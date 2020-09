Koronavírus: csak így szabad szexelni

A járvány a társas interakciókban megszokott viselkedési formák jelentős részét átírja, így van ez a szexszel is. Dr. Theresa Tam, a kanadai közegészségügyi főigazgató néhány fontos tanácsot is megosztott arról, mire érdemes figyelni az együttlétek alkalmával. Hogy járvány alatt hogyan szabad szexelni, arról a CNN cikke is részletesebben írt.

Koronavírus: az összezártság sok váláshoz vezetett A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztatott az életünkben. Egyes statisztikák szerint a kijárási korlátozások miatti, hosszú összezártság következtében számos párkapcsolat is megromlott. Kattintson a részletekért!

Csak semmi csók

Természetesen az egyik legnagyobb veszélyforrás, amire a főigazgató felhívta a figyelmet, az a partnerek gyakori cseréje. Az egyéjszakás kapcsolatok útján ugyanis gyorsan gazdát cserélhet a vírus, a tünetmentes hordozók ráadásul tudtukon kívül adhatják azt tovább. A legbiztonságosabb a szex terén az, ha egyedül csináljuk, vagyis maszturbálunk. Persze ha az állandó partnerünk egy háztartásban él velünk, úgy valószínűleg akkor is megfertőzhet minket, ha a szexuális kapcsolatot mellőzzük ezekben a hetekben.

A járvány az együttléteket is megbonyolítja. Fotó: Getty Images

Hogyha viszont mégis egy új partnerrel kerülünk szexuális kapcsolatba, érdemes megtenni néhány óvintézkedést. A jelenlegi ismereteink szerint kicsi az esélye annak, hogy a koronavírust nemi úton, vagyis spermával vagy hüvelyváladékkal adjuk tovább. Légzéssel azonban gyorsan gazdát cserélhet, ezért fontos lehet, hogy az arcot és az orrot is eltakaró maszkot viseljünk, az arcunk pedig ne legyen közel a másikhoz.

Mindenképpen el kell kerülni továbbá a csókolózást is, ez ugyanis a legbiztosabb módja a betegség továbbadásának. Persze maszkkal az arcon, távolságot tartva ez amúgy sem igazán megoldható.

Abban az esetben pedig, ha a két fél közül valamelyik felismeri magán a COVID-19 jellegzetes tüneteit (köhögés, tüsszögés, magas láz, fáradtság), nemhogy a nemi, de semmifajta érintkezés nem javasolt. Ilyen esetben egy légtérben sem szabad tartózkodni az illetővel.