Tévhit, hogy az idősebb nők nem vágynak a szexre

"A nők közel negyede a szexet nagyon fontosnak értékelte, függetlenül a koruktól" - idézte a CNN cikke Dr. Holly Thomast, a tanulmány vezető szerzőjét, aki az Észak-amerikai Menopauza Társaság (NAMS) 2020-as, a járvány miatt virtuálisan megtarott nyitónapján, szeptember 28-án tartott előadást a kutatásukról. Úgy fogalmazott, a tanulmányuk azt mutatta ki, a nők jelentős része az életkor előrehaladtával is még mindig nagyra értékeli a szexet. "És ez nem abnormális" - szögezte le Dr. Thomas, a pittsburghi egyetem orvostudományi adjunktusa. "Ha a nők képesek beszélgetni a partnerükkel a témáról, és biztosak abban, hogy számukra kielégítő és kellemes a szexuális életük, akkor nagyobb valószínűséggel értékelik fontosnak azt, ahogy öregszenek" - tette hozzá.

Szex hetvenévesen? Simán! Hetven év felett a férfiak fele és majdnem a nők egyharmada aktív még mindig az ágyban - közöttük pedig a megkérdezettek egyharmada szexel, legalább kétszer egy hónapban. Kattintson a részletekért. h i r d e t é s

"Üdítő felfedezés volt, hogy a nők negyedének nemcsak hogy a 'látóterükben' maradt a szex, de rendkívül fontosnak is tartották" - kommentálta a kutatást Dr. Stephanie Faubion, a NAMS orvosigazgatója, aki nem vett részt a vizsgálatban. Szavai szerint az ilyen tanulmányok azért is különösen fontosak, mert értékes információt nyújtanak az egészségügyben dolgozóknak arról, hogy ne vegyék az öregedés természetes részének azt, ha a nőknek lankad a szexuális érdeklődése.

A mítosznak annyi!

Az tény, hogy korábbi tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy a nők a korral elveszítik a szex iránti érdeklődésüket, ám ezzel a nők szakorvosai nem értenek egyet, mondván, az általuk tapasztaltak ezzel nincsenek összhangban. A korábbi kutatásokkal kapcsolatban Dr. Thomas megjegyezte, azok csak egyetlen "pillanatfelvételként" rögzítették a nők intim együttléttel kapcsolatos álláspontját életük egy adott pontján és idejében, majd ezt hasonlították össze néhány évtizeddel később egy hasonló pillanatképpel. Márpedig az ilyen típusú longitudinális vizsgálatok csak az adott időbeli átlagot képesek kimutatni - magyarázta, hozzátéve: ha így nézzük a dolgokat, úgy tűnhet, mindenkinél ugyanaz a helyzet.

Hangsúlyozta, tanulmányukban éppen ezért használtak egy új megközelítést, mivel az lehetővé tette számukra, hogy hosszabb időn át nyomon kövessék a nők nemi vágyainak alakulását. Amikor az ilyen "utakat" figyeljük, akkor láthatjuk, hogy a nők egy jelentős csoportja nem az "átlagot" követi - mondta.

A kutatásban egy, az Egyesült Államok több területén végzett, országos tanulmány adatait elemezték, melyben a nők egészségi állapotát mérték fel, ez alapján pedig háromféle utat különítettek el a tekintetben, hogy a nők mennyire tartják fontosnak a nemi életet. A nők körülbelül egynegyede (28 százalék) a korábbi tanulmányokban rögzített "hagyományos" véleményen volt: kevésbé értékelték a szexet a középkorú éveikben. A vizsgálatban részt vevő hölgyek majd' ugyanakkora csoportja (27 százalék) viszont épp az ellenkezőjét állította. Számukra a szex a 40-es, 50-es, 60-as éveikben is rendkívül fontos volt - meglepő ellentmondása ez annak a meggyőződésnek, hogy a nők a korral elveszítik érdeklődésüket a szex iránt.

Az, hogy egy nő mennyire értékeli fontosnak a szexet a 40-es évei után, sok tényezőtől függ. Ám nem törvényszerű, hogy csökkenjen az érdeklődése. Fotó: Getty Images

"A szex másmilyen lesz"

"A szex másmilyen lesz" - jelentette ki Dr. Faubion, aki nemcsak a NAMS vezetője, hanem a Mayo Klinika Női Egészségügyi Központjának igazgatója is. Úgy fogalmazott, nem olyan lesz 40 évesen, mint 20 évesen volt; és nem fog ugyanúgy kinézni 60 évesen, mint 40 évesen; sőt, más lesz 80 évesen, mint 60-asként volt. "Lehet, hogy változtatni kell majd néhány dolgon, de azok az emberek, akik egészségesek és jó kapcsolatban élnek, általánosságban megőrzik szexualitásukat" - szögezte le.

