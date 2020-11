Szexmentes házasság: terapeuta válaszol a kérdésekre

A The U.S. National Health and Social Life Survey szerint akkor beszélhetünk szexmentes házasságról, ha a felek vagy egyáltalán nem folytatnak szexuális tevékenységet, vagy csak nagyon minimálisan. Bár meglepő módon rendkívül kevés kutatás készült a témában, Denise A. Donnelly szociológus, a Georgia State University docense úgy vélekedik, a házasságban élők 15 százaléka nem szeretkezett az elmúlt 6 hónap-1 évben.

Baj, ha pornót néz a párom? Bár hivatalosan még nem szerepel a pszichiátriai betegségek között, a pornófüggőség egy létező probléma, amellyel Magyarországon is egyre több párnak kell megküzdenie. Szakembert kérdeztünk arról, mi számít soknak és milyen jelek utalnak rá, hogy a párunk, vagy esetleg mi magunk egészségtelen mértékben fogyasztunk szexvideókat. Részletek! h i r d e t é s

Annak, hogy miért tűnik el a szex egy házasságból, számtalan oka lehet: előidézheti a többi között a felek eltérő libidója, a kommunikáció hiánya, a szülés, az antidepresszánsok szedése, a múltban történt szexuális erőszak, a pornófüggőség, a gyász, a menopauza miatt kialakuló hüvelyszárazság, a pénzügyi gondok vagy az erektilis diszfunkció is. Bármi is álljon azonban a háttérben, mindenre lehet megoldást találni, ha a felek nyitottak rá. Ugyanakkor érdemes megjegyezni: egyes szakértők véleménye az, hogy a szexmentes házasság nem feltétlenül jelent problémát. Mindenki máshogy definiálja a normális szexuális életet, és ha egy kapcsolat összebújás nélkül is működik, akkor nem szükséges rajta változtatni.

Kérdéseik viszont valószínűleg mindenkinek vannak a témában. Sari Cooper szexterapeuta válaszolt azokra, amelyek a legtöbbeket érdekelnek.

Egy szakember szerint a házasságban élők 15 százaléka nem szeretkezett az elmúlt 6 hónap-1 évben. Fotó: Getty Images

"Honnan tudhatom, hogy én is szexmentes házasságban élek-e, vagy sem? Szex terén van olyan, hogy normális mennyiség?"

Egyes kutatók a következőképpen definiálják a szexmentes házasságot: olyan házasság, amelyben a felek között az elmúlt egy évben nem volt szexuális interakció. Bizonyos tanulmányokból viszont az derült ki, hogy az a házasság számít szexmentesnek, amelyben tíznél kevesebbszer bújtak össze a párok az elmúlt egy évben - mutat rá Cooper arra, mennyire nincs egyetértés a témában, majd így folytatja: ami pedig a normális mennyiségű aktust illeti, fel kellene hagyni a "normális" szó használatával, egyszerűen azért, mert szégyenhez, önmagunk elítéléséhez vezet.

"Hogyan kezdjek el beszélgetni a másikkal a szexuális életünkről azok után, hogy bizonyos ideig nem bújtunk össze?"

Cooper azt tanácsolja, a legjobb, ha egyszerűen tudatjuk a partnerünkkel, hogy a szexuális életünkről szeretnénk vele beszélgetni, és megkérdezzük, mikor lenne neki alkalmas megvitatni a dolgot. Így nem fogja azt érezni, hogy nyomást gyakorlunk rá, és mindenkinek elég ideje lesz elgondolkodni, mit szeretne mondani.

"Mindketten szeretnénk szeretkezni, de úgy érzem, túl sok idő telt már el az utolsó alkalom óta, és nem tudjuk megtenni az első lépést. Hogyan lehet visszanyerni az intimitást?"

Léteznek különféle bemelegítő gyakorlatok, amik lassan, de hatékonyan segítenek visszaépíteni a hosszú ideje nélkülözött intimitást: ilyen például a másikkal való flörtölés vagy az erotikus masszázs - így Cooper. A szakember hangsúlyozta: a lényeg, hogy ne rontsunk ajtóstól a házba, adjunk időt magunknak arra, hogy újra összeszokjunk.

