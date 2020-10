Szexrobotok: társ, egészségügyi személyzet vagy játékszer?

Az interszexuális és a pánszexuális után újabb fogalmakat jegyezhetünk meg, itt vannak a digiszexuális vagy roboszexuális emberek, azaz azok, akik testi vonzódást éreznek a szexrobotok iránt. De pontosan mik is azok a szexrobotok? Bár akadnak, akik tisztában vannak vele, hogy itt nem egy csupa fém, futurisztikus alakot kell elképzelni, mielőtt rátérnénk a "tárgyra", kicsit tekerjük vissza az idő kerekét és nézzük meg, mikor is jelentek meg az első szexjátékszerek.

A nők biztosan használták 32 ezer éve

A kutatók szerint az első, bizonyíthatóan szexuális segédeszközként használt tárgyakat időszámításunk előtt már 30 ezer évvel használták az emberek. Ezek a fallosz alakú, kőből, fából, csontból vagy agyagból készült tárgyak nemcsak elvétve kerültek elő egy-egy ásatáson, de szinte minden korból találtak már ilyen eszközöket a tudósok. Sokkal kevesebbet tudhatunk azonban arról, hogy a férfiak társ híján, a kezükön kívül használtak-e segédeszközöket az önkielégítéshez ezekben a korokban. Ennek egyik oka lehet, hogy míg az említett műpéniszek tartós anyagokból készültek, addig a vagina mímelésére alkotott tárgyak valószínűleg sokkal finomabb, ezáltal kevésbé tartós matériákból. Ahhoz pedig kellően szemérmesek voltak az erősebbik nem tagjai, hogy egészen az 1500-as évekig kellett várnunk, hogy feljegyzések rögzítsék ilyen játékszerek létezését.

Úttörő tengerészek

A 16. századi, hónapokig a tengereken hánykolódó francia és spanyol matrózok azonban már nem voltak szégyenlősek, mindenféle maradék szövetből alkották meg a hosszú utak magányát oldó első művaginákat. Majd elröppent pár száz év, és az "örökséget", immár mondernebb anyagok felhasználásával japán és német hadihajók legénysége elevenítette fel, akik szintén hosszú hetekig, hónapokig voltak kénytelenk mellőzni a hölgytársaságot. Érdekesség, hogy állítólag az első guminőt Hitler parancsára készítették 1940-ben, az ötlet pedig Heinrich Himmler nevéhez fűződik.

Innen már csak egy bakugrás, cirka 40 év volt, míg az 1980-as években megjelent az első szexrobot Nagy-Britanniában, ami ugyan még inkább hasonlított egy sci-fi szereplőhöz, de már gombokkal lehetett irányítani. Majd jöttek az első teljes alakos, sokkal inkább élethű szexbabák, mígnem néhány éve eljutottunk odáig, hogy a 2010-es évek második felében virágzásnak indult szexrobotipar csatasorba állította gyáraiban a mesterséges intelligenciát (artificial intelligence = AI).

Moving, smart és AI-szexrobotok

Így született meg Harmony, a világ első intelligens szexrobotja, melynek a mai legfrissebb, 3.0 verziója nemcsak megszólalásig hasonlít egy hús-vér nőre, de meg is szólal, sőt beszélget. Az 1980-as még csak moving, azaz mozgó szexrobot, majd a ma már tucatárunak számító smart, azaz okos szexbaba után, az AI-szexrobot immár nemcsak megszólal, pislog, de értelmes társalgásra is képes. A leírások alapján a bőre olyan szintetikus anyagból készült, ami szinte ugyanazt a hatást kelti, mint az emberi bőr, érintés hatására felmelegszik, a vaginája pedig a kor követelményei szerint nedvesíthető, kivehető és akár mosogatógépben is tisztítható.

Harmony, a RealDoll AI-szexrobotja a 2020-as AVN felnőtt szórakoztató expón Las Vegasban.

