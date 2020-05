Szexterapeutához ezzel fordulnak leggyakrabban a párok

"Túl fáradtak vagyunk a szexhez."

Minden pár életében vannak olyan időszakok, amikor elfoglaltabbak, következésképp fáradtabbak a szokásosnál, így a szexet sem kívánják annyira. Lauren Zander életvezetési tanácsadó szerint azonban a kimerültség sok esetben csupán a lustaságunk álcázása. "Azt szoktam javasolni a klienseimnek, hogy beszéljék meg, ki milyen gyakran igényli az együttlétet, és a két számot összevetve állapodjanak meg egy megfelelő ütemezésben. Ha valamelyikőjük miatt eltérnek ettől, eszeljenek ki büntetést a vétkes fél számára, persze semmi súlyos következményről ne legyen szó. Meglepő, hogy az ilyen kis trükkök segítségével milyen könnyedén talál időt és energiát az ember az összebújásra" - így a szakember.

"Én szeretnék szexjátékokat használni, de a partnerem nem."

Dr. Fran Walfish pszichoterapeuta szerint, bár a szexjátékok megfűszerezhetik a hálószobai élményeket, sokan ódzkodnak a használatuktól. "Mondjuk el őszintén a partnerünknek, pontosan mit és hogyan szeretnénk alkalmazni, és közben biztosítsuk róla, hogy tökéletesen elégedettek vagyunk a teljesítményével. Felajánlhatjuk, hogy mi is hajlandóak vagyunk kipróbálni valami olyasmit, amit ő javasol" - tanácsolja a pszichoterapeuta, majd így folytatja: nincs minden veszve akkor sem, ha a párunk első alkalommal nemet mond a kérésünkre. Bár erőltetni nem kell, finoman később is felvethetjük neki újra a témát.

Változatos problémákkal fordulnak a párok szexterapeutához. Fotó: Getty Images

"Rendszeresen szexelünk, de nem érzem, hogy közben emocionálisan is közel lennénk egymáshoz."

"A rendszeres együttlét egy egészséges párkapcsolat alappillére. Ha azonban a szeretkezés mögött nincs érzelem, csak a szexuális szükségleteink kielégítése a célja, az nagyon demoralizálóan hathat" - mondja Stan Tatkin párterapeuta. "Próbáljunk meg összebújás közben mélyen egymás szemébe nézni, mert segít a pillanatban maradni, valóban átélni azt. Butaságnak hangzik, de mindenki meglepődne, ha kiderülne, mekkora jelentősége van. A partnerünk nevének kimondása ugyancsak fokozza az intimitást, a közelséget, erősíti a kapcsolatot" - részletezi Tatkin.

"A párom ki nem állhatja az orális szexet."

Ha mi élvezzük az orális szexet, ám a párunk ki nem állhatja, az komoly konfliktusforrás lehet az ágyban. Feloldásában sokat segíthet, ha olyan közös tevékenységeket építünk be a szeretkezésbe, amelyek növelik a vágyat, de az orális szexet is kényelmesebbé teszik a párunk számára. "Ilyen például a közös zuhanyzás. Izgató, és nem mellesleg közben azoktól a kellemetlen testszagoktól is megszabadulhatunk, amelyek esetleg zavarhatnak" - így Walsifh.

"A libidónk nem is lehetne különbözőbb."

Ugyancsak sok pár életében okoz problémát, ha az egyik fél gyakran, míg a másik csak néha-néha igényli a szexet. Wendi Dumbroff család- és párterapeuta szerint szerencsére van megoldás. "A spontaneitás gyakran elvész a hosszú távú kapcsolatokban, így még nehezebb összehangolniuk a pároknak a libidójukat. Éppen ezért néha a vágyat hajlandósággal kell helyettesíteni, és akkor is követni a partnerünket a hálószobába, ha éppen nincs kedvünk összebújni. Nem kell minden egyes ilyen alkalommal kényszer alá helyezni magunkat, de érdemes többször megadni az esélyt. Lehet, hogy annyira élvezzük majd, hogy később már noszogatásra sem lesz szükségünk" - javasolja a szakember.

"Amióta gyerekünk született, a szexuális életünk teljesen elromlott."

Egy kisbaba érkezése alapjaiban változtatja meg a szülők életét, többek között a szexre is hatással van: csökken az összebújás gyakorisága, a rá szánt idő, és nehezebb is közben ellazulni úgy, hogy a kicsi miatt aggódunk. Pepper Schwartz szociológiaprofesszor úgy véli, a nők mindebben jobban érintettek, ráadásul nekik még azzal is meg kell küzdeniük, hogy szülés után nem tartják olyan kívánatosnak a testüket, önbizalmuk megcsappan. "Semmi baj nincs azzal, ha a baba születése után nem bújunk össze egy ideig. A távolság jót tehet a kapcsolatnak, édesebbé varázsolja az egymáshoz való visszatalálást" - nyugtat meg mindenkit Schwartz. Az újrakezdés után se erőltessük a szexet, és akkor használjuk ki a kínálkozó alkalmakat, ha kedvünk van hozzá - a kényszer ugyanis csak ront a helyzeten.

Forrás: prevention.com