Nem csak változókorban

A nők többsége elsősorban a változókorban tapasztalja meg a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit, de sokan találkoznak vele stresszes időszakokban, a szülés után vagy egyes gyógyszerek - elsősorban fogamzásgátlók, antibiotikumok, antidepresszánsok, antihisztaminok - szedése kapcsán is. A kismedencei sugárkezelés és a kemoterápia során szintén kifejezetten jellemző mellékhatásnak számít a hüvelyszárazság. A súlyos megbetegedések érintettjei egyébként is gyakran küzdenek a csökkent nőiesség és hanyatló önbecsülés érzésével, amelyen a kezeletlen hüvelyszárazság még tovább ronthat. Emiatt ez az állapot akár az életet jelentő terápia sikerességét is veszélyeztetheti.

A hüvelyszárazság akár a párkapcsolatban is gondokhoz vezethet. Fotó: Getty Images

Fájdalmas tünetek

A kellemetlenül égő, viszkető, esetenként hüvelyi összetapadást okozó tünetek megkeserítik a nappalokat, a fájdalmas, hámsérülésekkel járó szexuális aktusok pedig rányomják bélyegüket az éjszakákra is. A hüvelyszárazság hosszú távon anatómiai problémákat - rövidülést vagy szűkülést - okozhat a hüvelyben, a felületi sérülések pedig utat engedhetnek különböző gombás vagy bakteriális fertőzéseknek. Ezek kezeletlenül könnyen átterjedhetnek az alsó húgyutakra is, amely további problémákat okozhat. Szükség lehet akár antibiotikum-kúrára is, ami viszont a hüvelyflóra természetes egyensúlyát még tovább roncsolja.

Foglalkozni kell vele

Bár sok nő szégyell segítséget kérni, mégis érdemes minél előbb kezelni a problémát, hiszen nemcsak fájdalmas fizikai tünetekkel járhat együtt, hanem párkapcsolati gondokhoz is vezethet. A stressz és korábbi fájdalmas együttlétek emléke tovább súlyosbíthatja a helyzetet, különösképpen a menopauzában, amikor a változó hormonszint miatt nemcsak a hüvelyhám váladékképződése csökken, hanem a libidó is.

Szerencsére a patikákban vény nélkül is a rendelkezésre állnak olyan készítmények, amelyekkel hatékonyan kezelhető a hüvelyszárazság. A fájdalmas szexuális aktusok elkerülésére megoldást jelenthetnek a különböző síkosítók, illetve segíthet az intimtorna is; valamint rendelkezésre állnak olyan helyileg alkalmazható - hormontartalmú vagy hormonmentes - készítmények, amelyek segítenek visszaállítani az optimális hüvelyváladék-képződést, továbbá hatékonyan kezelik a keletkezett sérüléseket.

Hatékony, de hormonmentes megoldások