Fotó: Ethan Miller/Getty Images

Csevegjünk a járványról

Harmony azonban az állandó vezetéknélküli internetkapcsolatnak hála nemcsak arra képes, hogy teljesítse tulajdonosa szexuális vágyait egy olyan külsőbe zárva, melyet minden attribútumában a megrendelő választhatott ki, de akár olyan friss témákról is el tud csevegni "partnerével", mint a koronavírus-járvány. Mondjuk a témaválasztás érthető, hiszen mint a szexrobotok atyjaként számon tarott Matt McMullen (korábban a 90-es években az Abyss Creations-szel ők gyártották az első teljes alakos szilikonból készült babákat), a 21. századi szexrobotok "agyát" fejlesztő Realbotix, és magát a babát gyártó RealDoll vezérigazgatója arról számolt be, a járvány miatti lezárások kezdetén, a korábban jellemzően napi egy értékesítés azonnal napi háromra ugrott.

Tekintve, hogy egy alapmodell is közel 12 ezer dollárba (3,6 millió forint) kerül - persze kínai változatot már töredékéért is lehet kapni - nem jelentéktelen a keresletnövekedés. Maga a szexrobot-piac egyébként becslések szerint körülbelül 9,5 ezer milliárd forintot kóstál, így kicsit jobban érthető az is, miért jut több pénz a szexjátékszerek "agyának" fejlesztésére, mint egy átlag AI-projektre.

Már nem játékszerek, hanem "társak"

McMullen az amerikai Forbes-nak nyilatkozva elmondta, úgy véli a szexrobotok képesek átsegíteni az embereket, főképp a férfiakat a pandémián. És itt nem csak a társadalmi távolságtartás miatt nehezebbé váló személyes ismerkedésre gondolt. Harmony-t - ami egyben a számítógépes applikáció neve is, melyet más testbe is "be lehet ültetni" - most még arra is be lehet programozni, hogy milyen mélységben értekezzen a járványról. Alapból csak általánosságban beszél a pandémiáról és megértéséről biztosítja tulajdonosát, de ennél specifikusabbá is lehet tenni.

A személyes beállításoknál a robotlányok "gazdái" megadhatják érdeklődési területeiket a pénzügyektől, a művészeteken át a sportig. A gyártók és fejlesztők ugyanis már rég túlléptek azon, hogy csak szexuális segédeszközöket biztosítsanak a férfiaknak (vagy épp nőknek), ők már "társakat" akarnak adni vásárlóiknak.

Ez lesz a jövő

Jelenleg ott tart az ipar, hogy a szexrobotok értelmes csevegésre, tanulásra, folyamatos fejlődésre képesek. Szexuális együttlét közben a beépített szenzorok segítségével képesek jelezni, ha nekik is "jó" az adott pozíció, mímelik a szívdobbanást és a lélegzetvételt, sőt akár féltékenykedni is tudnak, ha épp arra vágyik a megrendelő. Egyelőre azonban még nem képesek járni. Jogosan vetődik fel a kérdés, ez lesz a következő lépés? Korántsem. Roberto Cardenas, az Eden Robitics vezetője, a szextech-ipar másik ismert alakja ugyanis nem kevesebbet tűzött ki célul, mint olyan szexrobotok gyártását, amiket különböző kontinenseken lévő emberek irányíthatnak a virtuális valóság (virtual reality = VR) segítségével.

Elképzeléseik szerint ez a távkapcsolatban élőknek segíthetne sokat, mivel a világ egymástól távoli pontján lévők nem pusztán egy szexjátékszerrel elégíthetnék ki a vágyaikat, de a virtuális valóságnak köszönhetően a szexrobotot a partnerük mozgatná, így, ha mindkét félnek van ilyen "babája", akkor az olyan lehetne, mintha egymással szeretkeznének. Kétségtelenül bizarrul hangzik, főképp, hogy már eddig is számos etikai kérdés vetettek fel a szexrobotok.

