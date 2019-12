A légcsőgyulladás legtöbbször más, felső légutakat érintő betegségekhez társul, így például sok esetben nátha vagy influenza szövődményeként jelentkezik. A problémát vírusok és baktériumok is előidézhetik, a kezelést pedig alapjaiban határozza meg, mely típusú kórokozók állnak a háttérben.

Mire jók a gyógyszerek?

Vírusosfertőzésesetén elegendő a jelentkező tünetek enyhítése, az akut légcsőgyulladás pedig nagyjából egy hét leforgása alatt maradéktalanul meggyógyul. Előfordulhat azonban, hogy a betegség bakteriálisan felülfertőződik. Ez már egy súlyosabb helyzet, ami - orvosi kontroll mellett - antibiotikumos kúrát tesz szükségessé.

A panaszok csökkentésére a gyógyszertárakban számos készítmény kapható vény nélkül, így - háziorvos vagy gyógyszerész tanácsára - alkalmazhatók köhögéscsillapítók, nyákoldók, gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók is. Olykor a gyulladás hőemelkedést, lázat is előidézhet, amire szükség esetén lázcsillapítókat vethetünk be.

Otthoni praktikák

A kellő pihenés és megfelelő szobahőmérséklet mellett érdemes fokozott figyelmet fordítani az optimális, 40-60 százalék közötti páratartalomra. Erre a célra lehet párologtatót használni. A párologtató folyadékba tehetünk kamillateát, az illóolajok közül pedig az eukaliptusz és a menta egyaránt jótékony hatású.

Szintén elengedhetetlen a megfelelő hidratáció, amivel megtámogathatjuk a gyógyulási folyamatot. Ennek érdekében javasolt nagy mennyiségben meleg folyadékokat fogyasztani, így például különböző teákat és leveseket, főként húslevest. Enyhíti a tüneteket, ha a teába mézet és pár csepp citromlevet teszünk. Agyógynövényekközül - ugyancsak forrázatként alkalmazva - hasznos a kamilla, a lándzsás útifű, a borsikafű, a fekete bodza és az ánizs. Antibakteriális, illetve nyálkaoldó hatásának köszönhetően a fokhagyma fogyasztása is ajánlott.