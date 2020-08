Miről árulkodnak legtitkoltabb szexvágyaink?

Justin Lehmiller az Indianai Egyetemen működő, szexualitással és párkapcsolatokkal foglalkozó Kinsey Intézet szexkutatója. A szakember több mint négyezer amerikai kikérdezésével végzett felmérést kedvenc szexuális fantáziáikról, majd az eredményekről egy könyvet is megjelentetett. A Business Insidernek nyilatkozva Lehmiller elmondta, nem lehet általános érvényű szabályokat felállítani arra, hogy milyen motivációk állnak egy-egy fantázia mögött, hiszen két ember teljesen eltérő okokból eredően is vágyhat igen hasonló dolgokra. Ugyanakkor kutatásai szerint akadnak gyakran előforduló minták a fantáziálás hátterében, így például az érzelmi szükségleteink gyakran mutatnak összefüggést azzal, mit is találunk éppen izgatónak.

Lássuk tehát, milyen érzelmekből eredhetnek a legkülönfélébb szexuális kívánságok, avagy megfordítva, mire utalhat, ha az átlagostól elrugaszkodottabb történéseket szeretnénk átélni szexuális együttléteink során.

A kikötözős fantázia sokak számára felszabadító élményt jelent. Fotó: Getty Images

Romantika és szenvedély

Érzelmi szükségleteink akár szélsőségesen romantikus és szenvedélyes fantáziákban is manifesztálódhatnak. Lehmiller szerint azok, akik félnek az elutasítástól, illetve szorongó kötődéssel küzdenek, hajlamosak ilyen jellegű képzelgésekre, mivel fantáziáik révén igyekeznek lecsendesíteni bizonytalanságérzetüket. Egy olyan álomban, ahol egy másik ember szenvedéllyel és szerelemmel viszonyul irántuk, kicsit kikapcsolhatnak, megnyugodhatnak, illetve a szexuális gyönyörre fókuszálhatnak.

Mit jelez az édeshármas iránti vágy?

Meglepő-e vagy sem, de Lehmiller úgy találta kutatásai során, hogy az édeshármas az egyik leggyakoribb fantázia. Amikor valaki arról álmodozik, hogy partnere mellett egy harmadik személyt is becsábítson az ágyába, annak hátterében nem ritkán a figyelem iránti vágy áll, azaz azt szeretné, hogy mindenki az ő kívánságaira figyeljen. Ezzel szemben, ha valaki maga szeretne a harmadik kerék lenni, aki egy párkapcsolatba egy este erejéig beférkőzik, úgy sokkal inkább a kalandozás iránti vágy lehet a valódi kiváltó ok.

Alárendeltség a hálószobában

Mind nők, mind férfiak körében szintén igen népszerű fantázia, hogy egy domináns szexpartner alárendeltjeiként, az irányítást elveszítve jussanak szexuális örömökhöz. Az irányzatot többnyire a BDSM betűszóval jelölik összefoglalóan, amely a kikötözéstől a dominancián át a szadizmusig és mazochizmusig többféle vágyat is magában foglal. Ezek közös pontja ugyanakkor a két partner közötti erőviszonyok felcserélése. Lehmiller szerint gyakran azért fantáziál valaki arról, hogy a szexpartnere akarata érvényesül felette, mert így lehetővé válik számára, hogy rajongást éljen át, mivel partnere demonstrálja ezt a túláradó, visszautasíthatatlan vonzerőt. Ugyancsak állhat hasonló vágyak hátterében a szex miatti szorongás, mivel az alárendeltség fantáziája leveszi a teljesítménykényszer terhét az érintettek válláról. "Továbbá azt gondolom, az alárendeltség az emberek többsége számára egy nagyon felszabadító élmény, mivel lehetővé teszi, hogy kicsit kiszabaduljanak a gondolataikból, és csupán az adott pillanatra koncentráljanak" - tette hozzá Lehmiller.

Aggódjunk-e a tabuk miatt?

A szakember szerint tévhit, hogy mindenki szexuális fantáziái mögött mélyen gyökerező pszichológiai okokat kellene keresni. Kutatásai során úgy találta, hogy azok, akik gyakran fantáziálnak, esetleg a fantáziáik nagyobb tabunak számítanak, mint az édeshármas és a BDSM, jellemzően egyszerűen csak nagyobb képzelőerővel rendelkeznek, egyben nyitottabbak az új dolgok iránt. Az új élményekre nyitott személyiségek hajlamosak többet fantáziálni nagyjából mindenről, beleértve tényleg szokatlan és bizarr forgatókönyveket is.

A korral sem mondunk le a vágyainkról

Érdekesség, hogy Lehmiller felmérésből kirajzolódott, hogy a 40-es, 50-es éveiben járó emberek, akik hosszú ideje monogám kapcsolatban élnek, általában többet fantáziálnak, mint a fiatalabb korosztályok. Az elsőre talán furcsán hangzó jelenség oka valójában csupán annyi, hogy ezek az emberek szeretnének kicsit kitörni a megszokott szexuális rutinból. "Úgy gondolom, amikor az újdonság iránti szükséglet valóban indokolt, ahogy ez a hosszú távú monogám kapcsolatban gyakori is, akkor az emberek egyfajta kitörési lehetőségként használják a fantáziáikat, hogy kielégítsék az újdonság iránti vágyukat" - hangsúlyozta Lehmiller.