A két véglet közt ezek a különbségek

De vajon van-e bármilyen különbség a két ellentétes véleményen lévő csoport tagjai között? A tanulmány szerint a vizsgált nők, akik nagyra értékelték a szexet, jellemzően magasabban képzettek, kevésbé depresszívek voltak, valamint kielégítőbb szexuális tapasztalatokkal felvértezve léptek középkorú éveikbe.

"Akiknek a 40-es éveikben kielégítő volt a szexuális életük, nagyobb eséllyel értékelték továbbra is fontosnak az intim együttlétet" - mondta Dr. Thomas, megjegyezve: ennek hátterében bizonyos szocioökonómiai tényezők is szerepet játszhatnak. Például a magasabban képzett nők magasabb jövedelemmel bírhatnak, és stabilabbnak érezhetik magukat életükben, kevesebb stresszel. "Ennek következtében több lehetőségük van arra, hogy a szexet prioritásként kezeljék, mivel nem kell aggódniuk más dolgok miatt" - jegyezte meg a szakember.

A tanulmány azonban feltárt egy másik tényezőt is, mely egyaránt fontos az alacsonyabb és a nagyobb szexuális érdeklődésű utak szempontjából, ez pedig a faj és az etnikum. Az afroamerikai nők nagyobb valószínűséggel mondták, hogy a szex fontos középkorban, míg a kínai és japán nők jellemzően kevésbé jelentősnek értékelték a szexet életük ugyanezen szakaszában. "Szeretném hangsúlyozni, hogy ez sokkal inkább társadalmi-kulturális tényezőknek köszönhető, mint bármilyen biológiai tényezőnek" - húzta alá Dr. Holly Thomas, magyarázatként hozzáfűzve: a különböző kulturális csoportokba tartozó nők eltérő attitűdökkel rendelkeznek; másképp gondolkodnak arról, hogy mely kényelmi szintek a fontosak a korral, ahogy arról is eltérhet az egyes csoportok véleménye, hogy "normális-e", ha egy nő későbbi életkorban is igényli/értékeli a szexet.

Mi a helyzet a harmadik csoporttal?

A fent ismertetett két véglet együtt 53 százalékot tett ki, így a többséget kétségkívül az önmagában az alanyok 48 százaléka alkotta harmadik csoport jelenti. Ők is nagyra értékelték a szexet, egészen a menopauzáig, ám ahogy elkezdődött náluk a klimax, úgy veszítették el fokozatosan az érdeklődésüket az intim együttlétek iránt az 50-es, 60-as éveikben. A szakértők szerint számos érzelmi, fizikai és pszichológiai tényező befolyásolhatja a nők véleményét a szexről. A legtöbb négy kategóriába sorolható:

Egészségügyi állapotok: Amint a nők 40-50 év körül a perimenopauzába lépnek, hormonális változásokat tapasztalnak, amelyek miatt a szex kevésbé kielégítő vagy akár fájdalmas is lehet. Az ösztrogén csökkenése miatt a vulva és a hüvely szövetei vékonyabbá, szárazabbá válnak, könnyebben sérülnek meg, a felizgulás is nehezebbé válik. A hőhullámok és a menopauza egyéb jelei pedig jelentősen befolyásolhatják a hangulatot és azalvásminőségét is, ami fáradtsághoz, szorongáshoz, ingerlékenységhez és akár depresszióhoz is vezethet. A középkorú nőknél emellett számos olyan betegség is kialakulhat, vagy súlyosbodhat, ami szintén negatívan befolyásolhatja a libidót.

Amint a nők 40-50 év körül a perimenopauzába lépnek, hormonális változásokat tapasztalnak, amelyek miatt a szex kevésbé kielégítő vagy akár fájdalmas is lehet. Az ösztrogén csökkenése miatt a vulva és a hüvely szövetei vékonyabbá, szárazabbá válnak, könnyebben sérülnek meg, a felizgulás is nehezebbé válik. A hőhullámok és a menopauza egyéb jelei pedig jelentősen befolyásolhatják a hangulatot és azalvásminőségét is, ami fáradtsághoz, szorongáshoz, ingerlékenységhez és akár depresszióhoz is vezethet. A középkorú nőknél emellett számos olyan betegség is kialakulhat, vagy súlyosbodhat, ami szintén negatívan befolyásolhatja a libidót. Mentális és érzelmi szempontok: A szex pszichológiai összetevője nagy hatással lehet a nők szexuális vágyának szintjére. Ennek a kategóriának a "főszereplői" a korábban elszenvedett szexuális vagy fizikai bántalmazás, a kábítószerrel való visszaélés, valamint a depresszió, a szorongás és a stressz. Dr. Faubion úgy fogalmaz ez utóbbival kapcsolatban, hogy az ősember sem állt neki szeretkezni, amikor az oroszlán üldözte. Márpedig a stressz és a szorongás miatt megnő a szervezetben az ősi "üss vagy fuss" ösztönöket felébresztő adrenalin és kortizol hormonok szintje, ez pedig jelentős, negatív hatással van a szexuális vágyakra. Bár a tanulmány nem foglalkozott kifejezetten a szorongással, az eredmények azt mutatták, hogy a depresszió több tünetével küzdő nők sokkal kevésbé kezelik a nemiséget prioritásként az életükben. Az érzelmi hatás mellett pedig nem elhanyagolható a depresszió kezelésére felírt gyógyszerek egy részének libidóra gyakorolt negatív mellékhatása sem.

