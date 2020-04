Szex ABC: tartsuk be betűről betűre!

Szerző: Szatmári Zoltán Létrehozva: 2005. január 1. Módosítva: 2020. április 13. 10:48

A szexet már sokan kivesézték A-tól Z-ig. Most kicsit rendhagyó módon mi is megtesszük. Néhány ötlet és tipp, hogyan is juttathatod el kedvesed a hegyeket is megmozgató orgazmus csúcsáig. Mélyülj el benne, majd a szerelemben...

h i r d e t é s

A - (Accept) - elfogad. Értékeld és fogadd el olyannak a partnered, amilyen. Kerüld el ugyan azon hibák sorozatos elkövetését. A



B - (Believe) - hisz. Higgy a saját képességeidben, hogy igenis jó vagy, és ki tudod elégíteni partneredet, és tedd is meg. Simogasd, Értékeld és fogadd el olyannak a partnered, amilyen. Kerüld el ugyan azon hibák sorozatos elkövetését. A jó szexre koncentrálj , mert az egy nagy kaland!Higgy a saját képességeidben, hogy igenis jó vagy, és ki tudod elégíteni partneredet, és tedd is meg. Simogasd, ízlelgesd párod , henteregjetek a boldogságban és a gyönyörűségben. C - (Considerate) - figyelmes. Légy tapintatos és előzékeny, a partnered igényeit vedd figyelembe. Ha partnered azt mondja, hogy ne menj tovább, akkor ne erőlködj!



D - (Disappear) - eltűnik. Alkalomadtán "tűnj el", hagyd társadat egyedül pihenni, kikapcsolódni. Egy párkapcsolatban teljesen rendben lévő dolog, ha a társad néha egyedüllétre, magányra vágyik. Utána az együttlét hatványozottabban jobb lehet.



E - (Enjoy) - élvez. Élvezd a felhőtlen együttlétet partnereddel, vesd latba szexuális energiáid, és elégítsd ki társad erotikus vágyait. Ha másra nincs mód, legalább a nap végén öleld át szeretettel kedvesed.



F - (Forgive) - megbocsát. Bocsáss meg partnerednek, ha valamit elront, vagy bizonyos dolgai nem úgy sikerülnek, mint ahogy azt várod. A "nem megbocsátás", durcáskodás megmutatkozik az ágyban is. Mindig igyekezz teljesíteni társad



G - (Generosity) - nagylelkűség. Mindig adj többet, mint amennyit kaptál. A nagylelkűség nemes erény.



H - (Housework) - háztartás. Osztozkodj a háztartásban. Sehol sincs leírva, hogy



I - (Investigate) - nyomoz, kutat. Járj utána, hogy milyen módon lehet



J - (Just) - csak. Csak tedd, amit mond a partnered, az mindig vezet valahova... legtöbbször egy jó kis hancúrozáshoz. Élvezd a pillanatot, és az élményeket raktározd el.



Szexábécé - Tartsd be betűről betűre!

K - (Kissing) - csók. Olykor csókold meg társad szenvedélyesen, és utána ne lepődj meg, ha letépi a ruhát rólad, és az ágyban köttök ki.



L - (Love) - szerelem. Mondd néha a párodnak, hogy szereted. Biztosan tudja és érzi, de azért olykor-olykor hallani is jó.



M - (Masturbate) - maszturbál. Végezz önkielégítést, és kérd meg a társadat, hogy nézze! Ez is hozzásegíthet ahhoz, hogy társad megismerje rejtett szexuális vágyaid.



N - (Never) - soha. Soha ne csinálj olyat, amit partnered nem szeretne, és amibe nem egyezik bele. Ha mégis megteszed, azzal mindent elronthatsz.



O - (Oral) - orális. Az orális szex lehet rendkívül izgató és kreatív. Vedd nyugodtan szádra a társad!



P - (Practice) - gyakorlat. "Gyakorlat teszi a mestert" - tartja a mondás. Légy felkészülve apró ötletekkel - gyertya, fagyi, szexi fehérnemű - a következő "bevetésre".



Q - (Quit being shy) - ne légy szégyenlős. A partnered nem mindig képes arra, hogy olvasni tudjon a gondolataidban. Segíts neki, mond meg, hogy mit szeretnél, mire vágysz.



R - (Respect) - tisztelet. Tisztelt a párod! A kölcsönös tisztelet egy párkapcsolat alfája és ómegája. Kísérletezz az ágyban, légy változatos, érdekes és kreatív úgy, hogy közben tiszteletben tartod társad!



S - (Sexuality) - szexualitás. Szexualitás és lelkiség együtt. Szeretkezzetek a legnagyobb lelki harmóniában, amelyre képesek vagytok. Izgasd fel partnered, öleld át, szánjatok egymásra elegendő időt. A hangulat megteremtéséhez segítséget nyújthat a kellemes zene és az



T - (Trust) - bizalom. A bizalom az alapja az egészséges szexuális kapcsolatnak. E nélkül nem működhet jól egy kapcsolat, és nem valósulhat meg az őszinte intimitás.



U - (Understand) - megértés. A jó szexhez fontos, hogy megértsük partnerünk mire vágyik, mi elégíti ki őt leginkább. Ha szükséges, kérdezz bátran partnered, majd cselekedj, s a hatás nem marad el.