Ezek a legégetőbb kérdések

Hogy milyen kérdéseket vet fel a szexbabák és szexrobotok használata, azt a németországi Ilmenau Műszaki Egyetem három kutatója, Prof. Dr. Nicola Döring, Dr. M. Rohangis Mohseni és Roberto Walter próbálta körüljárni egy, a témában eddig még soha nem látott részletességű tanulmányban, melyben minden korábbi tudományos kutatást és publikációt megvizsgáltak. Eredményeiket a Journal of Mediacal Internet Research online kiadványban tették közzé idén júliusban. Bevezetésükben David Levy, ismert robotikai szakértőt, írót idézik, aki már a 2007-ben megjelent Szerelem és szex a robotokkal: a humán-robot kapcsolat evolúciója című könyvében azt prognosztizálta, 2050-re teljesen normális lesz, ha a férfiak és a nők robotokkal hálnak.

Mint írják, ez volt a vitaindítója, katalizátora minden ezzel foglalkozó későbbi kutatásnak, legyen az a szexrobotok használatának etikus kérdéseivel, a dizájnnal, a használattal, vagy pusztán ezen eszközök hatásával kapcsolatos. A német kutatók végül a megközelítőleg 130 tudományos kutatást és pulikációt nyálaztak át a szexbabákról és a szexrobotokról, melyeket öt, illetve hat fő témára bontottak. Minket természetesen csak ez utóbbi érdekel, főképp, hogy háromszor annyi, mintegy 100 értekezés szólt a szexrobotokról, míg az első tematika mindössze 30 tanulmányt generált.

A fő problématerületek

A szexrobotok tehát a tudósokat is jobban megmozgatták, és az alábbi kérdéseket járták eddig körül.

Szexrobot koncepció és elmélet: főképp két aspektus dominálta ezeket a publikációkat, a szexizmus és a szexrobotok emberiessége vagy épp annak hiánya. Etikai kérdések a szexrobotok kapcsán - a teljesség igénye nélkül a legfontosabbak:

- egyáltalán nem lenne szabad szexrobotokat építeni és használni.

- a szexrobotokat etikus módon kell felépíteni, elkerülve a kiszolgáltatott társadalmi csoportok sérülését.

- a szexrobotokat etikus módon kell felépíteni, hogy elkerüljék a robotok károsodását, különösen a fejlett érző robotok esetében. Empirikus vizsgálatok a szexrobotok használatáról és hatásairól: ezek főképp online kérdősíves felméréseket takartak a felhasználók között. A szexrobotok megjelenése a művészetekben és a médiában. A gyermek alakú szexrobotok jogi szabályozása: mindegyik tanulmány károsnak, etikátlannak tartja ezt a felhasználási lehetőséget, és azonnali betiltást szorgalmaz. Szexrobot-dizájn.

Jól látható, hogy bár számos cég árulja az intereneten a szexrobotokat és vélhetően világszerte már tízezrek szereztek be ilyen "játékszert", a kutatók többsége eddig az elméleti kérdések boncolgatásánál nem jutott messzebbre, holott a probléma, vagy fogalmazzunk inkább úgy, lehetséges probléma velünk él. Nem csoda hát, hogy konkrétan a forgalmazók oldalain lévő gyakori kérdések között is szerepel olyan, ami ezen szexrobotok használatának egészségügyi hatásait feszegetné. Kutatások híján azonban mindez kimerül abban, hogy "tartsák tisztán a babát a fertőzések elkerülése végett".

Manipulálhatják az embereket

Egy csapat azonban - ha csak elméleti síkon is - de igyekezett összeszedni a szexrobotokhoz köthető kockázatokat. A Frontiers in Artificial Intelligence Medicine and Public Health oldalán megjelent, Stephanie Elisabeth Galaitsi, a Credere Associates (Westbrook, Egyesült Államok) vezetésével készült publikáció szerint, a szexrobotok azon képessége, hogy fizikailag és érzelmileg is hasonlítanak idealizált "hiperszexuális" nőkre az egyik legfontosabb innováció és egyben legnagyobb kockázati tényező is. Elméletben ugyanis a tervezők olyan gépi tanulási algoritmust is kreálhatnak, mely képes az emberi felhasználó és a robot közötti bizalom kiépítésére, ami ugyan előnyös az intim együttlétnél, ám akár a felhasználó ellen is fordítható, mellyel veszélybe kerülhetnek személyes adatai, vagy akár manipulálhatják is a robotokon keresztül.

