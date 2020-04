Nehéz a szülés utáni első szex

A nőknek a szülés után újra fel kell építeniük a szexuális életüket. Nem egyszer szorongással és bűntudattal is meg kell küzdeniük - derítette ki egy kutatás.

Újra fel kell építeni a szexuális életet

A legtöbb kismama legalább hat hétig nem vállalkozik hüvelyi aktusra, és nagyobb szünetet tartanak azok, akik vákuumos szülésen, császármetszésen vagy gátmetszésen estek át.

Egy korábbi ausztrál kérdőíves kutatás során - amely az anyai egészség kérdéseivel foglalkozó nagyobb vizsgálat része volt - a terhesség elején, majd a szülés után három, hat és 12 hónappal gyűjtöttek adatokat 1507 elsőgyermekes anyától. Az eredményeket a BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology című folyóirat közölte.

Mikortól lehet szexelni a szülés után?

Kiderült, hogy a válaszadók 41 százaléka próbálkozik vaginális szexszel a szülés utáni hatodik héten vagy előtte, a nyolcadik hétre az arányuk 65 százalékra, fél év elteltével pedig 94 százalékra nő. Az is a felmérésből vált világossá, hogy a nemi érdeklődés előbb tér vissza, mint a hüvelyi szex iránti igény: a hatodik hétig a nők fele újrakezdte szexuális életét