Szexbakik, melyeket nők követnek el

Színlelik az orgazmust

Meglehet, hogy párjuk kedvéért, jó szándékból színlelik a nők, hogy orgazmusuk van, ám ezzel valójában csak ártanak kapcsolatuknak. Egyrészt megtagadják maguktól az élvezetet, másrészt partnerük számára is hamis visszajelzést adnak. A hamis visszajelzés hatására partnerük úgy gondolhatja, hogy mindent jól csinál az ágyban, és nem próbál meg változtatni, így a nő hosszú távon is kielégítetlen marad majd. Ez pedig akár a kapcsolatra is rányomhatja bélyegét.

Dühösek, ha partnerüket maszturbáláson kapják

Ha partnerünk maszturbál, akkor ez még nem jelenti feltétlenül, hogy nem elégedett a szexuális életével. Statisztikák szerint a 70 év alatti férfiak 91 százaléka, míg a nők 76 százaléka szokott maszturbálni, valójában tehát teljesen normális jelenségről van szó. Ráadásul a maszturbációnak egészségügyi előnyei is vannak: enyhíti a stresszt, segítség lehet a korai magömlés ellen, és nyugodtabb alvást biztosít.

Csalódottak, mert nem egyszerre van orgazmusuk a partnerükkel

Bár a romantikus filmek úgy sugallják, hogy a szeretkezés akkor tökéletes, ha a nő és a férfi gyakorlatilag egyszerre élvez el, a valóságban azért nem ilyen egyszerű. El kell fogadni, hogy a legtöbb pár nem tudja összehangolni a dolgot, és nincs is ezzel semmi baj, nem kell, hogy a szimultán orgazmus vágya újabb nyomást helyezzen a partnerekre. Statisztikák szerint a párok mindössze 15 százaléka képes egy időben átélni az orgazmust.

Nem értik, hogy párjuk miért nem akar szexelni

Sok nő úgy gondolja, hogy a férfiak bárhol, bármikor képesek a szexre, pedig bizony velük is megeshet, hogy éppen nincs kedvük hozzá. Ilyenkor nem kell rögtön rosszra gondolni, nem feltétlenül áll valamilyen komoly dolog a háttérben, egyszerűen ők is csak emberből vannak: lehet, hogy nincs hozzá hangulatuk, vagy éppen fáradtak.

Félnek a kísérletezéstől

A nők gyakran megijednek, ha partnerük valamilyen újdonsággal szeretne kísérletezni, attól félnek ugyanis, hogy ez már az unalom jele. Ezt azonban nem így kellene felfogni. Arra kellene gondolni, hogy teljesen normális, hogy a szexualitás és a szexuális élet folyamatosan változik - miért is kellene például éveken át kizárólag ugyanazt a jól bevált három pozitúrát használni? Ha viszont a partner által javasolt változtatás nekik nem jelent élvezetet, akkor ezt meg kell mondani, és együtt kigondolni valami olyan újítást, amely mindkét fél számára örömet okoz.