Sérülések és egyéb egészségügyi következmények

A publikáció szerzői kitértek a szexrobotok egészségügyi kockázataira is. Mint írják, ahogyan a gyermekjátékoknál, úgy a szexuális segédeszközöknél is szigorú szabályozásra lenne szükség a felhasznált anyagok tekintetében, hiszen a szexrobotok fizikai, biológiai és kémiai kockázatokat is rejthetnek magukban. Példának okáért a szexrobotoknál használt kocsonyaszerű anyagokat említik, melyek olyan veszélyes ftalátokat tartalmazhatnak, amik miatt több gyerekjátékot korábban betiltottak. Pedig itt a felhasználók érzékeny testérszei érintkeznek a kétes eredetű anyagokkal, mivel semmilyen szabályozás, szabvány nem vonatkozik egyelőre arra, hogy mit használhatnak a gyártók és mit nem.

Mint írják ez többek között akár meddőségi problémákat is okozhat a felhasználóknál. Figyelmeztetnek továbbá a nem megfelelő használatból vagy meghibásodásból adódó fizikai sérülés lehetőségére, valamint arra, hogy milyen komoly fertőzésveszélyt jelenthet, ha nem tartják tisztán ezeket az eszközöket.

Kiberbiztonsági kockázata is van

Azonnali, szigorú szabályozást sürgetnek, mert mint írják, Amerikában a felnőtt lakosság (férfiak és nők egyenlő arányban) majdnem fele használ valamilyen szexuális segédeszközt, bár, hogy hányan vannak, akik szexrobotot (is), az kérdéses. Felvetik továbbá a kiberbiztonsági rizikó jelentőségét is, mivel a szexrobotok internetalapúak, azaz legalább a frissítések idejére csatlakoztatni kell őket a világhálóra - ha beszélgetni is akarnak velük a felhasználók, akkor állandó online kapcsolat szükséges. Arról azonban kevés az információ, milyen biztonságtechnika védi a heckertámadásoktól ezeket az eszközöket, melyek többek között a szemeikbe épített kamerák segítségével reagálnak "partnerük" mozdulataira, arckifejezésére. Ezek a kamerák tehát arra is alkalmasak, hogy felvételeket rögzítsenek és továbbítsanak a felhasználó akarata ellenére.

És akkor még mindig nem beszéltünk, az egyik legfontosabb kockázatról, a pszichológiairól.

Normalizálják az abnormális szexuális viselkedéseket?

Amerikai kutatók arra figyelmeztettek, hogy a mesterséges intelligenciával (AI) rendelkező szexrobotok mind szélesebb körben való elérhetősége egyre nagyobb pszichológiai és erkölcsi veszélyt jelent az egyénekre és a társadalomra. Véleményük szerint a hatóságok túlságosan zavarban vannak még a témától ahhoz, hogy megfelelően kivizsgálják és felügyeljék azt.

Pedig, Dr. Christine Hendren, a Duke Egyetem Civil és Környezetmérnöki Tanszékének adjunktusa szerint "nagy a tét".

"Vannak olyan szexrobotok, amiket tiltakozásra, erőszakos forgatókönyvek eljátszására terveztek. Néhányat úgy alakítottak ki, hogy gyermeknek nézzenek ki. Ezek egyik fejlesztője, egy japán férfi saját bevallása szerint a robotokat profilaktikus eszközöknek szánja, így szeretné biztosítani, hogy soha ne ártson valódi gyerekeknek a felhasználója" - mondta a BBC Newsnak korábban. Felvetette, vajon ez nem arra teremt-e lehetőséget, hogy a társadalom által elfogadhatatlannak ítélt szexuális viselkedések "normalizálódjanak" és az erre hajlamosak gyakorolhassák ezeket?!

