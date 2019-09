Szexkávé: ősi tipp egy tényleg jó naphoz

Nem kell más tennünk, csak összekevernünk ezeket, meginnunk a kávét, a többit pedig természetesen az olvasók fantáziájára bízzuk.

Mit tesznek velünk a hozzávalók?

Egy vágyserkentő kávét?

Hogyan készítsünk szexkávét?

az azték ginzengnek is nevezett maca gyökeret általában por formában szerezhetjük be, teljesítményfokozó és többek között jelentős cinktartalma is van: a cink pedig a szexuális vágy egyik fontos alapeleme, nem is csoda, hogy afrodiziákumként tartják nyilván.a nyers kakaó erősen stimuláló hatású, nemcsak vérünket pezsdíti meg, hanem szerotonint is fejleszt, ami hangulatunkat is javítja. A Journal of Sexual Medicine egy 2006-as tanulmánya szerint azon nők, akik naponta fogyasztanak csokoládét, jobb szexuális életet mondhatnak magukénak.a fahéj nemcsak fokozza az inzulintermelést, hanem hosszú időn át képes energiát termelni a szervezetben.nem csak állóképességet növel, hanem a férfiasságot és a termékenységet is fokozza számos kultúra használta a kókusztejet arra Nyugat-Afrikától Thaiföldig, Indonéziától a Fülöp-szigetekig, hogy a tesztoszterontermelést fokozza és növelje a teljesítőképességet.Ha kóstolt már mexikói forró csokoládét , a kávé íze nagyon hasonló: enyhén édes, fahéjas, étcsokoládés aroma, enyhén azték ízesítéssel. Készítsen ilyen keveréket magának akkor, ha úgy érzi: libidóját feltétlenül meg kell dobnia. Hetente egyszer vagy kétszer javasoljuk. A készítéshez az alapanyagokon kívül csak egy kézi mixerre lesz szüksége, az elkészítés pedig nem vesz többet igénybe öt percnél.