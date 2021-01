Kit nevezünk alloszexuálisnak?

Szexuális étvágyunkat számos tényezővel magyarázzák hormonoktól az életkoron át egészen afogamzásgátlómódszerekig - részletek itt.

Az ismert szexuális irányultságok - hetero-, homo-, bi- és pánszexuális - mind egy nagy "ernyő" alá tartoznak, ezt az ernyőt hívják összefoglaló néven alloszexualitásnak. A gyűjtőfogalom tehát azokat a személyeket takarja, akik képesek szexuális vágyat érezni, függetlenül attól, hogy az milyen gyakran, milyen intenzíven és milyen nemű partnerrel szemben korbácsolódik fel bennük.

Vannak, akikben nem ébred vágy

Az alloszexualitást egy skála egyik végpontjának is tekinthetjük, melynek ellentéte az aszexualitás - ez utóbbi kategóriába azok tartoznak, akik senkivel szemben nem éreznek szexuális vágyat. Bár az érintettek elsősorban szexuális irányultságként tekintenek az aszexualitásra, a pszichológusok körében máig vita tárgyát képezi, hogy valóban szexuális irányultságnak, és nem egyfajta szexuális zavarnak tekinthető-e a nemi érdeklődés teljes hiánya.

Alloszexuálisok azok, akik képesek szexuális vágyat érezni valaki iránt. Fotó: Getty Images

Az alloszexuális kifejezés viszonylag újkeletű elnevezés, a szakemberek is csak az elmúlt tíz évben kezdték használni - árulta el a health.com portálnak dr. Sarah Melancon szociológus, aki klinikai szexológiával is foglalkozik. És hogy mi szükség volt rá? Az aszexualitás ellenpólusát sokáig csak normálisként emlegették, ám ezt az aszexuális közösség tagjai sértőnek érezték magukra nézve, hiszen arra utalt, hogy az ő érzéseik nem tekinthetők normálisnak. "Az alloszexuális kifejezés elterjedése abban segít, hogy az emberek megértsék: a szexuális vágy nem minden esetben az életünk része, így az aszexuálisok sem érzik magukat annyira megbélyegezve, kirekesztve" - mondja a szakértő.

Széles a skála

Akárcsak egy személy szexuális irányultsága, úgy a szexualitása sem szigorúan fekete vagy fehér - sokkal inkább egy spektrumon helyezkedik el, és alkalomadtán változhat is. Így aztán az alloszexuális és az aszexuális kategóriák is egy skála két végpontját jelölik, a kettő közt bőven akad köztes állapot is. Ilyen például a szürke szexualitás, melynek képviselői ritkán, évente csupán egy-két alkalommal, és előfordul, hogy csekély intenzitással, de éreznek szexuális vágyat, vagyis nem tekinthetők teljesen aszexuálisnak, sem alloszexuálisnak. Ugyancsak ezen a skálán találhatók a demiszexuálisok, akik csak azok iránt képesek szexuális vágyat érezni, akikkel szoros érzelmi kapcsolatban állnak.