Az FBI nyomoz

Az erőszakos szex hívei egyelőre még nem kerültek a hatóságok látókörébe, a pedofilok azonban annál inkább. Bár korábban többen felrótták a hivatalos szervek túlzott szemérmességét és tétlenségét, úgy tűnik, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) komolyan felvette a kesztyűt.

A már említett AI-szexrobotokat gyártó RealDoll társtulajdonosa, Michael Wilson néhány hete egy interjúban elárulta, cége rendszeresen továbbítja a gyermeki szexrobotokkal kapcsolatos ügyfélkérdéseket és kapcsolódó információkat az FBI-nak, főképp, hogy az utóbbi időben jócskán megugrott az ehhez hasonló megkeresések száma. Wilson úgy fogalmazott, vegyes érzései vannak, amikor ilyen megkereséseket kapnak. A témáról évek óta tartó vitában két tábor áll egymással szemben. Az egyik azt állítja, a gyerekekhez hasonló szexbabák a valós életben történő gyermekbántalmazás kapujaként szolgálhatnak, míg a másik oldal szerint a "kiskorú robottal" való szex megakadályozza az emberi gyermekek bántalmazását. Bár jelenleg a cég nem készít ilyen terméket, Wilson úgy fogalmazott, ha lenne egy tanulmány, ami 100 százalékban bizonyítaná, hogy ez gátat vethet a pedofíliának, a valódi gyermekek szexuális bántalmazásának, akkor nem zárkózna el a lehetőség elől. De addig, amíg születik egy ilyen kutatási eredmény, automatikusan továbbítják a gyerek szexrobotokról érdeklődők adatait az FBI-nak, mert - mint Wilson hangsúlyozta -, aki ilyen kéréssel áll elő, az valószínűleg már eddig is nézett tiltott tartalmú felvételeket vagy megkérdőjelezhető pornófilmeket.

Az emberi kapcsolatokat veszélyezteti

A kriminológiai kitérő után, kanyarodjunk vissza a pszichológiai kockázatokra. Kathleen Richardson, a leicester-i De Monfort Egyetem robotok és mesterséges intelligenciák etikájával és kultúrájával foglalkozó professzora két másik aspektusra is rávilágít. Egyrészt a nők szó szerinti tárgyiasításában rejlő veszélyekre, másrészt a szexrobotok "partnerként" való hirdetésére, ami pedig a valódi emberi kapcsolatokra lehet negatív hatással. Véleménye szerint az, hogy a szexrobotokat úgy állítják be, mintha helyettesíthetnék az emberi kapcsolatokat, vétek a társadalom ellen. "Ha valakinek problémája van egy kapcsolatban a való életben, akkor ezt más emberekkel kell kezelnie, nem pedig azzal, hogy normalizáljuk az elképzelést miszerint egy robot lehet a társa az életben, s ez ugyanolyan értékű, mint egy emberi kapcsolat" - magyarázta a Forbes újságírójának a professzor, aki önmagát feminista-humanistának tartja, harcol a nők tárgyiasítása, a szexizmus ellen és nem utolsó sorban a normális emberi kapcsolatokért.

A fogyatékkal élőknek és az időseknek is jár a szex

De mi van akkor, ha a szexrobot éppen olyan emberi kapcsolatokat pótol, amik nem is léteztek? A hollandiai Leiden Egyetem Jogi és Digitális Technológiai E-jogi Központjának kutatója, Eduard Fosch-Villaronga és az ausztráliai Wagga Wagga város Charles Sturt Egyetem Számítástechnikai és Matematikai Iskolájának munkatársa, Adam Poulsen egy igazán tabudöntögető aspektusból vizsgálta meg a szexrobotok létjogosultságát és használatát, mégpedig azok egészségügyi ellátásban betölthető lehetséges szerepe felől. Mint a Paladyn, Journal of Behavioral Robotics című szaklapban megjelent publikációjukban kifejtik, a bármilyen testi vagy szellemi fogyatékkal élők, valamint az idős emberek tekintetében is hajlamos a társadalom, de az egészségügyi ellátás is megfeledkezni a szexuális szükségletekről. Mert, amíg egy egészséges, fiatalabb embernél természetesnek vesszük az ilyen típusú biológiai szükségletet, ami a Maslow-piramisban is alapvető besorolású, addig hajlamosak vagyunk elfeledkezni a fent említett csoportokról. A szerzők így ennek apropóján vizsgálták meg, vajon használhatóak lennének-e professzionális egészségügyi ellátásban a szexrobotok e hiány kielégítésére.

