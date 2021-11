Ha egy férfinak a gyűrűsujjához mérten rövidebb a mutatóujja, annak valószínűleg méretesebb pénisze van - olvasható a kutatásban, amely néhány éve jelent meg az Asian Journal of Andrology című szaklapban. A 2D-4D arány néven is ismert összehasonlításról (a második és negyedik ujj aránya) Dr. Karan Raj brit sebész mesélt a Men's Health magazinnak. A szakembernek egyébként van egy igen népszerű, több mint 4,4 millió követővel rendelkező, orvosi témákat feldolgozó TikTok-csatornája is.

Tényleg elárulhatja az ujjhossz a péniszméretet? Fotó: Getty Images

Az arányszámot a két ujj hosszának elosztásával számolják ki, és minél kisebb valakinek a gyűrűsujja, az arányszám annál alacsonyabb lesz. Az alacsonyabb arányszám Dr. Raj szerint arra utal, hogy az adott férfi magzatkorában magasabb tesztoszteronszintnek volt kitéve az anyaméhben. A tanulmányból az is kiderült, hogy a tesztoszteron nemcsak a jövőbeli péniszméretre van hatással, hanem az ujjak méretének alakulásában is szerepet játszhat.

Dr. Raj TikTok-on közzétett videójára sok dühös komment érkezett - nekik a szakember azt üzente, hogy ez nem egy kőbe vésett szabály, sokkal inkább egy érdekes kutatási eredmény, ami érhető okokból generált vitát.

Ezek az átlagos méretek

2015-ben egy brit tanulmány számolt be az átlagos péniszméretet kutató vizsgálódások eredményéről. E szerint a tanulmány szerint az átlagos, merev állapotban lévő férfi nemi szerv mérete 13,12 centiméter. Ezt a számot 15 ezer "mintavétel" alapján állapították meg, és a felmérést az egész világra kiterjedő adatok alapján végezték el. Az adatokból azt is kiderítették, hogy az átlagos, ernyedt állapotban lévő pénisz mérete 9,16 centiméter. A tanulmányt készítő szakemberek olyan információkat gyűjtöttek és összesítettek, amelyek szakértők által regisztrált adatokon alapulnak. Húsz korábbi tanulmányt összesítettek, amelyek Európában, Ázsiában, az USA-ban és Afrikában élő, 17-91 éves férfiak adatait tartalmazzák.