelenthet problémát, ez azonban egyáltalán nem igaz. Éppen ellenkezőleg, a legnagyobb figyelmet a téli hónapokban kell fordítani a lábápolásra. Ilyenkor ugyanis bakancsban vagy zárt cipőben van a lábunk a nap jelentős részében, így nem tud megfelelően szellőzni. A vastag zokniban jobban is izzad, ami szintén növeli a gombásodás veszélyét, ráadásul télen jobban ki is szárad a bőr.

Az először a talpon vagy a lábujjak közötti területen megjelenő gombásodásért három gombaféle, a fonalas gombák, a penészgomba vagy a sarjadzó gomba okolható. Mivel ezek mindegyike a nedves, meleg környezetet kedveli leginkább, gyorsan megtelepedhetnek a zárt cipőben, illetve a benne lévő, izzadó lábon. A gombák az elhalt szöveteken élősködnek, és általában az ujjak között, illetve a körmökön telepednek meg. Bármely típusról is van szó, rendszerint ugyanazok a tünetek jelentkeznek: a bőr kipirosodik, ég és viszket, illetve apró hólyagok jelennek meg rajta. Előfordulhat, hogy a talp bőrén és a talpszéleken száraz, kissé pikkelyesen hámlóbőr jelenik meg: ezt a jelenséget hívják a bőrgyógyászok mokaszinlábnak.

Télen is komoly figyelmet kell fordítani a lábápolásra. Fotó: iStock

A körömgombásodás egyik első tünete a körmök sárgás elszíneződése és megvastagodása, illetve eldeformálódása. Amennyiben a fertőzést sarjadzó gombák okozzák, a fertőzés a körömágy felől kezd terjedni, ha pedig fonalas gombák, akkor a köröm a felső része felől sárgásan elszíneződik, megvastagodik. A penészgombák sötét elszíneződést okoznak a körmökön.

A láb- és körömgomba a legtöbb esetben a patikák polcain is elérhető, vény nélkül kapható gombaölő szerekkel is jól kezelhető. Nagyon fontos a megelőzés, amiben olyan készítmények is segíthetnek, mint például a Hansaplast lábgomba elleni spray. A készítmény rendszeres használata csökkenti a láb izzadásának mértékét, így nemcsak a lábgomba kialakulását előzhetjük meg vele, de a kellemetlen szagok mértékét is csökkenti. Ha pedig már kialakult a gombás fertőzés, a kezelést kiegészítve is gyorsíthatjuk a gyógyulási folyamatot vele.

A kevésbé súlyos esetek nagyjából 8-10 napos kezelést igényelnek, előfordulhat azonban, hogy a gombás fertőzés ennek is ellenáll. Ha a panaszok egy-két hét kezelést követően sem múlnak el, érdemes felkeresni egy bőrgyógyászt, aki radikálisabb gombaölő készítményeket is felírhat. Fontos, hogy a cipőnket is alaposan fertőtlenítsük ki, és tegyük ki szellőzni legalább két napra.