A szex pszichológiai összetevője nagy hatással lehet a nők szexuális vágyának szintjére. Ennek a kategóriának a "főszereplői" a korábban elszenvedett szexuális vagy fizikai bántalmazás, a kábítószerrel való visszaélés, valamint a depresszió, a szorongás és a stressz. Dr. Faubion úgy fogalmaz ez utóbbival kapcsolatban, hogy az ősember sem állt neki szeretkezni, amikor az oroszlán üldözte. Márpedig a stressz és a szorongás miatt megnő a szervezetben az ősi "üss vagy fuss" ösztönöket felébresztő adrenalin és kortizol hormonok szintje, ez pedig jelentős, negatív hatással van a szexuális vágyakra. Bár a tanulmány nem foglalkozott kifejezetten a szorongással, az eredmények azt mutatták, hogy a depresszió több tünetével küzdő nők sokkal kevésbé kezelik a nemiséget prioritásként az életükben. Az érzelmi hatás mellett pedig nem elhanyagolható a depresszió kezelésére felírt gyógyszerek egy részének libidóra gyakorolt negatív mellékhatása sem. A partner: a középkorú nőknek egy sor drámai és nyugtalanító változással is meg kell küzdeniük a párkapcsolatukban, ami bizony nyomot hagy a szex iránti érdeklődésükön is. "Válás vagy halál miatt elveszítették a párjukat? A kedvesüknek olyan egészségügyi problémái alakultak ki, amik nehézzé vagy egyenesen kényelmetlenné teszik a szexet? Életük más területein (karrier, unokák, visszaköltöző felnőtt gyermek stb.) váltak elfoglaltabbakká? Mindezek megnehezíthetik azt, hogy prioritásként kezeljék a szexet" - mondta Dr. Thomas. De, még akkor is, ha van párjuk, a kapcsolatoknak vannak olyan hullámvölgyei, amelyek befolyásolhatják, hogy a nők hogyan érzik magukat az intim együttlétek fontosságát illetően.

a középkorú nőknek egy sor drámai és nyugtalanító változással is meg kell küzdeniük a párkapcsolatukban, ami bizony nyomot hagy a szex iránti érdeklődésükön is. "Válás vagy halál miatt elveszítették a párjukat? A kedvesüknek olyan egészségügyi problémái alakultak ki, amik nehézzé vagy egyenesen kényelmetlenné teszik a szexet? Életük más területein (karrier, unokák, visszaköltöző felnőtt gyermek stb.) váltak elfoglaltabbakká? Mindezek megnehezíthetik azt, hogy prioritásként kezeljék a szexet" - mondta Dr. Thomas. De, még akkor is, ha van párjuk, a kapcsolatoknak vannak olyan hullámvölgyei, amelyek befolyásolhatják, hogy a nők hogyan érzik magukat az intim együttlétek fontosságát illetően. Társadalmi szokások: a társadalom befolyásolja azt is, hogy egy nő hogyan viszonyul a szexhez. A témával kapcsolatos vallási, kulturális és családi értékek nagy szerepet játszhatnak a szexuális könnyedségben és az elégedettségben. "És akkor arról nem is beszéltünk még, hogy mit tanít nekünk a társadalom az idősödő nőkről" - tette hozzá Dr. Faubion, megjegyezve, valamiért a nők egy része úgy gondolja szexuálisan aktívnak lenni rossz, hogy a nők nem szerethetik a szexet.

Mit kellene tenni?

Természetesen, ha egy nőt nem zavar a szex hiánya, akkor nincs ok orvoshoz fordulni - hangsúlyozták a szakemberek. Megjegyezték azonban, hogy korábbi tanulmányok szerint azon nők 10-15 százalékát, akiket kevésbé érdekel a szex, mindez zavarja, és szeretnének megoldást találni rá. Ebben pedig az orvosok többféleképpen is segíthetnek, beleértve a gyógyszereket és a pszichoterápiát is. Ehhez azonban a nőnek először is el kell mennie és beszélnie kell az orvosával. "Korábbi kutatások kimutatták, hogy a nők gyakran haboznak orvoshoz fordulni, talán azért, mert zavarban vannak, vagy a normális öregedés részének tekintik, és szerintük nem érdemes felhozni a témát" - latolgatta a lehetséges okokat Dr. Thomas. Dr. Faubion pedig azt hangsúlyozta, ha bárkinek aggályai vannak a szexuális egészségével kapcsolatban, forduljon szakemberhez. "A szex fontos része az életnek, és vannak megoldások az ezzel küzdő nők számára" - jelentette ki a Mayo Klinika Női Egészségügyi Központjának igazgatója.