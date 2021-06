Milyen tünetek utalhatnak szexfüggőségre?

Milyen jelekről ismerhető fel a társfüggőség? Részletek itt.

Az közhiedelem úgy tartja a szexfüggőségről, hogy az érintettek minél több emberrel szeretnének szexuális kapcsolatot létesíteni. Valójában azonban nem mindig erről van szó - írta meg a healthline.com. Van, akinél kényszeres maszturbálás formájában jelentkezik, esetleg túlzott pornónézésként. Előfordul, hogy a szexfüggő folyamatosan és kényszeresen keresi az olyan helyzeteket, amelyek számára szexuális izgalmat hoznak. Egy szexfüggő ember életére betegsége komoly negatív hatást gyakorolhat, mivel mindennapjait a minél intenzívebb szexualitás köré szervezi. A szexfüggők gyakran nem tudják kontrollálni viselkedésüket, még annak ellenére sem, ha újra és újra kellemetlen vagy éppen megalázó helyzetbe keverednek miatta.

A szexfüggőség súlyos kihatással lehet az érintettek életminőségére. Fotó: Getty Images

A szexfüggőség tüneteit néha nehéz észrevenni, mivel az érintettek egy része kifejezetten rutinosan rejti el a jeleket partnere, családja és barátai elől. Más esetekben viszont a tünetek nagyon is észrevehetők. Ezek közé tartoznak a krónikus, kényszeres szexuális fantáziák és gondolatok, szexuális kapcsolatok létesítése több partnerrel, akár idegenekkel is, illetve a hazudozás a lebukás elkerülése érdekében. További tünet, ha valaki mindennapi feladatainál, munkájánál és egyéb fontos kötelességeinél sokkal magasabb prioritásként kezeli a szexet, és a negatív következmények ellenére sem képes uralkodni magát. Emellett előfordul, hogy valaki akár fizikai veszélynek is hajlandó kitenni magát csak azért, hogy szexuális kapcsolatot létesíthessen, illetve gyakran érez bűntudatot vagy megbánást szex után.

h i r d e t é s

Fontos leszögezni, hogy a szexuális aktivitás természetes és egészséges, és egyénfüggő, hogy kinek mennyi esik jól igazán. Amíg ez nincs kihatással az emberi kapcsolatokra, egészségre, munkára, megélhetésre, addig nem is feltétlenül beszélhetünk szexfüggőségről. Maga a függőség diagnózisa a többi között ezért is vitatott, ha azonban szakember állapítja meg, hogy valakinél kóros a szexuális viselkedés, akkor azt érdemes kezelni. Az egyéni terápiától a csoportterápiás programokon keresztül a gyógyszeres kezelésig többféle módszer is alkalmazható erre a célra.