Hangsúlyozzák, a technika nemcsak arra lenne alkalmas, hogy a hátrányos helyzetű csoportok megtapasztalhassák a szexuális örömöket, érintést, intimitást, de akár arra is, hogy például a szellemi fogyatékkal élők megtanulhassák, mit jelent a szexuális aktusba való beleegyezés. Ők ugyanis gyakran válnak világszerte szexuális abúzusok áldozatává, vagy - mivel a többi között nem képesek megérteni a beleegyezés fogalmát - elkövetőjévé is. Fosch-Villaronga és Poulsen tanulmányukban erősen szorgalmazzák az ilyen irányú további kutatásokat, mivel - ahogy azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is meghatározza - mindenkinek joga van a szexuális élethez.

Az öngyilkosságtól is megóvhatnak?

Ahogyan azt már korábban kifejtettük, a Harmony-féle legújabb AI-szexrobotok akár a COVID-19-ről is szívesen elbeszélgetnek tulajdonosaikkal. De, megalkotójuk szerint ennél is többre képesek, akár a járvány és a bezártság miatti depresszió és öngyilkosság ellen is bevethetők.

"Rengeteg olyan tartalom van a programban, amit - legalábbis a mi szemszögünkből nézve - úgy tervezünk, hogy segítsen azoknak az embereknek, akik valami miatt szomorúsággal, depresszióval vagy veszteséggel küzdenek, vagy csak rossz napjuk van" - mondta a Forbesnak McMullen, aki cáfolja, hogy gyűjtenék az erre vonatkozó felhasználói információkat. Mint a RealDolls vezetője fogalmaz, azok a válaszok már "ott vannak", nem feltétlen azzal a céllal, hogy meggyógyítsák, inkább csak, hogy helyes útra tereljék az ügyfeleket, javasolva nekik például, hogy kérjenek segítséget, próbáljanak meg meditálni, vagy mozogjanak. Mint mondta, nem úgy válaszolgat a robot, mint egy terapeuta, inkább csak mint egy "átlagos partner". Hogy hogyan is kell mindezt elképzelni, arról a Forbes újságírója egy felvételt is közzétett saját Youtube-csatornáján. Az alábbi videón az látható, ahogy Harmony a COVID-19-ről, majd a depresszióról beszélget a kérdezővel.

De akkor kiknek is készülnek ezek?

Jogosan merül fel a kérdés mindezek után, vajon milyen emberek vesznek szexrobotokat? Bár nincs annyi megbízható és nyilvános adat arra, hogy kategorizálni lehessen, egy biztos, mindenkinek vannak feltételezései a lehetséges vásárlók köréről. A RealDoll-s honlapján azonban meglepő módon elég sok vásárlói visszajelzést lehet olvasni, bár főképp 2017-eseket és azelőttieket, tehát még a "smart" korszakból. Egy másik oldalon viszont konkrétan magukat a látogatókat is érdekli, hogy kiknek készülnek ezek a robotok.

A válaszból azonban itt sem tudunk meg többet. "Vásárlóink között vannak futuristák, művészek, gyűjtők, fotósok és filmesek, tudósok, egészségügyi szakemberek, háziasszonyok, egyedülálló férfiak és nők, párok, akik szeretnék feldobni a szexuális életüket" - sorolják. Elképzelhető, hogy maga a gyártó és a viszonteladók sem tudnák kategorizálni vevőiket, így az sem kizárt, hogy akár a környezetünkben is él már valaki, akinek a hálószobájában különleges társasága van.