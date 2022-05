Mutatjuk, mit tehetünk a menopauza kellemetlen tünetei ellen

Nézzük, mi is történik valójában a női szervezettel a változókorban. A menopauza során a nők termékenységét biztosító, az addig minden hónapban ciklusosan ismétlődő hormonális folyamatok fokozatosan elmaradnak. Megszűnik a peteérés, ami azt is jelenti, hogy egy változókorban lévő nőnél már kevés az esély a spontán fogantatásra. A legtöbb nő a negyvenes évei közepén figyel fel az első tünetekre, de előfordulhat az is, hogy csak az ötvenes éveik elején jelentkeznek a jól ismert hőhullámok, a hangulatingadozások vagy éppenséggel a hüvelyszárazság, a libidócsökkenés.

Gyakori tünet lehet ebben az időszakban az anyagcsere-folyamatok megváltozása miatti hízás, a fokozott éjszakai izzadás. Nem meglepő az sem, ha ízületi fájdalmak vagy szexuális zavarok jelentkeznek, és bizony sok nő tapasztalhat vizeletcsepegést, vizelettartási nehézséget, vagyis inkontinenciát. Változik a bőr és a haj minősége, mindkettő szárazabbá válhat. Ám nem kell együtt élni ezekkel a tünetekkel: megfelelő életmód kialakításával, ha teljesen nem is szűnnek meg, de enyhíthetők a panaszok.

A megfelelő étrend elengedhetetlen

Időben megkezdett ösztrogénpótlással például nagy eséllyel megelőzhetők vagy jelentősen mérsékelhetők a tünetek. Már a negyvenes éveinkbe lépve érdemes lehet ezzel foglalkozni, ha tehetjük, keressünk fel egy szakorvost, ha előbb nem, akkor az első tünetek megjelenésénél mindenképpen. Az ösztrogénhormont utánzó tulajdonságaiknak köszönhetően az úgynevezett fitoösztrogének ugyancsak enyhíthetik a változókorral járó panaszokat, ráadásul ezeket a táplálékunkkal is bevihetjük szervezetünkbe. Szerencsés ezért, ha a változókorban lévő nők étrendjében megtalálható a szója, a tofu, a babfélék, továbbá a szezámmag vagy a lenmag.

Vannak, akik könnyebben viselik a menopauzát, míg másoknak sok kellemetlenséget okoz. Fotó: Getty Images

A kiegyensúlyozott étrend tehát, mint minden életkorban, ilyenkor is különösen fontos. Az anyagcsere lassulása miatt is fontosak a fehérjék, a lassan felszívódó szénhidrátok. A kalciumbevitellel a csontritkulást előzhetjük meg, a D-vitamin pedig az immunrendszer megfelelő működéséhez is nélkülözhetetlen. Sőt, a megfelelő folyadékbevitelről – naponta legalább 2-3 liter víz fogyasztása – se feledkezzünk meg.

Szabaduljunk meg a stressztől!

Változókorban sokaknak okozhatnak problémát az alvászavarok, így fontos, hogy csökkentsük a stresszt: jógázzunk, meditáljunk vagy iktassunk be nagyobb sétákat a mindennapokba. Elalvás előtt jól jöhetnek a gyógynövényekből – például citromfű, levendula – készült teák is. Legyen egy esti rutinunk lefekvés előtt, amiből például bátran kihagyhatjuk a tévézést vagy az okostelefonunk nyomkodását. Nem kell szégyenkeznünk azért, mert esetleg lelkileg is nehezen viseljük a változókort, bátran keressünk fel egy terapeutát, ha szükségét érezzük.

Az inkontinencia is olyan állapot, amelyről nem szeretünk beszélni, és még mindig tabunak számít. Az inkontinencia kialakulásának veszélye a kor előrehaladtával csak nő, az ösztrogénszint csökkenése miatt ugyanis a medencefenéki izomzat, a hólyagfal és a hüvely is veszít a feszességéből. De a korábbi szülések is hozzájárulhatnak a panaszok kialakulásához, fokozódásához.

A hüvelyszárazság kezelése

A hüvelyszárazság kétségkívül az egyik legkellemetlenebb panasz. Ebben az esetben sem szabad hagynunk, hogy a tünetek ellehetetlenítsék például a kiegyensúlyozott szexuális életet. A hüvelyszárazságot speciális hidratáló gélekkel is enyhíthetjük, sőt, ma már hormonmentes hüvelykúp is elérhető, ha valami miatt fontos nekünk a hormonok nélküli kezelés. A hüvelyben helyileg alkalmazható, ösztrogént tartalmazó termékekről orvosunkkal is érdemes konzultálnunk.

Mindezek mellett fontos, hogy partnerünkkel is őszintén beszéljünk ezekről a változásokról, a megjelenő tünetekről. A megértés és a türelem ugyanis minden párkapcsolatban elvárható. Érzelmileg és testileg is számos kellemetlen meglepetést, nehézséget okozhat ez az időszak, de ne feledjük, hogy ez egy természetes folyamat, a női lét szerves része .