"A menopauza óta nem vágyom a szexre. Ez mennyire jellemző, és hogyan tudom visszanyerni a libidómat?"

Kutatásokból kiderült, hogy a középkorú nők (45-64 évesek) 12 százaléka tapasztalt csökkent szexuális vágyat, 65 év felett pedig 7 százalék ez az arány. Az érintett nők egyharmada ráadásul szorong is emiatt. Mivel a menopauza miatt csökken a hormonszint, értelemszerűen nem érezhetünk ugyanolyan erős vágyat a másik iránt, mint korábban. A helyzetet tovább nehezíti, hogy ilyenkor a hüvely nyálkahártyája vékonyabbá válik, ami diszkomfortérzést, fájdalmat okozhat aktus közben - húzza alá Cooper, aki hozzátette: a libidó "helyreállítása" komplex, sok összetevős folyamat, ami nagy körültekintést igényel. A terápia része lehet a hormontartalmú krémek használata vagy a kismedencei fizioterápia, de szexterapeuta is segíthet a pároknak alkalmazkodni az új helyzethez.

Cooper kitért rá: ugyancsak fontos lehet, hogy ha eddig nem tettük, most megbarátkozzunk a különféle szexuális segédeszközökkel, vagy esetleg újakat szerezzünk be a már meglévők mellé. Ezek segíthetnek abban, hogy máshogy gondoljunk a szexre, fantáziadúsabbak, kreatívabbak legyünk, ami által könnyebben viselhetjük a nehézségeket is.

"Szexmentes házasság esetén jó ötlet felhozni a nyitott házasság témáját?"

"Mielőtt felhoznánk a nyitott házasság ötletét, menjünk el szexterapeutához. A szakember előtt aztán mondjuk el a másiknak, hogy nagyon szeretjük, de nem szeretnénk lemondani a szexről. Ez elindíthat egy beszélgetést, amely során végigvehetjük, milyen lehetőségeink vannak a szexuális életünk felpezsdítésére. Ha a másik ezek után is biztos benne, hogy többé már nem érdekli a szex, előhozakodhatunk a nyitott házasság ötletével" - javasolja Cooper, aki szerint számos olyan eset van, ahol csak az egyik fél kezdeményez házasságon kívüli kapcsolatot. Ilyenkor érdemes tisztázni néhány alapvető kérdést, hogy a dolog ne menjen a házasság rovására: milyen gyakran találkozunk az új partnerrel, hazavisszük-e az otthonunkba, vagy sem, és az ismeretségi körünkből választunk, vagy ismeretlennel kezdünk.

Zárásképpen Cooper egyik páciense történetét is megosztotta. Úgy véli, rendkívül tanulságos eset, és jól példázza, milyen sokat számít, hogy őszinték legyünk a párunkkal.

A férfi most a 60-as éveiben jár, szexmentessé vált házassága pedig végül válással végződött. Feleségével az 1980-as években találkozott, és hosszú jegyesség után, a 2000-es évek elején házasodtak össze; 12 évig voltak együtt. "Egyre távolabb kerültünk egymástól, semmit nem csináltunk együtt, sőt, egy idő után nem is beszéltünk egymáshoz. Nem akartam megcsalni csak azért, hogy csillapítsam a szexuális vágyamat, de találkoztam valakivel, aki nagyon lenyűgözött, és viszonyt kezdtem vele. Ez vezetett odáig, hogy úgy döntöttem, elválok" - így a férfi, aki nem beszélt a feleségével arról, hogy hiányzik neki a szex, mert úgy gondolta, a téma nem érdekli a nőt. Egyébként is nagyon ritkán beszélgettek arról, hogy érzik magukat; mindketten gyűlölték a konfrontációt.

Mint mondja, most már tudja, hogy hat hónap szexmentesség után beszélnie kellett volna a benne fortyogó dühről és csalódottságról. Bolond módon azonban azt hitte, a felesége sejti, mi zajlik benne, és rájön, mire van szüksége. Ez a hozzáállás azonban csak azt eredményezte, hogy a nő iránt érzett megvetése az évek során egyre nagyobb méreteket öltött, míg végül már menthetetlen lett a kapcsolat.