Szex után ezért érezzük jobban magunkat

Lelki és érzelmi előnyök

Arról már korábban is hallhattunk, olvashattunk, hogy tudósok szerint a szex csökkenti például a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, illetve hogy a rendszeres intim együttlétek meghosszabbítják az életet. Nos, egy újabb kutatás szerint a testi örömök és jó hatások mellett lelkileg és érzelmileg is előnyös a szex: erősíti a kötődést a párkapcsolatban, boldogabbá tesz, és több értelmet is ad az életnek.

Naplót vezettek a kutatás résztvevői

Ez így talán túl fellengzősnek hat, de a George Mason Egyetem kutatói a következőképpen támasztották alá, hogy tényleg így van. A szakemberek főiskolásokat kértek meg, hogy három héten keresztül vezessenek naplót: a diákoknak mindennap fel kellett jegyezniük, hogy aznap milyen kedvük van, milyen érzések kavarognak a lelkükben, illetve azt is, hogy aznap volt-e részük bármilyen intim együttlétben.

Az intim együttlét utáni napokon a kutatás résztvevői boldogabbak voltak

A tudósok a naplók elemzése után arra jutottak, hogy egyértelműen van kapcsolat a szexuális együttlétek - a kutatás itt nem tett különbséget a hosszú ideig tartó csókolózás és a tényleges szexuális aktus közt -, valamint a főiskolások kedve és érzései közt: intim együttlétek utáni napokon a tanulók boldogabbak voltak, és úgy gondolták, hogy több értelme van az életnek.

Az sem fontos, hogy szuper jó legyen

A kutatás arra is rámutat, hogy nem csak az intim és/vagy szuper jó szex hat ilyen pozitívan a lélekre és az érzelmekre, és az sem számított a diákoknál, hogy párkapcsolatban történtek-e az együttlétek vagy sem. Maga a szexualitás volt, amely kiváltotta a másnapi általános jobb kedvet és közérzetet. A dolog fordítottja viszont érdekes módon nem működik, vagyis a tudósok szerint abból, hogy a diákok közül valaki jobban érezte magát a bőrében, még nem következett intim együttlét.

Elfogadás és befogadás

Hogy miért tesz jót a lelkünknek a szex? A kutatás vezetője, Todd Kashdan szerint az ember alapvető szükségletei közé sorolható az is, hogy tartozzunk valahova, valakihez. A szex az elfogadás, a szociális befogadás jeleként is értelmezhető annak a részéről, akivel együtt vagyunk egy ilyen intim helyzetben. Hiszen sebezhetőek vagyunk, ugyanakkor le tudjuk vetkőzni a gátlásainkat, és teljesen átadjuk magunkat a másiknak - aki elfogad, és akit mi is elfogadunk úgy, ahogy van. Lelkünknek ennél aligha kell erőteljesebb visszaigazolás.

A tudósok szerint egyébként a szex bármilyen típusú kapcsolatban hozzájárul, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, de a bensőségesebb, szeretetteljesebb párkapcsolatban élők lelkére még pozitívabban hat. Valószínűleg azért, mert az intim együttlétek tovább erősítik a kötődést, az érzelmeket és az elfogadást.

Forrás: time.com