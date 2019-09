Így beszéljünk orvosunkkal a szexről

Az embereknek egyéni joga, hogy milyen mértékben osztják meg magánéletüket másokkal. Ennek ellenére van egy kivételes személy, akinél félre kell tennünk gátlásainkat, mivel az ilyen panaszoknak egészségügyi eredete is lehet. Ez a személy az orvos.

Milyen esetekben beszéljünk a szexről?

Természetesen az elvárás nem az, hogy minden orvosi vizsgálat alkalmával kitérjünk az aktuális szexuális életünkre. Azonban az sem igaz, hogy csak betegség esetén, a legvégsőkig halogatva kell szóbahoznunk orvosunknál a szexuális vonatkozású témákat.

Félre kell tennünk gátlásainkat

Egészséges embereknek is szükségük lehet orvosi tanácsra, különböző élethelyzetekben. Ilyenek a fogamzásgátlás, fogamzás, mesterséges megtermékenyítés, várandósság, vetélés és egyéb természetes, az élettel együtt járó, orvosi segítséget igénylő folyamatok. Előfordulhatnak olyan esetek is, mikor egy orvosi kezelés vagy betegség szexuális zavart idéz elő. A kezelés során használt gyógyszerek, például a vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok és az esetleges műtétek (mellműtétek, méheltávolítás, amputációk...) is okozói lehetnek ilyen jellegű problémáknak. Betegségek terén a cukorbetegség, magas vérnyomás, neurológiai betegségek (pl. sclerosis multiplex) és pszichiátriai zavarok járhatnak hasonló következményekkel. Végül ne feledkezzünk meg a szexuális úton terjedő betegségekről és az ezek következtében kialakuló szexuális zavarokról, ami talán a legkellemetlenebb téma az átlagember számára.

Láthatjuk, hogy rengeteg területen merülhetnek fel kérdések és problémák a szexualitás kapcsán és ezek különböző természetűek. Egy azonban közös bennük: orvosi segítséget és tanácsadást igényelnek.

Egy jól működő egészségügy elengedhetetlen része a megfelelő orvos-beteg kapcsolat. A betegnek éreznie kell, hogy a lehető legmagasabb szintű ellátás mellett odafigyelést és megértés is kap orvosától, az orvos pedig a saját potenciális kiégése ellen tehet sokat azzal, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, mit és hogyan beszél a beteggel és a hozzátartozóval. A hatékony betegellátás érdekében mindkét szempontnak teljesülnie kellene, a hazai gyakorlat azonban hagy még némi kívánnivalót maga után. Korábbi cikkünkért kattintson!

A páciensek általában nem beszélnek maguktól a szexuális problémákról

Nagy általánosságban kimondhatjuk a tényt, hogy az emberek nem szívesen beszélnek szexuális életükről, főként, ha azzal valami probléma van. Ezt alátámasztja egy adat, miszerint a merevedési zavarral küzdő férfiak 73%-a még sohasem beszélt problémáiról. Ennek több oka is van. Egy közülük a szégyenlősség, mely egy teljesen normális emberi tulajdonság. A helyzet kezelésében az orvos és beteg egyaránt tehet valamit. A betegnek meg kell tanulnia bízni orvosában, az orvosnak viszont meg kell nyernie ezt a bizalmat. Ennek alapja a megfelelő kommunikáció a két fél között. Másodsorban közrejátszik az a téves hit, miszerint ezen zavarok csak kevés embert érintenek. Meglepő, de az elmúlt 1 évben a (18-59 éves korosztályban) a férfiak 31%, a nők 41% küzdött ilyen problémával. Harmadrészt az orvosok saját bevallásuk szerint és a visszajelzések alapján is ritkán kérdeznek rá konkrétan a témára, ami szintén nehezíti a kérdés felmerülését egy orvos látogatás során.

Hogyan beszéljünk a szexről?

Szexuális témában az emberek szókincse általában véve igen bőnek mondható. De vajon ebből a széles repertoárból használhatjuk-e mindet egy orvosi rendelőben? Az udvariasság, formalitás és érthetőség megtartása érdekében érdemes odafigyelni szóhasználatunkra. Kerülendőek a vulgáris szavak, gyermeknyelvi kifejezések (felnőttek esetén), valamint az orvos oldaláról a szakkifejezések túlzott használata. Használjunk közérthető magyar kifejezéseket! A hüvely, közösülés, merevedés mindenki számára érthető, de az adott helyzethez elég formális kifejezések. Ha tartjuk magunkat ehhez az egyszerű szóhasználati szabályhoz, a beszélgetés sokkal könnyedebb és érthetőbb lesz orvosnak és betegnek egyaránt.

Összefoglalva

Egy adott betegség kezelése nem a gyógyszereknél és beavatkozásoknál kezdődik, hanem az orvoshoz fordulás pillanatától, az orvos-beteg kapcsolat kialakításától és a probléma együttes erővel való feltárásától. Ezek a kezdőlépések a legnehezebbek és fontos, hogy mindenki megfelelően és helyén kezelje a szexualitás kérdését. Célunk az legyen, hogy az emberek gátlásai oldódjanak a rendelőben, valamint képesek legyünk a témában megfelelően kommunikálni.

A szerző a Semmelweis Egyetemen orvostanhallgatója.