V - (Visualize) - vizualizál. A vizualitásnak a szexualitásban is rendkívül fontos szerepe van. A vizuális élmények kedvet csinálnak a szexre, felcsigáznak, és kihozzák belőled a rejtett vágyakat. Légy tapintatos és előzékeny, a partnered igényeit vedd figyelembe. Ha partnered azt mondja, hogy ne menj tovább, akkor ne erőlködj!Alkalomadtán "tűnj el", hagyd társadat egyedül pihenni, kikapcsolódni. Egy párkapcsolatban teljesen rendben lévő dolog, ha a társad néha egyedüllétre, magányra vágyik. Utána az együttlét hatványozottabban jobb lehet.Élvezd a felhőtlen együttlétet partnereddel, vesd latba szexuális energiáid, és elégítsd ki társad erotikus vágyait. Ha másra nincs mód, legalább a nap végén öleld át szeretettel kedvesed.Bocsáss meg partnerednek, ha valamit elront, vagy bizonyos dolgai nem úgy sikerülnek, mint ahogy azt várod. A "nem megbocsátás", durcáskodás megmutatkozik az ágyban is. Mindig igyekezz teljesíteni társad erotikus vágyait Mindig adj többet, mint amennyit kaptál. A nagylelkűség nemes erény.Osztozkodj a háztartásban. Sehol sincs leírva, hogy a házimunka csak női munka kell legyen. Ha segítesz a házimunkában, az valahol máshol megtérülhet, mondjuk az ágyban... Nem rossz "csere"!Járj utána, hogy milyen módon lehet újszerűvé varázsolni a szexuális együttlétek . Apró trükkök és ötletek bearanyozhatják az együtt töltött órákat. Légy kreatív!Csak tedd, amit mond a partnered, az mindig vezet valahova... legtöbbször egy jó kis hancúrozáshoz. Élvezd a pillanatot, és az élményeket raktározd el.Olykor csókold meg társad szenvedélyesen, és utána ne lepődj meg, ha letépi a ruhát rólad, és az ágyban köttök ki. A csók az egyik legszebb és leghatásosabb kommunikációs eszköz.Mondd néha a párodnak, hogy szereted. Biztosan tudja és érzi, de azért olykor-olykor hallani is jó.Végezz önkielégítést, és kérd meg a társadat, hogy nézze! Ez is hozzásegíthet ahhoz, hogy társad megismerje rejtett szexuális vágyaid.Soha ne csinálj olyat, amit partnered nem szeretne, és amibe nem egyezik bele. Ha mégis megteszed, azzal mindent elronthatsz.Az orális szex lehet rendkívül izgató és kreatív. Vedd nyugodtan szádra a társad!"Gyakorlat teszi a mestert" - tartja a mondás. Légy felkészülve apró ötletekkel - gyertya, fagyi, szexi fehérnemű - a következő "bevetésre".A partnered nem mindig képes arra, hogy olvasni tudjon a gondolataidban. Segíts neki, mond meg, hogy mit szeretnél, mire vágysz.- tisztelet. Tisztelt a párod! A kölcsönös tisztelet egy párkapcsolat alfája és ómegája. Kísérletezz az ágyban, légy változatos, érdekes és kreatív úgy, hogy közben tiszteletben tartod társad!Szexualitás és lelkiség együtt. Szeretkezzetek a legnagyobb lelki harmóniában, amelyre képesek vagytok. Izgasd fel partnered, öleld át, szánjatok egymásra elegendő időt. A hangulat megteremtéséhez segítséget nyújthat a kellemes zene és az erotikus érintések A bizalom az alapja az egészséges szexuális kapcsolatnak. E nélkül nem működhet jól egy kapcsolat, és nem valósulhat meg az őszinte intimitás.A jó szexhez fontos, hogy megértsük partnerünk mire vágyik, mi elégíti ki őt leginkább. Ha szükséges, kérdezz bátran partnered, majd cselekedj, s a hatás nem marad el.A vizualitásnak a szexualitásban is rendkívül fontos szerepe van. A vizuális élmények kedvet csinálnak a szexre, felcsigáznak, és kihozzák belőled a rejtett vágyakat. Orális szex: technikák, trükkök, ötletek Koronavírus: így a legbiztonságosabb a szex Szexelhetünk-e a koronavírus-járvány idején? 10 dolog, amit egy nő szex előtt csinál



W - (Watchful) - körültekintő. Légy a hálószobán kívül is körültekintő és szemfüles. Ha utánajársz annak, milyen trükköket vethetsz be a jó szexért, a társad hálás lesz érte.



Y - (Yes) - igen. Mondj igent a szexre, dobd fel a társad és magad is egy fergeteges együttléttel. Előfordulhat, hogy kezdetben társad nem vágyik a szexre, de a csalafinta vagy, akkor könnyűszerrel ráveheted.



Z - (Zest) - lelkesedés. Legyél vállalkozó kedvű és lelkes a szexben, mert "aki mer, az nyer" elve az élet ezen területére is igaz. Izgasd fel váratlanul partneredet. A meglepetés erejével ható erotikus közeledés nagyobb vágyat ébreszt a másikban, mint az "előre bejelentett". Légy a hálószobán kívül is körültekintő és szemfüles. Ha utánajársz annak, milyen trükköket vethetsz be a jó szexért, a társad hálás lesz érte.Mondj igent a szexre, dobd fel a társad és magad is egy fergeteges együttléttel. Előfordulhat, hogy kezdetben társad nem vágyik a szexre, de a csalafinta vagy, akkor könnyűszerrel ráveheted.Legyél vállalkozó kedvű és lelkes a szexben, mert "aki mer, az nyer" elve az élet ezen területére is igaz. Izgasd fel váratlanul partneredet. A meglepetés erejével ható erotikus közeledés nagyobb vágyat ébreszt a másikban, mint az "előre bejelentett".