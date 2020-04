Szexfüggőség: komolyabb betegség, mint gondolná

A szexuális tevékenység és a kielégülés keresése az érintettek egész életvitelét áthatja, akár annak árán is, hogy az őket is veszélyezteti.

Pszichológiai szempontból nézve a szexfüggőség - akár a többi függőség - mentális zavar tünete is lehet: ilyen például a kényszerbetegség, de akár a. Utóbbit az magyarázza, hogy a szexkeresés hátterében általában valamilyen érzelmi kötődési képtelenség áll, amelyet a szex helyettesít. Emiatt ez a tevékenység a hosszú kapcsolódásra képtelen személyiségzavarral bírók viselkedési mintája is lehet.A szexfüggőség gyakoriságáról pontos adatok nincsenek, reprezentatív. Nemi eltérés vélhetően nincs a szexfüggők arányában, a mérleg nyelve valószínűleg csak a "társadalmi normák" miatt billen a férfiak irányába. Ennek alapját az adja, hogy a férfiak ezt a problémát szabadabban kezelik, nyíltabban fölvállalják, náluk jobban felszínre kerül. További információkat erről a Betegségek A-Z szócikkében olvashat.Az arányokat az is kiegyenlíti, hogy a szexfüggőség hátterébenszemélyiségzavar is állhat, és míg előbbi a férfiak körében gyakoribb, addig az utóbbi a nőkre jellemzőbb. Nőknél ugyancsak gyakoribb a teátrális pszichopátia, ami szintén vezethet szexfüggőséghez. A probléma serdülőkorban is gyakrabban kialakulhat, de ez inkább a nemi éréssel van összefüggésben, és alapvetően nem szexuális aktusról, hanem maszturbálásról szól. Utóbbi sok dologra megoldást jelenthet, ha pedig a fiatalok rájönnek, hogy az orgazmus milyen feszültségeket old, könnyen kényszeressé válhat ez a tevékenység.

A szexfüggőség hátterében jellemzően kényszerzavar áll, de kötődési képtelenség is okozhatja, ami általában gyors partnerváltásban mutatkozik meg. Az érintettek mindenkit meg akarnak kapni, de csak a szexuális aktus erejéig, utána, eldobják partnerüket. Ők csak így tudnak másokhoz kapcsolódni, ez a maximum, amire képesek. A szakmai értelemben vett szexfüggőség tipikus tünete az nárcisztikus pszichopátiának is, ebben a betegségben ugyanis különösen jellemző a kapcsolódási képtelenség. Sok egyéb pszichés zavarnak is kísérőtünete lehet a szexfüggőség: ilyen például a hisztérikus vagy teátrális pszichopátia is, de jellemző lehet a borderline személyiségzavarra is. Ezek esetében a függőség szintén avezethető vissza.A korai anya-gyerek kapcsolat sérülése ugyancsak állhat a háttérben, egyszerűen azért, mert ez esetben olyan kötődési sérülés alakul ki, ami miatt. Emiatt az érintett a későbbiekben is képtelen lehet a biztonságos kapcsolódásra, kötődni csupán pár percre vagy órára - tehát csak egy aktus erejéig - lehet képes. Élhetnekis a szexfüggők, ám ez esetben is jellemző rájuk az, hogy nem partnerüket akarják megkapni, hanem mást, tehát hűtlenek. További információkat erről a Betegségek A-Z szócikkében olvashat.